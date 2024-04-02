Путин: В среде террористов все легко продается

Tекст: Алексей Дегтярев

В ходе выступления глава российского государства высказался про заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

«Те, кто применяют это оружие, – а это оружие, которое применяется против России, это очевидно уже сегодня, – должны понимать, что оно обоюдоострое, это оружие», – цитирует президента ТАСС.

Он подчеркнул, что в среде террористов нет надежной агентуры, и там «все легко продается».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин глубоко переживает происходящие в стране трагедии, в том числе подобные теракту в «Крокус Сити Холле».