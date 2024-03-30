Шойгу поручил привлечь к ответственности виновных в срыве сроков по ОПК на Алтае

Глава Минобороны Шойгу поручил привлечь к ответственности виновных в срыве сроков по объектам на Алтае

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале Минобороны указано, что министр в кратчайшие сроки потребовал привлечь к ответственности виновных, из-за кого оказались сорваны сроки строительства новых объектов.

По его словам, в предприятиях ОПК идет крупная реконструкция, на это выделены средства, для предприятий закуплено необходимое для проведения технического перевооружения оборудование.

При этом Шойгу отметил, что алтайские предприятия ОПК в целом выполняют и перевыполняют программу текущего года.

В частности, министр сообщил, что на Алтае работают над модернизацией производства боеприпасов по всем направлениям изготовления вооружения – военная техника, необходимые компоненты для снаряжения боеприпасов для реактивной и ствольной артиллерии, а также для авиационных боеприпасов.

По словам Шойгу, алтайское предприятие увеличило объем выпуска компонентов для снаряжения боеприпасов втрое по сравнению с прошлым годом.

Как отметили в руководстве предприятия, на предприятии начали масштабное строительство нового комплекса объектов производства и хранения продукции.

В заключение Шойгу поручил ускорить темпы строительства новых производственных площадей, заметив, что проектное бюро нужно подгонять, чтобы оно работало быстрее.



