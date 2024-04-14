Возможностей и средств полноценно воевать нет ни у Ирана, ни у Израиля. Ирану надо закончить атомный проект и не потерять Ирак и Ливан. А Израилю хотя бы с Газой разобраться до конца.2 комментария
Грузия призвала западных послов воздержаться от вмешательства в ее внутренние дела
Иностранные дипломаты должны воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в связи с критикой Запада обсуждаемого в Тбилиси законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, «иностранные дипломаты активно участвуют в политических дебатах в Грузии, пытаясь совместить свои функции с законодательными, диктуя парламенту Грузии, какой закон принять, а какой нет».
Он заявил, что это противоречит дипломатическим стандартам.
Ираклий Кобахидзе при этом назвал «приоритетным» сотрудничество с послами Америки и стран Евросоюза – с учетом главной внешнеполитической цели Грузии по интеграции в ЕС.
Премьер-министр отметил, что в ходе закрытых обсуждений дипломаты не приводят аргументы против данного законопроекта, однако затем публично «делают безосновательные политические заявления», фактически подменяя местную оппозицию.
В этой связи он предложил иностранным послам участие в дискуссиях, однако не в закрытом режиме.
«Предлагаю послам США, Евросоюза и стран ЕС публичные дискуссии на счет этого законопроекта», – сказал он.
Глава правительства Грузии предложил послам обсуждать законопроект в прямом эфире.