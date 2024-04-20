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Путин поручил проработать меры поддержки сельского хозяйства
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В частности, Путин поручил изучить вопросы увеличения объема финансирования мероприятий по льготному инвестиционному кредитованию сельхозтоваропроизводителей, следует из перечня поручений главы государства на сайте Кремля, передает ТАСС.
Кроме того, правительству поручено рассмотреть вопросы о расширении поддержки малого бизнеса, о развитии мелиорации земель, строительстве объектов для переработки и хранения сельхозпродукции, сырья и продовольствия, а также развитии инфраструктуры для их экспорта.
Ранее политолог Дарья Кислицына в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, что за последние несколько лет Россия добилась существенных успехов в развитии агропромышленного комплекса. Стране удалось обеспечить продовольственный суверенитет, а также сохранить лидерские позиции в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции.