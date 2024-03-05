По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.0 комментариев
Снимавших с квадрокоптера охраняемую ТЭЦ задержали в Петербурге
Рядом с территорией петербургской ТЭЦ задержали двух мужчин, которые вели съемку с квадрокоптера, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.
Наряд Росгвардии обнаружил на месте двух нарушителей, они приехали на такси и проводили рядом с охраняемым объектом запуск квадрокоптера, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
У задержанных не было разрешения на полет дронов, их доставили в отдел полиции. Также туда доставили для выяснения обстоятельств таксиста.
Отмечается, что росгвардейцы прибыли после того, как персонал включил тревожную сигнализацию. Отмечается, что инцидент произошел у Автовской ТЭЦ. Эта ТЭЦ – крупнейший энергоисточник в юго-западной части города.
Станция обеспечивает электричеством и теплом промышленные предприятия, жилые и административные здания Адмиралтейского, Московского, Кировского и Красносельского районов. В зоне ее теплоснабжения живут около 1,5 млн человек.