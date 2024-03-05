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В Германии начали проверку после утечки разговора про Крымский мост
Министр обороны Германии Писториус: В отношении обсуждавших атаку на Крымский мост офицеров начали проверку
В отношении высокопоставленных немецких военных, которые участвовали в перехваченном разговоре о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus, запущена дисциплинарная проверка, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
Как указал Писториус, немецкие IT-специалисты продолжают расследование на месте. Несмотря на то что уже известна причина перехвата, Германия проводит криминалистическую экспертизу всех задействованных устройств. По его словам, в настоящее время изучается вопрос, были ли моменты в этом разговоре, которые не следовало бы обсуждать через платформу WebEx, даже если бы сервис использовался надлежащим образом, передает ТАСС.
Он добавил, что сегодня утром было поручено провести предварительную дисциплинарную проверку, то есть предварительное расследование в отношении участников этой видеоконференции. И уже в зависимости от результата, подчеркнул министр, и после того, как результат будет получен, будет принято решение о том, будет ли возбуждено дисциплинарное производство или нет.
Писториус уточнил, что если причиной перехвата была точно не компрометация немецких IT-систем, страна все равно принимает дополнительные меры или развивает существующие для обеспечения постоянного анализа и укрепления IT-систем. Он отметил, что ФРГ продолжает проверять и повышать осведомленность о том, какую секретную информацию можно обсуждать на каких коммуникационных платформах. По его мнению, это происходит на регулярной основе.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора германских офицеров об уничтожении Крымского моста. Москва потребовала объяснений от Берлина.