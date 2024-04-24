  • Новость часаЭксперт объяснил значимость ареста замминистра обороны Иванова
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    Максимальное раскрытие талантов и не невротизированное население – вот плюсы социализма. А что делать с афонями, как мотивировать этот тип людей, не прибегая к страху – отдельная и действительно большая проблема из области нейрофизиологии.

    21 комментарий
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия утратила комплекс собственной неполноценности

    Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.

    40 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа делает из русских «новых евреев»

    То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.

    14 комментариев
    24 апреля 2024, 12:57 • Новости дня

    Президент Грузии помиловала радикала, который пытался сжечь полицейских

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала акт о помиловании осужденного на девять лет 21-летнего радикала Лазаре Григориадиса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В марте прошлого года на антиправительственных митингах в Тбилиси Григориадис бросил «коктейль Молотова» в стражей порядка, поджег двух полицейских, а затем разгромил патрульную машину.

    12 апреля 2024 года суд признал его виновным и осудил на девять лет.

    В среду он покинет пенитенциарное учреждение.

    23 апреля 2024, 19:59 • Новости дня
    Боррель раскрыл механизм конфискации активов России
    Боррель раскрыл механизм конфискации активов России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель в ходе выступления в Европарламенте рассказал, как будет работать механизм изъятия российских активов.

    Боррель отметил, первый шаг на пути к конфискации активов был сделан в феврале, когда Совет Евросоюза утвердил постановление, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами.

    «Первый шаг был сделан в феврале. Введены правила для центральных депозитариев ценных бумаг, которые генерируют доходы от активов. Их нужно отделить, идентифицировать и учитывать их отдельно», – сказал глава дипломатии ЕС, его слова приводит издание «Страна».

    По словам Борреля, этот механизм может приносить три млрд евро в год.

    Ранее сообщалось, что Россия приготовила ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева.

    Коментарии (19)
    24 апреля 2024, 01:48 • Новости дня
    Дело против замминистра обороны Иванова поручено военной контрразведке ФСБ
    Дело против замминистра обороны Иванова поручено военной контрразведке ФСБ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель министра обороны Тимур Иванов, задержанный по подозрению в получении взятки, давно находился в оперативной разработке, сообщили в правоохранительных органах.

    «Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад», – приводит ТАСС слова источника.

    Он добавил, что материалы дела основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий.

    Представитель правоохранительных органов уточнил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.

    В настоящее время с Ивановым проводятся следственные действия. Следствие будет ходатайствовать об аресте замминистра.

    Напомним, что Иванов подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

    Ранее сообщалось, что Следственный Комитет России начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Тимура Иванова.

    В рамках уголовного дела проводятся обыски по местам проживания и работы Иванова. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о задержании Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.

    Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 года. Он курировал вопросы имущественных отношений, жилищного обеспечения, строительства и размещения войск.

    Иванов был задержан во вторник днем, с утра он присутствовал на коллегии Минобороны России.



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    23 апреля 2024, 20:48 • Новости дня
    Экс-советник Пентагона предположил варианты раздела Украины

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украину могут разделить между четырьмя странами

    Экс-советник Пентагона предположил варианты раздела Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украину могут разделить между Россией, Белоруссией, Польшей и Венгрией, после краха Киева начнутся дискуссии с Москвой о территориях, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для американского журнала American Conservative.

    Макгрегор считает, что вопрос о разделе Украины неизбежно встанет после краха Киева и ВСУ, независимо от того, захотят ли поляки, венгры или белорусы вовлечь Москву в диалог относительно их «исторических территорий», передает РИА «Новости».

    Военный аналитик предположил, что Россия освободит Одессу и Харьков, а также потребует создать демилитаризованную зону на всей Западной Украине, от реки Днепр до восточной границы НАТО.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Одесса окажется под контролем российских войск по окончании спецоперации к концу лета.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина может сохранить свою государственность, если выполнит условия России, выдвинутые в ходе СВО.

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    23 апреля 2024, 23:10 • Новости дня
    Мужа актрисы Яны Поплавской избили после ДТП

    Полиция начала проверку по факту избиения в дорожном инциденте мужа актрисы Яны Поплавской

    Мужа актрисы Яны Поплавской избили после ДТП
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранительные органы Москвы начали расследование по факту дорожного происшествия, которое случилось на севере столицы. В инциденте участвовал Евгений Яковлев, супруг известной актрисы Яны Поплавской, получивший, по ее словам, удар в голову.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, конфликт между двумя водителями произошел на улице Расковой. Полицейские установили личности участников и опросили их.

    В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет дана юридическая оценка действиям каждой из сторон, передает РИА «Новости»

    Ранее Яна Поплавская сообщила, что ее муж, направляясь на работу, стал участником «мелкого ДТП», спровоцированного другим водителем. По словам актрисы, Евгений Яковлев, выйдя из машины, «не успел произнести ни слова, как получил удар в голову, в область виска и уха».

    Евгений Яковлев – известный радиоведущий.


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    24 апреля 2024, 09:55 • Новости дня
    В суде раскрыли обстоятельства получения взятки замминистра обороны Ивановым

    В суде раскрыли обстоятельства получения взятки замминистра обороны Тимуром Ивановым

    В суде раскрыли обстоятельства получения взятки замминистра обороны Ивановым
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Тимур Иванов, по версии следствия, получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Уточняется, что курирующий вопросы строительства и капремонта объектов Минобороны Бородин, находясь в дружеских связях с замминистра Ивановым, вступили в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере, передает ТАСС.

    В суде указали, что взятка была получена в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд ведомства.

    Ранее сообщалось, что Следственный комитет России начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Тимура Иванова.

    Иванов был задержан во вторник днем, с утра он присутствовал на коллегии Минобороны России. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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    23 апреля 2024, 17:36 • Новости дня
    Эрдоган заявил об установлении нового порядка на Южном Кавказе
    Эрдоган заявил об установлении нового порядка на Южном Кавказе
    @ IMAGO/Turkish presidency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В регионе Южного Кавказа устанавливается новый порядок, и премьер-министр Армении Никол Пашинян осознает это, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

    По его словам, настало время отбросить беспочвенные воспоминания и начать действовать в соответствии с реалиями времени, поскольку это лучше, чем «опираться на сфабрикованные истории, не имеющие никакой связи с реальностью», передает РИА «Новости».

    Турецкий лидер также выразил надежду, что армянская сторона «выберет путь создания новых начал для светлого завтра» и «начнется новая эра».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что между Арменией и Азербайджаном произошло, как заявляется, «долгожданное историческое событие». Впервые за десятки лет стороны достигли соглашения о том, как между ними должна пройти государственная граница.

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    23 апреля 2024, 19:36 • Новости дня
    Главком ВС Норвегии оценил скорость совершенствования российской армии

    Главком ВС Норвегии заявил, что не ожидал такой скорости совершенствования ВС России

    Главком ВС Норвегии оценил скорость совершенствования российской армии
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России совершенствуются более быстрыми темпами, чем ожидалось, заявил главнокомандующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен изданию Breaking Defense.

    Кристофферсен утверждает, что Россия теперь может производить оружие быстрее, чем в прошлом году, а санкции не смогли повлиять на модернизацию российских сил, ожидаемого эффекта от рестрикций не получилось, передает РИА «Новости».

    Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о подавляющем преимуществе российских войск над украинскими.

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    23 апреля 2024, 20:40 • Новости дня
    Turkish Airlines разъяснила правила транзита для россиян в Латинскую Америку
    Turkish Airlines разъяснила правила транзита для россиян в Латинскую Америку
    @ IMAGO/Arnulf Hettrich/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Авиакомпания Turkish Airlines выпустила памятку для российских пассажиров, следующих из Стамбула в ряд стран Латинской Америки.

    Новые правила касаются рейсов, прибывающих в Бразилию, Венесуэлу, Мексику, Колумбию и на Кубу, передает «Газета.ru».

    Пассажиры, не соответствующие требованиям, могут столкнуться с проблемами при посадке на рейс. В частности, необходимо иметь единый или сквозной номер бронирования авиабилета (PNR) по маршруту туда и обратно, предъявить подтверждение бронирования гостиницы.

    Также следует иметь при себе кредитную карту и достаточное количество денежных средств. Пассажиры должны соблюдать соответствие между датами авиарейсов и датами бронирования гостиницы и провезти с собой багаж, помимо ручной клади.

    Помимо этого, путешественникам необходимо предъявить нотариально заверенные подтверждения целей поездки, если указаны работа, обучение и другие подобные причины.

    Напомним, посольство России в Анкаре заявило, что авиакомпания Turkish Airlines снимает граждан России с рейсов в страны Латинской Америки. Посольство рекомендовало россиянам в случае отказа в полете подавать иски против авиакомпании.

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    23 апреля 2024, 14:26 • Новости дня
    Шойгу анонсировал поставку в войска первых С-500
    Шойгу анонсировал поставку в войска первых С-500
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В российские войска в 2024 году поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

    С-500 поступят на вооружение в двух модификациях – зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Также в войска будут направлены С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У» и радиолокационные станции нового поколения.

    Ранее Шойгу заявил, что поставки в войска ЗРК «Панцирь» будут увеличены вдвое.

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    23 апреля 2024, 21:52 • Новости дня
    СК: Замминистра обороны Тимур Иванов задержан по подозрению во взятке
    СК: Замминистра обороны Тимур Иванов задержан по подозрению во взятке
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    По подозрению в получении взятки задержан замминистра обороны России Тимур Иванов, сообщает СК РФ.

    В Telegram-канале ведомства отмечается, что он задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

    Проводятся необходимые следственные меры.

    «Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу», – сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как уточняет ТАСС, статья, по которой арестован Иванов, свидетельствует о том, что замминистра подозревается в получении взятки не менее 1 млн рублей. Согласно статье чиновнику грозит до 15 лет колонии.

    Иванов родился в 1975 году в Москве. В 1997 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. В 1999-2012 годах – работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса страны. С 2012 года – заместитель председателя правительства Московской области. С 2013 по 2016 год – генеральный директор АО «Оборонстрой».

    В мае 2016 года указом президента РФ назначен заместителем министра обороны РФ. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, другими медалями.

    На посту замминистра обороны Иванов отвечает за организацию управления имуществом, расквартирования войск (сил), жилищного и медицинского обеспечения Вооруженных сил. Руководит в пределах своих полномочий планированием закупок товаров (выполнения работ, оказания услуг) по государственному оборонному заказу и для обеспечения нужд ВС. Утверждает в установленном порядке государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении Министерства обороны.

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    23 апреля 2024, 18:32 • Новости дня
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении комплекса ПВО HAWK
    Минобороны впервые сообщило об уничтожении комплекса ПВО HAWK
    @ Blouw Henk/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС и ракетные войска России уничтожили пусковую установку американского зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK в зоне спецоперации, сообщает Министерство обороны России.

    Как следует из данных в Telegram-канале Минобороны, кроме MIM-23 HAWK производства США, поражен склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады теробороны.

    Ранее подполье сообщило, что средства ПВО Украины, а также, предположительно, склад с боекомплектами для ПВО были поражены в Одессе.

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    23 апреля 2024, 22:25 • Новости дня
    Эксперт оценил планы России нарастить удары по логистическим центрам ВСУ

    Эксперт Анпилогов: У России открываются новые возможности для поражения инфраструктуры в тылу ВСУ

    Эксперт оценил планы России нарастить удары по логистическим центрам ВСУ
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украинская ПВО деградирует, у ВСУ не хватает ЗРК, нет запаса ракет. Это позволяет ожидать роста эффективности ударов ВС РФ по логистической инфраструктуре и военным складам противника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Анпилогов. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пообещал нарастить интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине.

    Россия уничтожает логистические маршруты и склады оружия ВСУ по мере развития своих военно-технических возможностей, в частности – в области беспилотников, а также получения актуальных разведданных, пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Это комплексная задача, одними крылатыми ракетами логистику не уничтожить. Множество факторов находятся в тесной и органической взаимосвязи, начиная с расчетов работы ПВО противника и заканчивая его возможностями использования средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Напомню, что США, несмотря на свое полное господство в воздухе во время вьетнамской кампании, почти год ежедневно бомбили железнодорожный мост «Пасть дракона», который использовался как одна из линий снабжения», – напомнил эксперт.

    По его словам, для уничтожения только одной бетонной опоры (быка) железнодорожного моста через Днепр «нужно предпринять серьезные усилия».

    «Это доказывают попытки украинской стороны атаковать Крымский мост. Во второй раз удалось только добиться разрушения и сдвига с места нескольких пролетов моста, после этого движение восстанавливалось буквально в течение месяца. Поэтому сказать, что логистическая инфраструктура в такой насыщенной коммуникациями стране как Украина, может быть быстро уничтожена – это выдавать желаемое за действительное», – добавляет специалист.

    Сейчас украинская ПВО, подчеркивает Анпилогов, быстро деградирует, наблюдается нехватка зенитных ракетных комплексов, нет запаса ракет, все это дает основания ожидать повышения эффективности российских ударов по логистической инфраструктуре и военным складам противника.

    «У ВС России открываются новые возможности для эффективного поражения логистической инфраструктуры в стратегическом тылу ВСУ. В первую очередь это река Днепр, которая фактически рассекает Украину на две части. В условиях противодействия противника и ограниченности собственных ресурсов, которые всегда присутствуют на войне, Минобороны РФ и Генштаб принимают, с моей точки зрения, наилучшие из возможных решений», – говорит спикер.

    Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии Минобороны сообщил, что российская армия нарастит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине. Он отметил, что российские военные владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения. «Наш высокий боевой потенциал позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны», – заявил глава ведомства.

    Также министр указал: в подразделениях совершенствуется уровень подготовки личного состава и органов военного управления, в практику внедряют опыт, полученный в ходе СВО, особое внимание уделяют подготовке для применения дронов. Обучением занимаются инструкторы – участники боевых действий, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Большая часть оружия из нового американского пакета помощи Украине уже находится на складах в Германии и Польше, пишет CNN. По информации ресурса, это позволит в короткие сроки направить вооружения на Украину.

    Одними из первых в зону боевых действий поступят снаряды. Однако Киев столкнется с вызовом в вопросе логистики при поставке снарядов на необходимые участки фронта. Но даже после этого Украине не удастся преодолеть преимущество России по количеству используемых боеприпасов.

    При этом, как уверяет представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, у США надежная логистика, поэтому снаряды из Германии на Украину могут быть доставлены в течение нескольких дней.

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    23 апреля 2024, 23:18 • Новости дня
    СК начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Иванова

    Следственный Комитет России начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Тимура Иванова

    СК начал обыски по делу о взятке замминистра обороны Иванова
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет РФ сообщил о проведении следственных действий в отношении заместителя министра обороны Тимура Иванова, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, речь идёт о сумме более 1 млн рублей.

    «Проводятся следственные действия. Преступление относится к особо тяжким, будут ходатайствовать об аресте», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

    Отмечается, что в рамках уголовного дела проводятся обыски по местам проживания и работы Иванова. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложено о задержании Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу.

    Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 года. Он курировал вопросы имущественных отношений, жилищного обеспечения, строительства и размещения войск.

    Иванов был задержан во вторник днем, с утра он присутствовал на коллегии Минобороны России.

    Коментарии (18)
    23 апреля 2024, 15:07 • Новости дня
    В американской разведке смоделировали итог возможной войны США с Китаем

    Defense One: Разведка США заявила о победе над Китаем в случае полномасштабной войны

    В американской разведке смоделировали итог возможной войны США с Китаем
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские военные одержат победу в войне с Китаем, если она начнется сегодня, но понесут большие потери, пишет издание Defense One со ссылкой на сотрудника американской разведки.

    «Если бы война с Китаем началась сегодня, американские военные победили бы <...>, хотя и с большими потерями», – говорится в материале Defense One, передает РИА «Новости».

    Сотрудник разведки заявил изданию, что преимущество США заключается в их богатом боевом опыте, которого якобы не хватает Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Военные США имеют большой опыт ведения боевых действий, тогда как в НОАК якобы «нет никого» с таким опытом, считает он.

    По его словам, НОАК испытывает трудности с обучением своих солдат использованию современных вооружений, а новейший китайский бомбардировщик-невидимка H-20 значительно уступает американским аналогам.

    Ранее в США призвали к обновлению ядерного арсенала для «сдерживания России и Китая».

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    23 апреля 2024, 19:44 • Новости дня
    «Вояджер-1» возобновил передачу данных после пятимесячного молчания
    «Вояджер-1» возобновил передачу данных после пятимесячного молчания
    @ Nasa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инженеры лаборатории реактивного движения (JPL) NASA после пятимесячного перерыва смогли получить данные с космического аппарата «Вояджер-1».

    Как говорится в сообщении JPL, зонд возобновил передачу полезной информации о состоянии бортовых инженерных систем, передает «Интерфакс».

    Космический аппарат не передавал на Землю читаемые данные о своих исследованиях и функционировании с ноября прошлого года. Это произошло из-за неисправности чипа в одном из трех бортовых компьютеров – flight data subsystem (FDS), отвечающего за формирование пакетов данных о работе аппарата и проводимых исследованиях перед их отправкой на Землю.

    В ближайшее время специалисты NASA намерены возобновить прием научных данных с аппарата «Вояджер-1». В июле прошлого года НАСА потеряло связь с «Вояджером-2».

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