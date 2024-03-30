Минуту молчания в память о погибших в теракте объявили у «Крокус Сити Холла»

Tекст: Вера Басилая

На площадке перед сценой, где расположились музыканты, из сотен свечей составлены фигуры трех журавлей. На протяжении всего девятого дня трагедии к народному мемориалу продолжали нести цветы. Почтили память погибших также послы иностранных государств, передает РИА «Новости».

«Волонтеры Победы» Кировской области вместе с волонтерами из других общественных организаций и неравнодушными гражданами почтили память погибших в трагедии. Добровольцы предлагали участникам акции прикрепить бумажного журавлика со словами поддержки к памятному арт-объекту. Также «Волонтеры Победы» Камчатского края вместе с неравнодушными жителями региона зажгли свечи памяти.

«Бессмертный полк» России предложил всем желающим в этот день разместить на своей странице в соцсетях или использовать вместо аватарки изображение взлетающего в небо журавля.

Ранее главы и сотрудники аккредитованных в Москве дипмиссий зарубежных государств, в том числе послы США и стран ЕС, почтили память жертв теракта и возложили цветы к стихийному мемориалу около «Крокуса».

Также в память о погибших в небо были запущены белые шары.