  • Новость часаВ Иране опровергли ракетные удары по территории страны
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    Марк Лешкевич Марк Лешкевич Вторая мировая война продолжается

    Диверсии, саботаж, радикализм – стандартные методы Запада в борьбе против нашей страны, которую в ходе холодной войны он использовал на полную катушку и продолжает использовать сейчас.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Война как способ решить финансовые проблемы

    Когда в Штатах случается так называемая нехватка ликвидности, по странному стечению обстоятельств где-то в другой части мира нередко разгорается война или цветная революция. Так и хочется прибегнуть к известному мему «Совпадение? Не думаю!».

    6 комментариев
    19 апреля 2024, 06:50 • Новости дня

    S&P понизило кредитный рейтинг Израиля

    S&P понизило кредитный рейтинг Израиля с «AA-» до «A+»

    Tекст: Антон Антонов

    Долгосрочный кредитный рейтинг Израиля изменен с «AA-» до «A+», прогноз негативный, сообщило международное рейтинговое агентство Standard & Poor's.

    Понижены как долгосрочные рейтинги в иностранной и местной валюте, так и краткосрочные (с «А-1+» до «А-1»). Указывается, что дефицит бюджета Израиля в 2024 году поднимется до 8% от ВВП, основная причина – траты на оборону. Снижение рейтинга объясняется геополитическими рисками, передает ТАСС.

    Напомним, Иран провел массированную воздушную атаку на Израиль в ответ на израильский удар по дипмиссии Ирана в Сирии. В пятницу утром, по данным СМИ, Израиль нанес ракетный удар по Ирану.

    19 апреля 2024, 05:09 • Новости дня
    Израиль нанес ракетный удар по Ирану

    ABC сообщил о ракетном ударе Израиля по Ирану

    Израиль нанес ракетный удар по Ирану
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль атаковал объект в Иране, сообщил американский чиновник. Иранские СМИ сообщают о взрывах в Исфахане.

    Нанесен ракетный удар, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    CNN со ссылкой на американского чиновника заявил, что Израиль не будет наносить удары по ядерным объектам, передает ТАСС.

    Американский чиновник не сообщил, атаковал ли Израиль объекты в Сирии и Ираке, передает Reuters.

    По данным Fars, взрывы в Исфахане могли произойти недалеко от международного аэропорта и базы армейских ВВС. Иранские силы ПВО сработали в небе над городом Исфахан. Были слышны три взрыва. По сообщению Fars, возможной целью могла быть армейская радиолокационная станция. В нескольких офисных зданиях выбило окна. ПВО среагировала на объект, которым, предположительно, является небольшой беспилотник.

    По информации IRIB «ряд сообщений указывает, что в воздушном пространстве провинции Исфахан были атакованы несколько небольших неизвестных беспилотников».

    Fox News указывает, что Израиль нанес «ограниченный» удар. Tasnim подчеркивает, что ядерные объекты в иранской провинции находятся в полной безопасности. Сообщается, что Иран приостановил полеты над рядом городов.

    Израиль в четверг уведомил США о намерении нанести удар по Ирану в ближайшие 24–48 часов, сообщило Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

    IRNA сообщает, что «вслед за (информацией о том), что звук взрыва был слышен на западе Тебриза и в районе Вади-е Рахмат, согласно данным корреспондентов IRNA, выяснилось, что ПВО Тебриза открыла огонь, выявив подозрительный объект». Взрывов в городе не произошло, в Тебризе сохраняется спокойная обстановка.

    Напомним, в ночь на 14 апреля Иран провел массированную воздушную атаку на Израиль в ответ на израильский удар по дипмиссии Ирана в Сирии. Западные союзники Израиля призывали его не предпринимать действий, способных расширить конфликт.

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    18 апреля 2024, 14:52 • Новости дня
    Иран пригрозил ударом по израильским ядерным объектам
    Иран пригрозил ударом по израильским ядерным объектам
    @ Morteza Nikoubazl/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран может пересмотреть заявленную им ранее ядерную политику на фоне угрозы агрессии Израиля, заявил командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов.

    «Угроза со стороны Израиля ядерным объектам Ирана позволяет пересмотреть и отклониться Ирану от заявленной им ядерной доктрины и политики», – приводит его слова агентство Tasnim, передает РИА «Новости».

    В КСИР также заявили, что Ирану известно местоположение «всех ядерных объектов Израиля» и он готов мгновенно атаковать их в случае агрессии Тель-Авива.

    Ранее бывший советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон призвал Израиль уничтожить иранскую программу ядерного оружия.

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    16 апреля 2024, 21:43 • Новости дня
    Запад признал невозможность создания на Украине системы ПВО как в Израиле

    Боррель заявил о невозможности Запада создать на Украине систему ПВО как в Израиле

    Запад признал невозможность создания на Украине системы ПВО как в Израиле
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные страны не могут создать на территории Украины систему ПВО, аналогичную израильскому «Железному куполу», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    «Нужно понимать, что система «Железный купол» создавалась десятилетиями», – заявил он, добавив, что такое ПВО «невозможно сделать в короткий срок», передает ТАСС.

    Боррель отметил, что тема поставок средств ПВО для Киева вынесена на повестку дня заседания глав МИД стран ЕС.

    Ранее глава Rheinmetall предложил Европе подумать о возведении «Железного купола».

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    18 апреля 2024, 02:24 • Новости дня
    Небензя призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против Израиля

    Небензя призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против нарушителей резолюций Совбеза по сектору Газа

    Небензя призвал СБ ООН рассмотреть вопрос санкций против Израиля
    @ Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что резолюция СБ ООН по прекращению огня в секторе Газа не выполнялась. Он призвал рассмотреть вопрос введения санкций в отношении нарушителей резолюций Совбеза.

    Небензя подчеркнул, что «невыполнение обязательных к выполнению резолюций Совета безопасности должно вести к введение санкций против нарушителей», данный вопрос нужно обсудить «безотлагательно», передает РИА «Новости».

    Постпред заявил, что предотвратить «разрастание катастрофы в Газе» может только немедленное прекращение огня, которое позволит получить доступ ко всем нуждающимся жителям, передает ТАСС.

    Он отметил, что вопреки резолюции СБ ООН в палестинском анклаве продолжается эскалация боевых действий, «по данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, Армия обороны Израиля блокирует половину гуманитарных конвоев, следующих в сектор».

    Напомним, Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа на месяц Рамадан. Постпред России опроверг заявление США о том, что резолюция не является обязывающей.

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    16 апреля 2024, 10:14 • Новости дня
    WSJ: В военном кабинете Израиля возник конфликт по теме ответного удара по Ирану

    Tекст: Александра Юдина

    В военном кабинете Израиля назрел конфликт по теме ответного удара по Ирану, это может повлиять на сложившийся мировой порядок, пишет The Wall Street Journal.

    По данным американской газеты, осложнение отношений происходит между премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, главой Минобороны Йоавом Галантом и экс-главой оборонного ведомства Бени Ганцем в связи с «сильнейшим вызовом для израильского государства, с которым тот когда-либо сталкивался», передает ТАСС.

    Издание подчеркивает, что основной конфликт между лидерами разворачивается вокруг желания Нетаньяху самостоятельно принимать решения в отношении конфликта в Газе, в то время как Галант и Ганц стремятся отстранить его от принятия решений.

    Тем временем Иран пообещал ответ в течение нескольких секунд в случае новой атаки Израиля.

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    17 апреля 2024, 21:39 • Новости дня
    Израиль отложил удар по Ирану

    Axios: Израиль планировал нанести удар по Ирану в понедельник

    Израиль отложил удар по Ирану
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Тель-Авиве планировали нанести удар по Ирану вечером 15 апреля, но передумали, пишет Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

    Как сообщил Axios источник в вашингтонской администрации, Израиль уведомил о своем решении США, однако неизвестно, «по какой причине и насколько это могло быть приближено к реальной атаке», передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на 14 апреля Иран провел массированную воздушную атаку на Израиль. Удар Ирана по Израилю назвали крупнейшей атакой дронов в истории.

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    18 апреля 2024, 09:36 • Новости дня
    Захарова высмеяла «запрет» Байдена нападать на Хайфу

    Спикер МИД Захарова высмеяла «запрет» Байдена нападать на Хайфу

    Захарова высмеяла «запрет» Байдена нападать на Хайфу
    @ Bonnie Cash/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден запретил Израилю нападать на Хайфу, с таким же успехом он мог бы запретить себе участвовать в выборах, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что запрет нападать на Хайфу установил человек, который направляет миллиарды долларов и колоссальные объемы вооружений на войны по всему миру.

    Захарова саркастично отметила, что с таким же успехом Байден мог бы запретить себе участвовать в выборах.

    Ранее в Белом доме заявили, что Байден не хочет войны с Ираном и углубления конфликта на Ближнем Востоке.

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    16 апреля 2024, 09:55 • Новости дня
    Володин объяснил, зачем США разжигают все новые конфликты в мире

    Володин: США будут создавать в мире новые конфликты, чтобы отсрочить неминуемый дефолт

    Tекст: Ольга Никитина

    Запредельный рост государственного долга США означает, что Вашингтон не планирует его возвращать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он написал, что для спасения своей экономики американцы разжигают все новые военные конфликты. Так, по данным Минфина США, дефицит американского бюджета в марте составил 236 млрд долларов, причем тренд – устоявшийся негативный.

    Порядка 28% расходов бюджета США финансируется в долг, отметил Володин, напомнив при этом, что госдолг США превышает отметку в 34,65 трлн долларов.

    В ближайшей перспективе затраты на обслуживание госдолга составят треть доходов бюджета США, указал спикер нижней палаты российского парламента.

    «США привыкли решать свои проблемы за чужой счет», – подчеркнул он.

    Володин отметил, что войну на Украине США развязали, чтобы сохранить гегемонию в мире, и пожертвовали ради этого экономикой ЕС. И тем не менее этого оказалось недостаточно. «Сегодня снова провоцируют военные действия, теперь на Ближнем Востоке», – отметил спикер Госдумы.

    «Вашингтон продолжит создавать все новые и новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти», – заключил он.

    Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что российский госдолг сейчас находится на безопасном уровне и составляет около 17% от ВВП.

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    17 апреля 2024, 21:11 • Новости дня
    В Конгрессе США назвали дату презентации проекта помощи Украине и Израилю

    Спикер Джонсон: Проект помощи Украине и Израилю будет представлен в среду

    В Конгрессе США назвали дату презентации проекта помощи Украине и Израилю
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что инициативы о помощи Украине, Израилю и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе будут представлены в Палате представителей в среду.

    Кроме того, будет обнародован законопроект по «продаже конфискованных российских активов» и касательно «санкций и противостояния России, Китаю и Ирану», сообщил Джонсон, передает ТАСС.

    Он добавил, что итоговое голосование по этим законопроектам планируется провести в субботу.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал позором решение США разделить помощь Израилю и Украине.

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    19 апреля 2024, 02:53 • Новости дня
    Половина дипломатов покинула зал СБ ООН перед выступлением постпреда Израиля

    Около половины присутствовавших дипломатов покинули зал СБ ООН и не стали слушать выступление постпреда Израиля Эрдана

    Tекст: Антон Антонов

    После того, как израильскому постпреду Гиладу Эрдану было предоставлено слово, около половины присутствовавших представителей делегаций покинули зал СБ ООН.

    Эрдан выступал последним после голосования по вопросу о принятии Палестины в ООН. Свободных мест в зале СБ ООН почти не было, но перед его выступлением около половины присутствовавших, в основном из арабских стран, вышли из зала, передает ТАСС.

    Десятки дипломатов встали посреди заседания со своих мест и направились к двум выходам по обе стороны от «стола-подковы», передает РИА «Новости».

    Напомним, США наложили вето на подготовленный Алжиром проект резолюции СБ ООН, в котором Генассамблее ООН рекомендовалось принять Палестину в состав организации как полноправного члена.

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    17 апреля 2024, 21:57 • Новости дня
    В США представили законопроект помощи Израилю

    Конгрессмены в новом законопроекте помощи США предложили выделить Израилю 26 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Новый отдельный законопроект о помощи Израилю, который представили в Палате представителей Конгресса США, предполагает выделение более 26 млрд долларов для поддержки, а также 2,4 млрд долларов на финансирование американских ВС США на Ближнем Востоке, следует из текста документа.

    Отмечается, что 4,4 млрд долларов выделят на эксплуатацию и техническое обслуживание вооружения, еще 4 млрд долларов предложено выделить для ракет систем ПВО «Железный купол» и «Праща Давида», передает ТАСС.

    Кроме того, согласно законопроекту, 2,4 млрд долларов предлагается отправить на финансирование ВС США, действующих на Ближнем Востоке в защиту Израиля, также предполагается, что 1,2 млрд долларов будет отправлено на новейшие системы ПВО Iron Beam («Железный луч»).

    Голосование по законопроекту назначено на субботу.

    Напомним, новый отдельный законопроект, представленный в Конгрессе США, предусматривает выделение Украине 61 млрд долларов, а также поставку ракет ATACMS.

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    16 апреля 2024, 09:05 • Новости дня
    Иран пообещал ответ в течение нескольких секунд в случае новой атаки Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тегеран ответит в течение нескольких секунд, если Израиль попытается атаковать республику, заявил замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

    По его словам, если Израиль снова нападет, то получит намного более сильный удар по сравнению с предыдущим, ответ будет немедленным и будет измеряться не днями и не часами, а секундами, передает ТАСС.

    Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Иран имел право нанести ответный удар по Израилю, так как израильская армия осуществила нападение на иранское консульство в Сирии.

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    16 апреля 2024, 20:15 • Новости дня
    Эрдоган обвинил Израиль в провокациях

    Эрдоган обвинил Израиль в провокациях для распространения конфликта в Газе на весь регион

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль использует провокации, чтобы распространить конфликт в Газе на весь Ближний Восток, об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

    Он отметил, что атака Ирана на Израиль стала следствием двойных стандартов Запада. Также она продемонстрировала, что вероятность более широкомасштабной войны в регионе не так далека, передает ТАСС.

    Эрдоган обвинил Тель-Авив в провокациях. По словам турецкого лидера, атака Израиля на посольство Ирана в Сирии, осуществленная в нарушение международного права, стала последней каплей.

    Между тем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран ведет «полномасштабную кампанию агрессии», угрожающую всему региону.

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    17 апреля 2024, 02:22 • Новости дня
    «Хезболла» обстреляла израильские военные базы

    «Хезболла» атаковала израильские военные базы, выпустив свыше 100 снарядов

    Tекст: Денис Тельманов

    Отряды вооружённого крыла шиитской партии «Хезболла» подвергли ракетному обстрелу позиции израильской армии в пограничных районах с Ливаном.

    В результате прямого попадания в поселении Метула в Верхней Галилее поражен израильский бронетранспортер, среди военных есть убитые и раненые, передает ТАСС со ссылкой на заявлении шиитской организации.

    Отмечается, что во вторник отряды «Хезболлы» выпустили по израильской территории свыше 100 реактивных снарядов.

    В частности, были обстреляны база ВВС Мерон, штаб и казарма 769-й территориальной бригады в Кирьят-Шмоне, штаб 146-й бронетанковой дивизии северного военного округа в кибуце Гаатон.

    Со стороны израильского командования не было сделано заявлений по поводу обстрелов этих военных объектов.

    Напомним, что накануне израильские беспилотники атаковали автомобили шиитской милиции, в результате чего погибли три полевых командира «Хезболлы» и военный руководитель шиитского движения «Амаль».

    Израильские ВВС также совершили шесть рейдов на ливанские селения, разрушив свыше 20 домов и ранив трёх мирных жителей.

    Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира так называемого «берегового сектора», который отвечает за оборону побережья, ливанской шиитской организации «Хезболла» Исмаила Юсафа База.

    Командир «Хезболлы» был убит ударом с воздуха в районе Айн-Эбель в Ливане.

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    16 апреля 2024, 21:34 • Новости дня
    В Белом доме заявили о нежелании Байдена войны с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава США Джо Байден не хочет войны с Ираном и углубления конфликта на Ближнем Востоке, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    На брифинге Кирби подчеркнул, что Байден уже заявлял, что не хочет войны с Ираном, передает ТАСС.

    По его словам, успешное отражение Израилем ударов «демонстрирует, насколько он силен, а также то, что (атака) Ирана полностью провалилась».

    Напомним, по данным американских СМИ, президент США Джо Байден дал понять главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху, что американские войска не станут участвовать в наступательных операциях против Ирана.

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