Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.12 комментариев
Шойгу поручил привлечь к ответственности виновных в срыве сроков по ОПК на Алтае
Глава Минобороны Шойгу поручил привлечь к ответственности виновных в срыве сроков по объектам на Алтае
Глава Минобороны Сергей Шойгу потребовал привлечь к ответственности организации, по чьей вине возникли задержки в строительстве новых объектов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Алтайском крае, сообщили в оборонном ведомстве.
В Telegram-канале Минобороны указано, что министр в кратчайшие сроки потребовал привлечь к ответственности виновных, из-за кого оказались сорваны сроки строительства новых объектов.
По его словам, в предприятиях ОПК идет крупная реконструкция, на это выделены средства, для предприятий закуплено необходимое для проведения технического перевооружения оборудование.
При этом Шойгу отметил, что алтайские предприятия ОПК в целом выполняют и перевыполняют программу текущего года.
В частности, министр сообщил, что на Алтае работают над модернизацией производства боеприпасов по всем направлениям изготовления вооружения – военная техника, необходимые компоненты для снаряжения боеприпасов для реактивной и ствольной артиллерии, а также для авиационных боеприпасов.
По словам Шойгу, алтайское предприятие увеличило объем выпуска компонентов для снаряжения боеприпасов втрое по сравнению с прошлым годом.
Как отметили в руководстве предприятия, на предприятии начали масштабное строительство нового комплекса объектов производства и хранения продукции.
В заключение Шойгу поручил ускорить темпы строительства новых производственных площадей, заметив, что проектное бюро нужно подгонять, чтобы оно работало быстрее.