Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.7 комментариев
Задержанного за убийство из-за парковки в Москве пока оставили в Ростове
Задержанный за убийство из-за парковки в Москве пока оставили в Ростове
Задержанные в пятницу в Ростовской области подозреваемый в убийстве мужчины из-за конфликта на парковке в Москве и его соучастники пока не доставлены в Москву, сообщили в правоохранительных органах.
«Подозреваемый с соучастниками еще не доставлены в Москву», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Напомним, в среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице Москвы. Местный житель сделал ему замечание, после чего завязался конфликт, в ходе которого москвич получил ножевое ранение и позже скончался в больнице.
Дело расследуется по статье об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений.