Путин обсудил с Совбезом развитие ЕАЭС

Депутат рассказала о преимуществах системы «Социального казначейства» для россиян

Депутат Буцкая: «Социальное казначейство» помогает россиянам подать заявку на выплаты, не выходя из дома

Tекст: Олег Исайченко

«На встрече большое внимание было уделено системе «Социальное казначейство». Принцип ее работы можно объяснить на примере единого универсального пособия», – сказала Татьяна Буцкая, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель правления общественной организации «Совет Матерей».

«Раньше, чтобы получить выплату, приходилось собирать справки на работе, в ЖЭК, паспортном столе, детском саду или школе, а также сходить в поликлинику при наличии заболеваний у ребенка. Более того, если выяснялось, что в каком-то документе ошибка или собран не весь пакет, приходилось начинать все сначала», – подчеркивает собеседница.

«Однако теперь россияне могут подать заявление, не выходя из дома. Для этого потребуется заполнить одну анкету, после чего ответственные службы сами соберут необходимые сведения. Причем решения в 99,5% случаев выносятся в течение 10 дней. Таким образом, ведомство с помощью цифровизации существенно облегчает жизнь наших граждан», – отмечает она.

«Кроме того, на встрече Путина с Котяковым были затронуты проактивные выплаты, которые назначаются без заявления. Среди прочего, к таким относится материнский капитал. Сертификат выдается автоматически в течение семи дней после регистрации ребенка в органах ЗАГС. Ответственные службы видят сведения о рождении и данные о его родителях, а затем принимают соответствующее решение», – акцентирует депутат.

«Также на встрече обсуждали работу министерства в новых регионах. Так, Котяков отметил, что в первую очередь там были созданы отделения Социального фонда. Затем пришли его подразделения, которые способствуют улучшению жизни людей. Кроме того, был затронут важный вопрос выплат местным жителям», – заключила Буцкая.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым, сообщается на сайте Кремля. Руководитель ведомства рассказал главе государства о развитии инициативы «Социальное казначейство», в том числе о проактивном начислении выплат и предоставлении услуг гражданам страны. Отдельно был затронут вопрос работы в новых регионах.

По словам министра, система «Социальное казначейство» «внедряет простые и понятные для наших граждан механизмы получения тех или иных мер поддержки». Меры, добавляет Котяков, предоставляются либо по заявлению на портале Госуслуг, либо проактивно, при наступлении определенных условий.

«На сегодняшний день мы на федеральном уровне уже перевели в такой формат работы 41 меру федеральной поддержки и до конца 2024 года переведем в такой формат еще 29 мер. То есть в принципе на федеральном уровне мы к концу 2024 года закончим внедрение принципа «Социальное казначейство» по всем мерам федеральной поддержки», – подчеркнул министр.

Котяков отметил, что ярким примером такого механизма или применения такого принципа является единое пособие для детей в возрасте до 17 лет и беременных женщин. Оно назначается через портал Госуслуг. А все необходимые сведения далее собирает Социальный фонд.

Было уделено внимание и новым регионам. Там, указал министр, использование системы «Социальное казначейство» «временно затруднено в силу того, что базы не оцифрованы, у нас нет единых форматов данных по тем информационным системам, которые там существуют». Поэтому для данных территорий пока действуют особые условия оказания поддержки гражданам.