Вован и Лексус посмеялись над «игривым» премьером Ирландии

Вован и Лексус: Премьер Ирландии Варадкар соврал, что подыгрывал пранкерам

Tекст: Ольга Никитина

Кузнецов выразил уверенность, что пранки будут продолжаться, поскольку процедуры в отношении звонков вряд ли возможно изменить – они действуют уже десятилетиями, передает РИА «Новости».

Пранкер отметил, что вся ситуация стала возможной в результате непрофессионализма сотрудников и самих глав государств, которых разыграли. И лучшим изменением в такой ситуации, по его мнению, стала бы отставка политика, который стал жертвой пранка.

Кроме того, Кузнецов прокомментировал заявление Варадкара о том, что он якобы сразу заметил что-то неладное и «подыгрывал» российским пранкерам. «Прекрасно, что у премьера есть столько времени, целый час, чтобы подыгрывать нам. Очень игривый, как и все остальные», – отметил Вован, посоветовав политику, если ему совсем нечем заняться, выйти в чат-рулетку и пообщаться с людьми.

Столяров считает, что западные политики вряд ли в ближайшее время станут «недоступными» для пранков. Никто не может создать универсальную ультразащищенную сеть, а пранкеры будут искать новые лазейки, сказал он.

На вопрос, ожидают ли Вован и Лексус создания своеобразной «службы защиты от пранкеров», они ответили утвердительно. «Да, ожидаем. Мы сами ее возглавим. Пусть платят деньги», – сказали пранкеры.

Варадкар в разговоре с пранкерами в декабре не смог объяснить, в чем разница между самоопределением Крыма и Косово. Он сказал, что деталей косовской истории не знает и тем не менее считает воссоединение Крыма с Россией «неправильным». Также он признался, что в скорое присоединение Украины к ЕС не верит. Он напомнил, что его стране потребовалось на это 15-20 лет.