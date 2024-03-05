По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.0 комментариев
Забаррикадировавшаяся в больнице немецкого Ахена женщина ранена при задержании
Забаррикадировавшаяся в больнице немецкого города Ахена 65-летняя женщина получила серьезные ранения при задержании, сообщила полиция.
В понедельник вечером стало известно о масштабной полицейской операции в больнице «Луизен» в Ахене в связи с забаррикадировавшейся в здании вооруженной женщиной.
Как говорится в опубликованном ночью заявлении полиции, полицейские завершили экстренным вмешательством многочасовую масштабную операцию в больнице «Луизен» в Ахене и временно взяли под стражу 65-летнюю женщину, передает РИА «Новости». Там добавили, что в ходе штурма она получила серьезные ранения.
Согласно данным полиции, женщина забаррикадировалась в одной из палат, откуда выбросила зажженную пиротехнику, после чего вышла из палаты и направилась в сторону оперативников «с подозрительным предметом в руке» и, возможно, поясом со взрывчаткой. В ответ на это оперативники открыли огонь и задержали раненую женщину. Теперь ей грозит обвинение в покушении на убийство.