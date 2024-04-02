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Путин: В среде террористов все легко продается
Против России совершают террористические акты, но это обоюдоострое оружие, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД во вторник.
В ходе выступления глава российского государства высказался про заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».
«Те, кто применяют это оружие, – а это оружие, которое применяется против России, это очевидно уже сегодня, – должны понимать, что оно обоюдоострое, это оружие», – цитирует президента ТАСС.
Он подчеркнул, что в среде террористов нет надежной агентуры, и там «все легко продается».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин глубоко переживает происходящие в стране трагедии, в том числе подобные теракту в «Крокус Сити Холле».