По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.4 комментария
В Италии назвали общую сумму переданной Украине помощи
Il Foglio: Италия потратила на военную поддержку Украины 2,2 млрд евро
Италия потратила на военную поддержку Украины, в том числе на поставки вооружений, 2,2 млрд евро, сообщили СМИ.
Как пишет Il Foglio со ссылкой на полученные документы, официально на данный момент Италия потратила на военную помощь Украине 0,691 млрд евро, но эти данные не включают в себя секретные данные. Отмечается, что цифра в три раза больше: 2,2 млрд евро, что совпадает с подаренной Украине техникой, передает РИА «Новости».
В подтверждение этой информации издание приводит слова министра обороны страны Гуидо Крозетто, который в недавнем интервью Сorriere della Sera заявил, что по объему военной поддержки Киева Италия в Европе уступает только Германии и Британии.
Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что возможность помочь Киеву со временем снижается из-за ограниченности ресурсов, конфликт достигает точки, в котором его разрешение через боевые действия невозможно.