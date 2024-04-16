Кремль сообщил об отсутствии предложений от Франции по перемириям на время ОИ

Tекст: Александра Юдина

По его словам, президенту неоднократно задавали подобные вопросы, на что он отвечал, что киевский режим использует такие идеи и инициативы для попытки перегруппироваться и перевооружиться, передает ТАСС.

«Это существенно осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив… И до сих пор официальных шагов на этот счет никто не делал», – подчеркнул Песков.

Ранее в Крыму назвали уловкой идею Макрона объявить перемирие на время проведения летних Олимпийских игр.

Также агентство Bloomberg сообщало, что призывы французского президента Эммануэля Макрона увеличить военную помощь Киеву звучат неуклюже на фоне его колебаний между миротворцем и провокатором.

