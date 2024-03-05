К лекциям «Знание.Первые» на ВФМ-2024 присоединились почти 6 тыс. участников

В третий день программы лекторы обсудили тему «Мир возможностей для каждого». Там выступили авторитетные политики, выдающиеся спортсмены, мастера культуры и искусства, представители медиасферы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Спикеры делились опытом из личной и профессиональной жизни, давали рекомендации, вдохновляли слушателей на поиск себя и новые свершения. Флагманский марафон общества «Знание» проходит со 2 по 6 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе». Самые яркие выступления лекторов транслируются в эфире круглосуточного медиаканала Знание.ТВ.

Какие изменения происходят в современном мире и какие возможности они открывают для молодежи – каждый спикер так или иначе затронул эти темы в своих выступлениях. Программу марафона в Международном аэропорту ВФМ открыл Дмитрий Медведев. Зампредседателя Совета безопасности России говорил о стратегических, географических границах России и о том, почему для нашей страны принципиально важно отстаивать целостность территории. Слушатели активно задавали вопросы о глобальных угрозах, будущем России после победы в СВО, контроле над искусственным интеллектом и многом другом.

После встречи с зампредом СБ России 20-летняя Алия Ахметишина, студентка Казанского государственного аграрного университета, призналась, что испытала чувство гордости за свою страну.

«Выступление было построено очень интересно с точки зрения исторического аспекта. Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия не стремится расширять свои границы и бороться за новые территории, мы просто защищаем свои исконные земли, свои интересы и свой народ. Мне понравилось утверждение, что наши стратегические границы шире, чем географические: мы не смотрим на мир, как на кусок мяса, мы хотим и умеем создавать доброжелательные и длительные отношения с другими странами. Россия – своего рода маяк для других стран, который показывает, как дружить, помогать друг другу и при этом сохранять самобытность», – рассказала Ахметишина.

Роль России в формировании многополярного мира обсудили участники дипломатической дискуссии, которая состоялась на марафоне «Знание.Первые» в рамках VII Глобального форума молодых дипломатов и программы МГИМО. Своими мнениями поделились министр иностранных дел Сергей Лавров, ректор МГИМО МИД Анатолий Торкунов и исполнительный директор Фонда Горчакова, чрезвычайный и полномочный посол России Леонид Драчевский. Модерировал беседу первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман.

Молодой фармацевт Сильвен Маджумбал из Чада отметил, что впечатлен этой дискуссией с участием Сергея Лаврова и марафоном «Знание.Первые».

«Я ценю нацеленность на сотрудничество между странами и равноправие. И я ценю то, что делает Россия. Вижу, что у россиян действительно есть хороший способ помогать другим развиваться. Слушая это и другие выступления, я понимаю, что сотрудничество России продиктовано любовью. Сейчас это не из каких-то эгоистических интересов. Вы знаете, я молодой лидер, и когда я вижу, что старшие проявляют такую страсть к оказанию помощи другим странам, к выстраиванию правильной политики, это вдохновляет меня опираться на правильные ценности», – сказал Маджумбал.