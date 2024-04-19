Пекин понимает, что Запад пытается обмануть и Россию, и Китай. Однако китайцы намерены использовать ситуацию, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров по украинскому вопросу, где будут писаться правила миропорядка.3 комментария
S&P понизило кредитный рейтинг Израиля
S&P понизило кредитный рейтинг Израиля с «AA-» до «A+»
Долгосрочный кредитный рейтинг Израиля изменен с «AA-» до «A+», прогноз негативный, сообщило международное рейтинговое агентство Standard & Poor's.
Понижены как долгосрочные рейтинги в иностранной и местной валюте, так и краткосрочные (с «А-1+» до «А-1»). Указывается, что дефицит бюджета Израиля в 2024 году поднимется до 8% от ВВП, основная причина – траты на оборону. Снижение рейтинга объясняется геополитическими рисками, передает ТАСС.
Напомним, Иран провел массированную воздушную атаку на Израиль в ответ на израильский удар по дипмиссии Ирана в Сирии. В пятницу утром, по данным СМИ, Израиль нанес ракетный удар по Ирану.