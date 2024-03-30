  • Новость часаМинуту молчания в память о погибших в теракте объявили у «Крокус Сити Холла»
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чьими агентами стали бывшие кумиры публики

    Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.

    26 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

    21 комментарий
    Оксана Синявская Оксана Синявская Опыт 1990-х мешает разглядеть реальные процессы в экономике

    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

    15 комментариев
    30 марта 2024, 20:28 • Новости дня

    Минуту молчания в память о погибших в теракте объявили у «Крокус Сити Холла»

    Tекст: Вера Басилая

    Минута молчания была объявлена у «Крокус Сити Холла» в память о погибших при теракте, затем оркестр под управлением Валерия Гергиева дал концерт.

    На площадке перед сценой, где расположились музыканты, из сотен свечей составлены фигуры трех журавлей. На протяжении всего девятого дня трагедии к народному мемориалу продолжали нести цветы. Почтили память погибших также послы иностранных государств, передает РИА «Новости».

    «Волонтеры Победы» Кировской области вместе с волонтерами из других общественных организаций и неравнодушными гражданами почтили память погибших в трагедии. Добровольцы предлагали участникам акции прикрепить бумажного журавлика со словами поддержки к памятному арт-объекту. Также «Волонтеры Победы» Камчатского края вместе с неравнодушными жителями региона зажгли свечи памяти.

    «Бессмертный полк» России предложил всем желающим в этот день разместить на своей странице в соцсетях или использовать вместо аватарки изображение взлетающего в небо журавля.

    Ранее главы и сотрудники аккредитованных в Москве дипмиссий зарубежных государств, в том числе послы США и стран ЕС, почтили память жертв теракта и возложили цветы к стихийному мемориалу около «Крокуса».

    Также в память о погибших в небо были запущены белые шары.

    28 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    СК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины
    СК: Исполнителям теракта в «Крокусе» переводили деньги с Украины
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следствие получило подтвержденную информацию о поступлении исполнителям теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» крупных денежных сумм и криптовалюты с Украины, сообщил Следственный комитет России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства, эти средства использовались при подготовке преступления.

    «Первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами.

    Ранее фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов.

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    29 марта 2024, 17:21 • Новости дня
    Стали известны подробности задержания девятого подозреваемого в теракте в «Крокусе»

    Суд: Девятый подозреваемый в теракте обматерил полицейских при задержании

    Стали известны подробности задержания девятого подозреваемого в теракте в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемого в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои задержали у здания концертного зала за вызывающее поведение, говорится в постановлении Преображенского суда Москвы.

    Лутфуллои 23 марта остановили у здания «Крокуса» для проверки на причастность к теракту. Правоохранители попросили его предъявить документы, и он начал «выражаться грубой нецензурной бранью» и вести себя вызывающе, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    На неоднократные требования прекратить противоправные действия подозреваемый не реагировал. 25 марта Преображенский суд арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство. Он признал вину в суде.

    До этого Следственный комитет ходатайствовал об аресте Лутфуллои в Басманном суде Москвы. Он является фигурантом дела о теракте в «Крокусе». Какая именно у него была роль в теракте, не сообщается.

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    28 марта 2024, 18:18 • Новости дня
    СК сообщил о появлении нового фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»
    СК сообщил о появлении нового фигуранта в деле о теракте в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержан еще один подозреваемый, участвовавший в схеме финансирования террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

    Отмечается, что следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости».

    Ранее фигурантов дела о теракте в «Крокусе» внесли в перечень террористов.

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    28 марта 2024, 14:43 • Новости дня
    Пугачева впервые высказалась по поводу теракта в «Крокусе»

    Пугачева о теракте в «Крокусе»: Скорбь должна быть в душе

    Пугачева впервые высказалась по поводу теракта в «Крокусе»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Певица Алла Пугачева спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях.

    «Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД). Аминь», – написала она на своей странице в соцсетях.

    Как отмечает Telegram-канал RT, при этом едва ли не треть ленты певицы в соцсети, вопреки ее собственным словам, занимают соболезнования в связи с кончиной известных людей.

    Ранее Пугачева оставила извинения на странице исполнительницы из Таджикистана Манижи под публикацией о том, какие «последствия» для граждан ее республики якобы могут наступить в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

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    29 марта 2024, 19:17 • Новости дня
    СК: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» после атаки поехали в Киев за деньгами
    СК: Обвиняемые в теракте в «Крокусе» после атаки поехали в Киев за деньгами
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» рассказали, что после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение, следователи проверяют причастность украинских спецслужб к атаке на центр в Подмосковье, заявили в Следственном комитете России.

    Обвиняемые в совершении теракта рассказали следователям, что после совершения нападения в «Крокусе» по указанию «координатора» они отправились на российско-украинскую границу, которую должны были пересечь и прибыть в Киев за вознаграждением, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    В настоящий момент следствие проверяет причастность к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб.

    Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в «Крокусе», подтверждают украинский след.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

    Коментарии (51)
    29 марта 2024, 19:41 • Новости дня
    Умер спасавший всю ночь людей во время теракта в «Крокусе» мужчина
    Умер спасавший всю ночь людей во время теракта в «Крокусе» мужчина
    @ @KarenEngibaryan

    Tекст: Дарья Григоренко

    35-летний Карен Енгибарян, который спасал людей из горящего концертного зала «Крокус Сити Холл», умер в больнице от острой инфекции дыхательных путей, сообщили в Союзе армян России.

    В Telegram-канале Союза армян России рассказали, что мужчина в момент трагедии находился неподалеку от концертного зала. Увидел дым на крыше концертного зала и побежал к центральному входу. В Союзе добавили, что Енгибарян, рискуя жизнью, вытаскивал людей из дыма, отводил их к медикам и возвращался обратно, чтобы помочь другим, а одному из пострадавших отдал свою верхнюю одежду. Домой Карен вернулся только под утро, пишет «Коммерсант».

    В итоге мужчина сильно надышался угарным газом и простыл. Его госпитализировали с диагнозом «острая инфекция дыхательных путей», состояние ухудшалось на протяжении следующих дней. К сожалению, спасти его не удалось, говорится в сообщении.

    В Союзе сообщили, что прощание с Енгибаряном пройдет 30 марта в церкви Сурб Хач в Армянском храмовом комплексе.

    Ранее очевидцы рассказали, что один из зрителей «Крокуса» помог спастись десяткам человек, он отнял автомат у террориста и дал время выйти людям из зрительного зала.

    Напомним, 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Согласно последним данным, в теракте погибло 144 человека, пострадало 382 человека.

    Коментарии (26)
    29 марта 2024, 19:32 • Новости дня
    Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»

    Евродепутат от Нидерландов де Грааф: Украина спланировала теракт в «Крокусе»

    Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Террористический акт в «Крокус Сити Холле» спроектировал киевский режим, заявил депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф.

    Украина оплатила и спланировала этот теракт, заявил де Грааф в X (бывший Twitter), передает RT.

    По его словам, именно из-за Украины появилась «легенда о проплаченной Россией пропаганде».

    По мнению парламентария, киевский режим хочет заставить европейцев ненавидеть Россию, поскольку европейские дети «скоро должны будут умирать на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокусе».

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    29 марта 2024, 22:53 • Новости дня
    Захарова осудила реакцию Пугачевой и Макаревича на теракт в «Крокусе»

    Захарова указала на лицемерие заявлений Пугачевой и Макаревича о теракте в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла лицемерием и предательством заявления певицы Аллы Пугачевой и музыканта Андрея Макаревича (признан иноагентом в России) о том, что скорбеть по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» нужно «молча».

    Захарова в Telegram отметила, что те, кого россияне долгое время считали «своими, народными, родными», оказались «не друг, не враг, а так». Она указала, что эти люди «неделю молчали» после теракта, а затем заявили, что «скорбеть надо молча».

    Захарова прокомментировала слова Пугачевой, которая заявила, что «скорбь должна быть в душе, а не в Instagram», и Макаревича**, назвавшего «пошлейшим занятием» публичное выражение скорби.

    Официальный представитель МИД выразила недоумение по поводу такой позиции, напомнив, что многие мировые шедевры были созданы как ответ на трагедии. Захарова привела в пример «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича, песню «Журавли» на стихи аварского поэта Расула Гамзатова, а также подчеркнула, что гобелен по мотивам картины Пикассо «Герника» не случайно долгое время находился «у входа в зал заседаний» СБ ООН. Захарова вспомнила, что группа «Машина времени» в память о жертвах теракта в Тушине сама исполняла песню «Пока горит свеча», хотя та и была написана по другому поводу.

    Она также напомнила о публичной реакции Пугачевой на смерти Бориса Моисеева, Александра Градского и Бориса Краснова, а также о реакции Максима Галкина (признан иноагентом в России) на пожар в Соборе Парижской Богоматери. Она напомнила, что Макаревич** «не молчал ни когда умер Михаил Горбачев, ни совсем недавно, после событий 7 октября в Израиле».

    «Сказала бы, что это лицемерие. Но это что-то похуже. Ближе к предательству. Им же верили миллионы!» – заявила официальный представитель МИД России.

    В конце своего заявления Захарова выразила соболезнования родным и близким Карена Енгибаряна. Она подчеркнула, что делает это «публично», ведь «мир должен знать настоящих героев».

    Напомним, 35-летний Карен Енгибарян, который спасал людей из горящего концертного зала «Крокус Сити Холл», умер в больнице от острой инфекции дыхательных путей.

    Пугачева, спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокуса», заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях. Макаревич** также раскритиковал публичное выражение скорби по жертвам теракта и призвал «не трындеть».

    Коментарии (41)
    28 марта 2024, 22:01 • Новости дня
    Захарова объяснила американское выражение «вымыть рот с мылом»
    Захарова объяснила американское выражение «вымыть рот с мылом»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Представитель МИД России Мария Захарова ответила Джону Кирби на его комментарий по поводу теракта в «Крокус сити холле».

    Кирби, говоря о словах РФ по поводу украинского следа в теракте в Подмосковье, в ходе брифинга заявил, что «лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза».

    Захарова в своем Telegram-канале заявила, что теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение «вымыть рот с мылом».

    Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не будут оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта в «Крокусе».

    Коментарии (14)
    28 марта 2024, 08:43 • Новости дня
    В МВД рассказали, как вычислили машину напавших на «Крокус» террористов
    В МВД рассказали, как вычислили машину напавших на «Крокус» террористов
    @ t.me/rian_ru

    Tекст: Александра Юдина

    Полицейские смогли спасти из горящего «Крокус Сити Холла» видеоматериалы, в кратчайшие сроки просмотрели кадры и выяснили, в какую машину сели террористы и куда поехали, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

    В своем Telegram-канале она указала, что на место трагедии прибыли начальник полиции УМВД по городскому округу, полковник полиции Максим Мягков со своим заместителем подполковником Дмитрием Новиковым.

    Полицейские взломали дверь в серверную и совместно с сотрудниками ФСБ изучили видеоматериалы. Они выяснили, в какую машину сели террористы.

    По словам Волк, вовремя переданная информация помогла оперштабу выяснить маршрут подозреваемых и помочь в их задержании.

    Всего из «Крокус Сити Холла» были эвакуированы более 5 тыс. человек, из них более 100 человек были спасены пожарными.

    Жертвами теракта стали по меньшей мере 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.

    Коментарии (29)
    29 марта 2024, 14:57 • Новости дня
    Макаревич раскритиковал публичную скорбь по жертвам теракта в «Крокусе»

    Макаревич назвал публичную скорбь по жертвам теракта в «Крокусе» «пошлым занятием»

    Макаревич раскритиковал публичную скорбь по жертвам теракта в «Крокусе»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Музыкант Андрей Макаревич (признан иноагентом в России) раскритиковал публичное выражение скорби по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

    На своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России) он указал, что считает публичное «вырывание собственных волос на просторах интернета пошлейшим занятием», передает РИА «Новости».

    «Можешь помочь – помоги. А трындеть не надо», – написал Макаревич.

    Накануне певица Алла Пугачева, спустя шесть дней после теракта в концертном зале «Крокуса», заявила, что считает правильным не выражать свою скорбь в соцсетях.

    Коментарии (70)
    30 марта 2024, 10:44 • Новости дня
    Мать главаря террористов Фаридуни со слезами на глазах извинилась за сына

    Мать главаря террористов Фаридуни со слезами на глазах принесла извинения у семей погибших в «Крокус Сити Холла»

    Мать главаря террористов Фаридуни со слезами на глазах извинилась за сына
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Мать главаря напавших на «Крокус Сити Холл» террористов Шамсидина Фаридуни со слезами на глазах принесла извинения от своей семьи близким пострадавших и близких в теракте.

    В Telegram-канале агентства Ruptly опубликовано видеозапись, на которой мать Шамсидина Фаридуни Муассар Заргарова в слезах просит прощения от имени своей семьи.

    По ее словам, женщина не понимает, зачем ее сын совершил этот поступок.

    Также женщина призвала своего сына рассказать, кто его во все это «втянул».

    Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» могли находиться под действием психотропных веществ. Все они находятся под арестом.

    Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.

    Коментарии (37)
    30 марта 2024, 12:47 • Новости дня
    На лице Зеленского заметили ухмылку при вопросе о причастности к атаке на «Крокус»
    На лице Зеленского заметили ухмылку при вопросе о причастности к атаке на «Крокус»
    @ CBS News/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    На лице президента Украины Владимира Зеленского на миг промелькнула ухмылка, когда журналист CBS News задал ему вопрос о причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле».

    После вопроса Зеленский хмыкнул и сказал: «Что ж, давайте поговорим об этом. Давайте разберемся, передает РИА «Новости».

    При этом разговоре он перестал выглядеть обеспокоенным и серьезным, нежели пока рассказывал о положении дел в стране.


    Ранее Следственный комитет выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

    Коментарии (26)
    30 марта 2024, 09:16 • Новости дня
    Обнаружен предполагаемый криптокошелек для спонсоров теракта в «Крокусе»
    Обнаружен предполагаемый криптокошелек для спонсоров теракта в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Корреспонденты заявили о возможном обнаружении криптокошелька, через который исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» могли перечислять средства.

    Так, в связанном с террористической организацией «Исламское государство» (запрещено в России) Telegram-канале был найден связанный с кошельком номер телефона, передает РИА «Новости».

    По данным журналистов, в день теракта с этого номера была переведена террористам сумма, в два раза меньше, чем была им обещана.

    При этом отмечается, что обнаруженный номер телефона, привязанный к криптокошельку, также связан с организацией «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу ИГ*.

    Известно также, что администратор Telegram-канала с ником Mavlavi_56, администрировал и другие ресурсы ИГ*.

    Кроме того, по данным агентства, в Telegram-канале, который собирал средства для теракта, до этого фигурировала банковская карта, выпущенная в США.

    Ранее Следственный комитет выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

    Коментарии (11)
    28 марта 2024, 11:04 • Новости дня
    В Магадане задержан одобривший теракт в «Крокусе» 75-летний пенсионер

    МВД: В Магадане задержан 75-летний пенсионер, одобривший теракт в «Крокусе»

    Tекст: Ольга Никитина

    В Магаданской области задержали 75-летнего жителя поселка Ола, который в мессенджере высказался в поддержку теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

    По данным правоохранителей, мужчина разместил в тематической группе сообщение, в котором одобрил теракт. Полицейские, сотрудники УФСБ и СОБР установили и задержали злоумышленника.

    В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «Публичное оправдание терроризма». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

    На видео, опубликованном УМВД, задержанный мужчина заявил, что «совершил глупость», сожалеет о своих словах и раскаивается.

    Ранее в Башкирии правоохранительные органы задержали местного блогера Рустама Абсалямова, который в ходе стримов в оскорбительной манере обсуждал теракт в «Крокус Сити Холле».

    Коментарии (21)
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