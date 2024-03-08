  • Новость часаВ Белгородской области при атаке БПЛА погибли два человека
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Байден провалил попытку консолидации американцев вокруг себя
    В России напомнили Британии, что их остров не является непотопляемым
    Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего
    Во Франции задумались над вводом войск на Украину при смещении фронта к Одессе
    ВС России за неделю нанесли 34 удара высокоточным оружием по объектам ВСУ
    В Кремле отреагировали на назначение Залужного послом Украины в Британии
    В Германии сочли поставку Taurus Украине крайней чертой
    Медведев назвал Байдена позором США
    ВС России за две недели уничтожили самые дефицитные образцы техники НАТО
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Куда исчез политический подтекст 8 Марта

    Мы уже привыкли отмечать 8 Марта, как нечто общеженское. Цветы, подарки, тосты за прекрасную половину человечества – почти всегда все идет по понятному сценарию. Но так было далеко не всегда.

    2 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Ядерная энергетика в Турции – драйвер российского влияния на Востоке

    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

    4 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Игры будущего – невозможное стало возможным

    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

    2 комментария
    8 марта 2024, 16:22 • Новости дня

    В Белгородской области при атаке БПЛА погибли два человека

    В Белгородской области при атаке БПЛА погибли два человека
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ атаковали тремя дронами-камикадзе село Рождественка в Грайворонском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В результате атаки два человека погибли, третий мужчина тяжело ранен. Бригада скорой помощи выехала на место, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что средства ПВО перехватили и уничтожили три беспилотника ВСУ над территорией Белгородской области, а один украинский дрон – над Курской областью.

    7 марта 2024, 16:48 • Новости дня
    Медведев: Очевидно, что никакого удара по кортежу Зеленского не было
    Медведев: Очевидно, что никакого удара по кортежу Зеленского не было
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удара по кортежу украинского президента Владимира Зеленского в ходе визита в Одессу не наносилось, это очевидно, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Вот всем все очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена – попали бы», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что Зеленский – это «кровавый паяц», «лишь кокаиновая тень своего хозяина» и «слепое антироссийское оружие». Нет никакой разницы, кто возглавляет киевский режим, однако жаль, что случай не решил судьбу «первого генитального музыканта» иначе, отметил зампред СБ России.

    «Nullum malum sine aliquo bono», – привел в заключение он латинскую пословицу. Один из вариантов ее перевода – «Нет худа без добра».

    Ранее Минобороны России сообщало о высокоточном ракетном ударе по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Цель удара была достигнута. Согласно данным СМИ, Зеленский находился в Одессе, когда там произошел взрыв.

    Коментарии (36)
    7 марта 2024, 19:20 • Новости дня
    Медведев объяснил Макрону взаимосвязь красных линий России и Франции
    Медведев объяснил Макрону взаимосвязь красных линий России и Франции
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления французского президента Эммануэля Макрона о красных линиях в поддержке Украины означают отсутствие таких линий у России в отношении Франции, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем X (бывший Twitter) указал на высказывание Макрона, где тот заявил, что «больше нет красных линий» в плане поддержки Украины, передает ТАСС.

    Это означает, что у России тоже больше не осталось красных линий в отношении Франции, отметил Медведев. В заключение он привел цитату из римского права – «In hostem omina licita», она означает «по отношению к врагу все дозволено».

    До этого Макрон заявлял, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию о возможностях поддержки киевского режима.

    Коментарии (17)
    8 марта 2024, 10:09 • Новости дня
    Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего
    Карлсон назвал слова Байдена об Украине бредом сумасшедшего
    @ REUTERS/Amr Alfiky

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Такер Карлсон оценил заявление президента США Джо Байдена во время выступления с посланием в Конгрессе о том, что Украина «может остановить» Россию при поддержке со стороны Соединенных Штатов.

    «Ложь за ложью. «Украина может остановить Россию». Нет, не может», – передает ТАСС комментарий Карлсона, прозвучавший во время прямой трансляции на своей странице в социальной сети X. Журналист напомнил, что боевые действия на Украине продолжаются уже более двух лет.

    Он также обратил внимание на слова Байдена о том, что НАТО «сильно как никогда». «Нет, это не так», – подчеркнул Карлсон.

    «Это бред сумасшедшего», – высказался американский журналист.

    Байден, как подчеркнул Карлсон, быстро дал понять, что главным его приоритетом является отправка новых миллиардов долларов на Украину. И этот приоритет не имеет к США никакого отношения, указал он.

    В США вторгаются наркокартели, захватывающие на юге США огромные территории, деградирует экономика, разрушаются школы, есть такие, где «дети вообще не могут читать», перечислил Карлсон, отметив, что все это в список приоритетов для Байдена не входит.

    Карлсон заявил также, что выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом с ежегодным посланием «О положении страны» стало самой мрачной и неамериканской речью, когда-либо произнесенной американским лидером.

    Коментарии (15)
    8 марта 2024, 11:16 • Новости дня
    Во Франции задумались над вводом войск на Украину при смещении фронта к Одессе

    L’Independant: Макрон допустил ввод войск на Украину при смещении фронта к Одессе

    Во Франции задумались над вводом войск на Украину при смещении фронта к Одессе
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Если зона украинского конфликта будет смещаться в сторону Одессы, Франция рассмотрит возможность ввода на Украину своих войск. Такой вариант, как пишут французские СМИ, рассматривает президент республики Эммануэль Макрон.

    Как заявил национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель газете L’Independant, Макрон сообщил о такой возможности на встрече с лидерами партии, передает канал «360».

    Макрон утверждал ранее, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки Киева.

    В Кремле отмечали, что французский лидер все больше втягивает свою страну в боевые действия на Украине.

    Коментарии (68)
    7 марта 2024, 23:22 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на назначение Залужного послом Украины в Британии

    В Кремле отреагировали на назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Лондон

    В Кремле отреагировали на назначение Залужного послом Украины в Британии
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Решение президента Украины Владимира Зеленского назначить экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании не имеет никакого значения для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Нет. Не имеет», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

    Напомни, что президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 марта, согласовал кандидатуру экс-главкома ВС страны Валерия Залужного на должность украинского посла в Британии. МИД Украины направил британской стороне соответствующий запрос на агреман.

    Ранее сообщалось, что опрос от украинского центра показал способность Залужного победить Зеленского и бывшего президента страны Петра Порошенко на выборах президента Украины.

    Коментарии (64)
    7 марта 2024, 19:28 • Новости дня
    Бербок призвала отдать Киеву больше дальнобойного оружия

    Глава МИД Германии Бербок заявила, что Украине надо дать больше дальнобойного оружия

    Tекст: Вера Басилая

    Желающие мира на Украине должны предоставить Киеву больше средств противовоздушной обороны, боеприпасов и дальнобойного оружия, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Кэмероном.

    Нужно мобилизовать все средства, предоставить Киеву больше боеприпасов, больше средств ПВО, дальнобойного оружия для того, чтобы Украина могла выжить, передает ТАСС ее слова.

    Ранее Бербок в ответ на вопрос о поставках ракет Taurus Украине заявила о необходимости «изучить все доступные средства». Фракция оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Германии потребовала от парламента разрешить поставку дальнобойных ракет Taurus Украине.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено. Западные СМИ заявили, что «слив» беседы офицеров ВВС ФРГ о возможных атаках на Крымский мост ракетами Taurus еще сильнее снижает вероятность поставок такого вооружения Киеву.

    Коментарии (21)
    8 марта 2024, 13:18 • Новости дня
    Российские войска за две недели уничтожили самые дефицитные образцы техники НАТО

    РИА «Новости»: ВС России уничтожили в зоне СВО самые дефицитные образцы вооружений НАТО

    Российские войска за две недели уничтожили самые дефицитные образцы техники НАТО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В зоне СВО за последние дни уничтожены самые дефицитные образцы вооружений НАТО: три танка M1A1 Abrams, шведскую САУ Archer, реактивную систему залпового огня HIMARS в глубоком тылу противника.

    Танки Abrams (всего Киев получил 31 такую бронемашину) заметили под Донецком вскоре после того, как ВСУ окончательно покинули Авдеевку, а ВС России вышли на рубеж Бердычи – Ласточкино – Северное. Чтобы не допустить обрушение фронта к северо-западу от Донецка, ВСУ ввело в бой элитную 47-ю отдельную механизированную бригаду «Магура», в составе которого был танковый батальон, передает РИА «Новости».

    Первый Abrams «выследили» 26 февраля под Бердычами, бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады поразили танк точным попаданием FPV-дрона в моторное отделение и добили его другим беспилотником в корму башни.

    Второй Abrams сожгли в том же районе – под Бердычами. Бронебойщики одного из подразделений группировки «Центр» подобрались к «американцу» поближе и сбили гусеницу с траков, выстрелив по танку из гранатомета, а потом добили двумя ударами FPV-дронов «Упырь».

    Тогда же в соцсетях распространилось видео другой горящей машины, похожей на Abrams, но ею оказалась M1150 Assault Breacher – машина разминирования на том же шасси.

    Третий Abrams был подбит спустя пару дней после уничтожения других американских танков. Экипаж российского танка Т-72Б3 уничтожил Abrams управляемой ракетой «Инвар» из канала ствола.

    Командир одного из Т-72Б3, воюющий южнее, рассказал, что танковые управляемые ракеты – одно из главных преимуществ перед западными танками. По его словам, бронепробиваемости ракеты хватает, чтобы успешно поразить в лоб Abrams, но борта у американского танка не выдерживают выстрел из РПГ-7.

    Помимо американских танков, российские военные добыли в зоне СВО еще несколько ценных трофеев: БПЛА «Ланцет» впервые уничтожили шведскую САУ Archer, Киеву передали лишь восемь таких установок, они считаются самыми эффективными в НАТО.

    Известно по разным источникам, что HIMARS поразили экипажи ОТРК «Искандер-М» или РСЗО «Торнадо-С» в районе Никаноровки Добропольского района ДНР.

    Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что украинская армия находится в состоянии коллапса и ничего не сможет остановить Россию, даже американские танки Abrams или другое западное оружие.

    Коментарии (2)
    7 марта 2024, 21:54 • Новости дня
    Во Франции призвали свергнуть Макрона ради мира

    Политик Филиппо: Макрона после слов об отсутствии красных линий для Украины следует сместить

    Во Франции призвали свергнуть Макрона ради мира
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что ради мира необходимо свергнуть президента Франции Эммануэля Макрона после его заявлений об «отсутствии лимитов и красных линий» в вопросе помощи Украине.

    Политик возмутился заявлению Макрона, посчитав, что его слова означают возможную отправку французских сухопутных войск и передачу французского ядерного оружия в распоряжение ЕС, передает РИА «Новости».

    Филиппо возмутился, что «пешку НАТО и Глубинного государства» Макрона еще не свергли ради мира на Земле, и упрекнул в молчании лидеров оппозиции.

    По его словам, разворачивается схема мировой войны, в то время как парламентарии ничего не делают или поддерживают соглашение о безопасности Парижа и Киева. Он призвал каждого француза не сопротивляться, а матерей отказаться отправлять своих сыновей умирать за Киев и НАТО. «Мы должны бороться за выход из НАТО и ЕС и сместить Макрона», – подчеркнул Филиппо.

    Ранее Макрон пояснил свои слова про отправку военных на Украину. Он заявил, что Париж не рассматривает отправку солдат на Украину в ближайшее время, а только открывает дискуссию, что Европа может еще сделать для поддержки Киева.

    В четверг Макрон в ходе встречи с лидерами оппозиции заявил, что у Франции «нет лимитов и красных линий» в вопросе помощи Украине. Зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил, что слова Макрона о красных линиях в поддержке Украины означают отсутствие таких линий у России в отношении Франции.

    Коментарии (8)
    7 марта 2024, 19:04 • Новости дня
    Чехия собрала деньги на покупку снарядов для Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Чехии Петр Павел сообщил о завершении сбора средств на приобретение боеприпасов для украинской армии.

    «Средства для закупки боеприпасов собраны», – привел портал idnes.cz слова чешского президента, передает ТАСС.

    Ранее президент Чехии Петр Павел заявлял, что республика нашла способ закупки 800 тыс. снарядов для Украины в третьих странах, но это возможно лишь при наличии денег.

    Коментарии (9)
    8 марта 2024, 13:30 • Новости дня
    В Германии назвали поставку Taurus Украине крайней чертой

    Писториус заявил, что ракеты Taurus не определят исход конфликта на Украине

    В Германии назвали поставку Taurus Украине крайней чертой
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Дальнобойные ракеты не станут решающими для конфликта на Украине, ФРГ не намерена пересекать эту линию, потому что не хочет быть воюющей стороной, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Писториус еще раз подчеркнул, что Taurus пока не поставлены: есть крайняя черта, которую Германия не преступит, передает ТАСС.

    Ранее оппозиция в Германии потребовала от парламента разрешить поставку дальнобойных ракет Taurus Украине.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено. Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «перестать быть трусами» в ситуации с помощью Украине.

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Германия сделала неправильные выводы из утечки о планах бундесвера.

    Коментарии (9)
    7 марта 2024, 22:53 • Новости дня
    Британия пообещала поставить Украине 10 тыс. беспилотников

    Минобороны Британии пообещало поставить на Украину 10 тыс. беспилотников на общую сумму 325 млн фунтов

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны Великобритании увеличило финансирование поставки беспилотников на Украину с 200 до 325 млн фунтов, доведя их общее число с 4 до 10 тысяч, сообщил глава британского ведомства Грант Шэппс.

    «Я даю новые обязательства по вооружению Украины новейшими беспилотниками, которые будут поставлять непосредственно с ведущих оборонных предприятий Соединенного Королевства – из заводского цеха на передовую. Я призываю международных партнеров поддержать Соединенное Королевство в его усилиях», – приводит слова Шэппса ТАСС.

    Отмечается, что в январе британский премьер Риши Сунак объявил о выделении 200 млн фунтов на приобретение 4 тыс. БПЛА для нужд ВСУ. Основная часть из них FPV-дроны. Также в партию входят 1 тыс. барражирующих боеприпасов, разработанных в Британии, морские БПЛА и беспилотные средства разведки.

    К настоящему моменту британская сторона поставила Украине свыше 4 тыс. беспилотников.

    Ранее посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин заявил, что Британия втянута в конфликт на Украине. По его словам, на Украине есть британские военные, которые готовят украинских военных медиков, а также силы специального назначения и целый ряд других украинских подразделений.

    Кроме того, британские военные участвуют в запусках дальнобойных ракет Storm Shadow, поскольку такая техника требует участия специалистов, а «выступать в этой роли могут только британцы».

    Коментарии (10)
    8 марта 2024, 12:37 • Новости дня
    Риттер: Танки Abrams на Украине не остановят Россию

    Бывший разведчик США Риттер: Танки Abrams на Украине не остановят Россию

    Риттер: Танки Abrams на Украине не остановят Россию
    @ Armin Weigel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия находится в состоянии коллапса и ничего не сможет остановить Россию, даже американские танки Abrams, которые русские уничтожают, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.

    Риттер считает, что ВСУ использует каждое оружие, которое им передают, в состоянии близком к панике и при далеко не идеальных обстоятельствах, потому что украинская армия находится в упадке и разрушении. По словам бывшего разведчика, русских остановить не удастся, ничего сделать нельзя, передает РИА «Новости».

    Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил  очередной танк Abrams. Подчеркивается, что команда нанесла поражение противнику с первого выстрела. Ликвидация американской машины произошла на Авдеевском направлении.

    Коментарии (0)
    7 марта 2024, 21:25 • Новости дня
    На Украине решили демобилизовать срочников

    Зеленский подписал указ о демобилизации срочников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации в апреле – мае 2024 года военнослужащих, которые проходят срочную службу.

    В указе говорится, что необходимо уволить в апреле – мае 2024 года в запас из ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной воинской службы, срок воинской службы которых истек во время действия военного положения, военная служба которых была продлена сверх установленных сроков, передает ТАСС.

    Ранее Зеленский подписал закон о демобилизации срочников.

    Напомним, в феврале в Киеве на центральной площади прошел митинг, несколько десятков человек вышли на улицу с требованием вернуть с фронта военнослужащих.

    Коментарии (2)
    8 марта 2024, 11:43 • Новости дня
    NYT: США разочаровались в стратегии Зеленского после поражения в Авдеевке
    NYT: США разочаровались в стратегии Зеленского после поражения в Авдеевке
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Отношения между США и Украиной «демонстрируют признаки усталости и разлада», американские власти недовольны военной стратегией, которую избрал президент Украины Владимир Зеленский, пишут СМИ.

    В статье The New York Times говорится, что «союз», который длился более двух лет, уступил место «взаимному разочарованию», передает «Царьград».

    Украине, как считает американская сторона, следует сосредоточиться на одной большой битве. Киевский режим призывают не распыляться на города, которые, по оценке из Вашингтона, «не имеют стратегической ценности». Так, по их мнению, в Авдеевке, контроль над которой установили российские силы, ВСУ потратили слишком много личного состава и техники.

    Украинская же сторона, как пишет NYT, обвиняет США в «политическом параличе», из-за которого в ВСУ сложилась острая нехватка боеприпасов. Президента США Джо Байдена критикуют за медлительность с поставками передового вооружения для Украины, добавляет издание.

    Ранее другое американское издание Business Insider писало, что руководство ВСУ допустило большие ошибки при планировании обороны в районе Авдеевки.

    Коментарии (0)
    7 марта 2024, 17:44 • Новости дня
    Оппозиция в Германии потребовала от парламента разрешить поставку Taurus Украине

    Оппозиция решила вынести на голосование в Бундестаге резолюцию о поставках Taurus Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Фракция оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на следующей неделе вновь вынесет на голосование в парламент Германии резолюцию о поставках Украине ракет Taurus, заявил газете Rheinische Post первый парламентский секретарь фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай.

    Фрай считает, что парламент должен взять на себя руководство действиями по поставкам дальнобойных ракет Украине. В резолюции говорится, что правительство ФРГ призывает незамедлительно выполнить просьбу Украины о поставке крылатых ракет Taurus из имеющихся запасов бундесвера. При этом отмечается, что ракеты должны быть поставлены в максимально возможном объеме, передает ТАСС.

    Канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что для контроля над применением ракет пришлось бы направить на Украину немецких военных, а это исключено. Глава Минобороны Германии Борис Писториус раскритиковал призыв президента Франции Эммануэля Макрона «перестать быть трусами» в ситуации с помощью Украине.

    Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Германия сделала неправильные выводы из утечки о планах бундесвера.

    Коментарии (3)
    Главное
    Захарова назвала выступление Байдена в Конгрессе мезозойским постмодерном
    В Канаде снесли памятник украинской дивизии CC «Галичина»
    Лыжницы пострадали после массового завала на Спартакиаде под Сочи
    Украинцы начали массово снимать деньги со счетов из-за мобилизации
    Руперт Мердок решил жениться на экс-теще Романа Абрамовича
    NYT: США разочаровались в стратегии Зеленского после поражения в Авдеевке
    Финский муниципалитет оказался под угрозой исчезновения из-за России

    Газпром намерен получить компенсации за потерянный актив в Польше

    Газпром решил через суд взыскать с Польши почти 1 млрд долларов за изъятие его доли в операторе газопровода «Ямал – Европа» на польской территории. Иск подан в питерский арбитраж, потому что в польские или европейские суды обращаться бессмысленно. Однако Газпром все же может вернуть этот миллиард. Как это возможно? Подробности

    Перейти в раздел

    Байден провалил попытку консолидации американцев вокруг себя

    В США раскритиковали ежегодное послание американского президента Джо Байдена «О положении страны». По мнению оппонентов главы Белого дома, выступление было «антиамериканским» и «стало позором» для страны. Эксперты же отмечают, что Байден своей речью скорее добился раскола в обществе, нежели его консолидации. Подробности

    Перейти в раздел

    «Никогда не забуду глаза старушки из Мариуполя»

    «Важно не просто помогать едой или вещами, а чтобы еще и радость была у людей, которые выбрали Россию как безопасное и родное место». Многодетная мать Мария Макеева рассказала газете ВЗГЛЯД, как начала помогать беженцам Донбасса и раненым и во что в итоге это переросло. Подробности

    Перейти в раздел

    Русские регионы Латвии готовят взрывать и затапливать

    «Что это было?! Кто сошел с ума? Министерство обороны? Премьер-министр? Или они все между собой не знакомы и не общаются??» Это цитата из крайне эмоционального обращения, сделанного мэром одного из городов Латвии по поводу новых планов страны по защите от «российской агрессии». Что происходит, как это касается русских регионов страны и почему чиновник настолько всем этим потрясен? Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Вашингтон потерял последнего адеквата

      Спецпредставитель президента США по климату и бывший госсекретарь Джон Керри ушел в отставку, напоследок выразив сожаление, что сотрудничество Вашингтона и Москвы прервано. Керри был одним из последних адекватных людей во внешнеполитической команде Джо Байдена, кроме того, он стал упущенным шансом для Америки.

    • Нуланд ушла, Зеленскому приготовиться

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, хорошо известная в России благодаря раздаче «печенек» на Майдане в Киеве, уходит в отставку. Ее сменщиком станет Джон Басс, карьерный путь которого вряд ли понравится Владимиру Зеленскому. Для него он должен выглядеть зловеще.

    • Аргентина перешла «красную черту»

      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность внутреннего туризма

      Вместо отдыха за рубежом россияне в последние годы стали выбирать для себя поездки внутри страны. О статистике роста популярности различных регионов страны у туристов и внутреннем турпотоке в целом – в нашей инфографике.

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............