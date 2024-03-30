Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.26 комментариев
Минуту молчания в память о погибших в теракте объявили у «Крокус Сити Холла»
Минута молчания была объявлена у «Крокус Сити Холла» в память о погибших при теракте, затем оркестр под управлением Валерия Гергиева дал концерт.
На площадке перед сценой, где расположились музыканты, из сотен свечей составлены фигуры трех журавлей. На протяжении всего девятого дня трагедии к народному мемориалу продолжали нести цветы. Почтили память погибших также послы иностранных государств, передает РИА «Новости».
«Волонтеры Победы» Кировской области вместе с волонтерами из других общественных организаций и неравнодушными гражданами почтили память погибших в трагедии. Добровольцы предлагали участникам акции прикрепить бумажного журавлика со словами поддержки к памятному арт-объекту. Также «Волонтеры Победы» Камчатского края вместе с неравнодушными жителями региона зажгли свечи памяти.
«Бессмертный полк» России предложил всем желающим в этот день разместить на своей странице в соцсетях или использовать вместо аватарки изображение взлетающего в небо журавля.
Ранее главы и сотрудники аккредитованных в Москве дипмиссий зарубежных государств, в том числе послы США и стран ЕС, почтили память жертв теракта и возложили цветы к стихийному мемориалу около «Крокуса».
Также в память о погибших в небо были запущены белые шары.