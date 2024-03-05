По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.0 комментариев
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Артиллеристы уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Артиллерийские расчеты самоходных установок «Мста-С» группировки «Центр» уничтожили на Авдеевском направлении опорный пункт ВСУ и бронемашину БМП-1 с подкреплением, сообщили в Минобороны.
Согласно сообщению Минобороны, расчеты САУ «Мста-С» группировки «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ и бронемашину БМП-1 с подкреплением до взвода пехоты на Авдеевском направлении, передает ТАСС.
Там добавили, что дежурный расчет артиллерийской установки навел орудие на цель и серией из трех выстрелов поразил опорный пункт и доты ВСУ в ходе занятия российскими войсками более выгодных рубежей. Средствами контроля подтверждены попадание в боевую машину с детонацией боекомплекта.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ на Авдеевском направлении потеряли за сутки более 490 военных и два танка.