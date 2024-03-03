Президент Латвии напомнил Маску о цели создания НАТО

  • Новость часаПисториус: На утекшей записи про Крымский мост обсуждались сценарии, а не планы
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    США вредят отношениям России и Израиля не в угоду Украине
    Кнайсль заявила о тяжелом умственном состоянии офицеров бундесвера
    Асад пошутил про «нервное расстройство» после санкций Зеленского
    Маск поддержал идею о необходимости распустить НАТО
    Российские военные подбили еще один танк Abrams
    Писториус: На утекшей записи про Крымский мост обсуждались сценарии
    Рогов рассказал об ожесточенных боях в Работино
    Экс-аналитик ЦРУ заявил о праве России ответить НАТО после откровений Шольца
    На Украине из-за польских фермеров образовались очереди на границе с тремя странами
    Мнения
    Василий Стоякин Василий Стоякин Где на Украине искать нацистов

    Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.

    19 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Германия забыла о благодарности русским

    Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

    23 комментария
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

    2 комментария
    3 марта 2024, 23:26 • Новости дня

    Президент Латвии напомнил Маску о цели создания НАТО

    Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ответил Маску, что целью создания НАТО было противодействие России

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Латвии Эдгардч Ринкевичс ответил американскому миллиардеру Илону Маску, поддержавшему идею о роспуске НАТО после распада Организации Варшавского договора, напомнив, что Североатлантический альянс создавали для противодействия «врагам свободного мира».

    «Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать - это Россия и другие враги свободного мира», – написал Ринкевичс в соцсети Х (ранее Twitter, запрещен в России), которая принадлежит Маску, передает РИА «Новости».

    Ранее Маск поддержал заявление американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что после распада СССР НАТО нужно было распустить, поскольку потом у альянса начался «экзистенциальный кризис». Однако, вместо того, чтобы распуститься после развала СССР, НАТО выбрал политику расширения блока, из-за чего требовался враг, необходимый для оправдания ее существования.

    «Действительно. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжила существовать, хотя и была распущена Организация Варшавского договора, ее заклятый враг и причина существования», – согласился с высказыванием Сакса Маск.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ, враждебная риторика со стороны государств – членов Североатлантического альянса – «это повод для глубокой обеспокоенности и основание для принятия дополнительных мер» для обеспечения безопасности России. 



    2 марта 2024, 04:57 • Новости дня
    Основатель Blackwater назвал сторонников Украины в США идиотами

    Основатель Blackwater Принс усомнился в способности поддерживающих Украину американцев найти ее на карте

    Основатель Blackwater назвал сторонников Украины в США идиотами
    @ Michael Brochstein/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс заявил, что 99% жителей США, которые говорят о своей поддержке Украины, не смогут найти ее на карте.

    «Самое отвратительное, что все эти люди, которые говорят «я поддерживаю Украину» – крутаните глобус перед ними, и 99% из них даже не смогут найти Украину на карте», – приводит слова Принса РИА «Новости» со ссылкой на PBD Podcast.

    Принс полагает, что «их мнение не имеет значения, потому что они идиоты». Он считает, что «соцсети не оказывают хорошего влияния» на политику или общество. Так, по словам Принса, шокирующее число людей с «мощной позицией по Украине» в соцсетях не представляют, где та расположена или каковы реалии. Сторонников военной поддержки Киева Принс назвал людьми, которые «сильно подвержены пропаганде».

    Он призвал завершить конфликт на Украине, подчеркнув, что США не будут разворачивать конвенциональную войну с Россией.  По его мнению, Украина «уничтожает себя демографически», а «западная оборонная база смешна». Принс призвал «заморозить линии соприкосновения». «Выровняйте фронт за исключением… пусть у них останется Крым, Донецк, Луганск – что бы то ни было», – предложил он. По его словам, «американские налогоплательщики определенно не должны тратить еще 100 млрд долларов на Украине, когда там значительная коррупция».

    Он также раскритиковал идею принять Украину в НАТО. По его словам, «были сделаны все возможные заверения о том, что НАТО не будет расширяться на восток после 1992 года». При этом Принс утверждает, что Россия была неправа, начав СВО, хотя он и не знает, «смог бы Запад разрешить всю ситуацию другим путем».

    Напомним, в 2015 году немецкий политолог Михаэль Людерс сообщал, что в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева принимают участие наемники из частной американской армии Academi, ранее известной под названием Blackwater. По информации СМИ, в 2020 году Принс хотел создать ЧВК на Украине.

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    2 марта 2024, 17:55 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России развернуть вооружения в ответ на расширение НАТО

    Лавров заявил о готовности России развернуть вооружения из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО

    Лавров заявил о готовности России развернуть вооружения в ответ на расширение НАТО
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия развернет дополнительные вооружения после вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Но его словам, все десятилетия добрососедства пошли прахом. Он указал на решение Швеции вступить в НАТО, чтобы «ВС США получило право делать в Швеции, что хотят, посещать любой объект, создавать там любые свои объекты», передает ТАСС.

    Министр указал, что теперь на территории Московского и Ленинградского военных округов будут расположены, размещены, развернуты дополнительные вооружения.

    Ранее Лавров назвал абсурдными заявления Запада о том, что якобы Прибалтика, Швеция или Финляндия могут «стать следующими» после Украины.

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    3 марта 2024, 10:24 • Новости дня
    Немецкие СМИ: Германию втягивают в войну с Россией

    Журналист Кеппель: Офицеры бундесвера втягивают Германию в войну с Россией

    Немецкие СМИ: Германию втягивают в войну с Россией
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Офицеры бундесвера разговорами об ударе по Крымскому мосту втягивают Германию в войну с Россией, заявил шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на своем Youtube-канале.

    По его словам, подобными разговорами генералы ВВС втягивают Германию все глубже в войну, и они будут либо уволены, либо наказаны со всей строгостью, передает РИА «Новости».

    Кеппель раскритиковал военных за легкомысленность в отношении перспективы мировой войны, указав, что Германия опять ведет мир к масштабному конфликту.

    Он добавил, что нет никакого осознания огромной опасности сложившейся ситуации.

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    3 марта 2024, 16:55 • Новости дня
    Экс-аналитик ЦРУ заявил о праве России ответить НАТО после откровений Шольца

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия имеет право ответить НАТО после признания канцлера Германии Олафа Шольца о том, что британские подразделения уже находятся на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

    По его словам, Шольц признал, что британцы уже на Украине управляют оружием. Джонсон уточнил, что Запад, США, Англия и Германия фактически участвуют в конфликте против России, передает РИА «Новости».

    Экс-аналитик отметил, что у «России есть все возможные основания, чтобы нанести ответный удар по военным базам противника».

    Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи и не исключили прослушку.

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    1 марта 2024, 17:40 • Новости дня
    Лавров: Слова Остина доказывают наличие у США планов военного столкновения НАТО и России
    Лавров: Слова Остина доказывают наличие у США планов военного столкновения НАТО и России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления главы Пентагона Ллойда Остина о прямом столкновении НАТО и России в случае поражения Украины доказывают наличие такого плана у США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье.

    Лавров отметил, что у Остина «просто по Фрейду» вырвалось то, что у США на уме. Он напомнил, что до этого все говорили, что нельзя допустить проигрыша Украины, иначе «Путин не успокоится и будет захватывать европейские страны», передает ТАСС.

    «Так оказывается, по открытому, недвусмысленному выражению господина Остина, все совсем наоборот. У нас таких планов нет и быть не может, а у американцев – да», – пояснил Лавров.

    Ранее Остин заявил, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безответственными заявление Остина о возможности прямого столкновения НАТО и России.

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    2 марта 2024, 04:26 • Новости дня
    Россия уведомила США о пуске МБР «Ярс»

    Пентагон подтвердил уведомление США со стороны России о пуске МБР «Ярс»

    Россия уведомила США о пуске МБР «Ярс»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Москва уведомила Вашингтон об учебно-боевом пуске твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс», сообщил Пентагон.

    Пентагон пояснил, что информация была передана через Центр по уменьшению ядерной опасности. США заявили, что намерены «следить за ситуацией», передает ТАСС.

    Напомним, российское Министерство обороны сообщило об успешном испытании МБР «Ярс». Учебно-боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке.

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    1 марта 2024, 13:14 • Новости дня
    Сенатор: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте

    Сенатор Долгов: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте

    Сенатор: Шольц подтвердил соучастие Британии в украинском конфликте
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц испытывает давление со стороны немцев, военных и политического истеблишмента. Поэтому он решил подставить Лондон. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в Британии раскритиковали Шольца из-за слов о контроле Британии за применением ВСУ британских ракет.

    «Для всех давно очевидно, что британцы помогают ВСУ применять ракеты. Своим заявлением Шольц всего лишь раскрыл «секрет Полишинеля». При этом военные и политический истеблишмент ФРГ выступают против прямого вмешательства страны в конфликт», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Более того, опросы общественного мнения показывают, что население Германии также не поддерживают оказание помощи Украине, а те партии, которые не хотят спонсировать ВСУ, набирают все большую популярность. Окружение Шольца прекрасно понимает, что их сдвигают на «политическую обочину», и канцлер пытается исправить ситуацию», – отмечает он.

    «Фактически Шольц назвал Лондон соучастником ударов по России. Однако Германия тоже является сообщником ВСУ. ФРГ поставляет оружие на Украину и дает деньги. Да, Берлин пока не отправляет Зеленскому дальнобойные ракеты, однако другие западные страны, такие как Франция или Британия, это делают», – подчеркивает собеседник.

    «Более того, чем больше будет успехов в России в спецоперации, тем чаще Европа будет назначать новых ответственных за провал западной политики в отношении Москвы. По мере приближения этого момента мы увидим увеличение случаев внутренней грызни. И Макрон, и Сунак, и Шольц – «политические трупы». Я думаю, что они быстро уйдут со сцены, однако могут перед этим наломать дров», – акцентирует сенатор.

    «Проблема в том, что европейцы выполняют американские команды. Текущая ситуация сохранится, пока существует диктуемая Вашингтоном западная линия по поддержке Украины. Никакие заявления не поменяют это положение дел. Россия, в свою очередь, смотрит не на слова, а на действия», – резюмировал Долгов.

    Напомним, в Британии раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за его слова о том, что Лондон контролирует применение украинскими военными британских ракет, сообщает ТАСС. Руководитель Германии был обвинен в злоупотреблении разведданными.

    Председатель комитета по международным делам Палаты общин британского парламента Алиша Кирнс назвала «комментарии Шольца безответственными и пощечиной союзникам». «Мы дали Storm Shadow, мы все должны давать, что можем, Шольц должен передать Taurus и перестать тормозить безопасность Европы», – сказала она.

    Экс-министр обороны Британии Бен Уоллес обвинил Шольца в опасном использовании фактов, которые он назвал зачастую неправильными, сообщает The Evening Standard. Таким образом канцлер якобы оправдывается за отсутствие помощи ВСУ. «Снова и снова Германия оказывала помощь Украине последней. На каждом этапе их приходилось заставлять или стыдить, заставляя что-либо делать. Это не лидерство, а следование», – подчеркнул он.

    Ранее Шольц объяснил отказ Германии передавать ВСУ ракеты Taurus их способностью поразить цели в Москве. Он подчеркнул, что для контроля над применением этого вида вооружений ФРГ пришлось бы направить на Украину своих военных, а это исключено. Кроме того, канцлер, «выражаясь со всей дипломатической абстрактностью», подчеркнул, что «другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется».

    Также канцлер отметил, что Германия не допустит эскалации конфликта, то есть войны между Россией и НАТО. Он добавил, что на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат альянса, потому что в противном случае это повлекло бы за собой большую опасность. «И я по-прежнему привержен этому», – констатировал глава правительства ФРГ.

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    3 марта 2024, 11:08 • Новости дня
    WSJ предупредила об осложнениях отношений НАТО и Германии

    WSJ: Перехваченный разговор немецких военных может осложнить отношения с НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В отношениях между Германией и НАТО может возникнуть напряженность из-за перехваченного разговора высокопоставленных немецких военных о потенциальном использовании дальнобойной ракеты Taurus Украиной, пишет The Wall Street Journal (WSJ). По информации газеты, произошедшее вызвало ярость в Германии.

    Как пишет The Wall Street Journal, из перехвата беседы следует, что военные США, Британии и Франции находятся на Украине и помогают Киеву обслуживать сложную западную технику, хотя перечисленные страны отрицают наличие там своих военных. По мнению издания, это может осложнить отношения Германии и НАТО, передает «Коммерсант». Опрошенные WSJ эксперты считают, что инцидент с перехватом разговора сделал поставки Киеву Taurus еще менее вероятными.

    WSJ сообщает также, что беседа велась на платформе WebEx, один из участников находился Сингапуре и подключился к разговору посредством телефона. Источники сообщили, что WebEx часто используется для переговоров чиновников и военных.

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстро расследовать ситуацию.

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    1 марта 2024, 20:27 • Новости дня
    Опубликована аудиозапись разговора офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту

    Симоньян опубликовала аудиозапись разговора офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту

    Опубликована аудиозапись разговора офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора офицеров бундесвера, на которой они обсуждают возможность атаки на Крымский мост ракетами Taurus и передачу Киеву 100 таких ракет для атаки на мост.

    В своем Telegram-канале Симоньян написала, что публикует обещанное аудио разговора офицеров бундесвера.

    Ранее Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

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    2 марта 2024, 12:37 • Новости дня
    В США заявили, что Киев может начать переговоры с Москвой из-за неудач на фронте

    Responsible Statecraft: Киев может начать переговоры с Москвой из-за неудач на фронте

    Tекст: Александра Юдина

    Киев может решиться начать переговоры с Москвой из-за неудач ВСУ на фронте, в том числе потери Авдеевки, пишет Коннор Эколс для издания Responsible Statecraft.

    По данным газеты, сдвиг в позиции Украины указывает на то, насколько отчаянной становится ситуация для ее военных, которые недавно спешно бежали из Авдеевки, передает РИА «Новости».

    Также Коннор напомнил о недавнем заявлении главы Офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что Россия может быть приглашена на второй саммит по украинской «формуле мира».

    Издание также отмечает, что отсутствие военной помощи со стороны США сильнее подталкивает Киев к обсуждению мирного урегулирования конфликта.

    Ранее в США резко отреагировали на требование Киева о поддержке.

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    1 марта 2024, 08:16 • Новости дня
    Пушков резко ответил на слова Остина о войне с Россией

    Пушков: допустивший войну России с НАТО Остин не до конца понимает свои слова

    Tекст: Ольга Никитина

    На Западе начинают задумываться о возможных последствиях военного конфликта с Россией из-за Украины, однако это не относится к ряду ведущих политиков из Европы и США, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

    Сенатор в своем Telegram-канале отметил, что Украина «на деле не важна для безопасности Запада». Он прокомментировал статью в Der Spiegel под заголовком «Действительно ли это наш конфликт?», автор которой призвал честно ответить на этот вопрос и перестать себя обманывать. «Украина этого тоже не заслуживает», – отвечает сам автор.

    В этой связи Пушков отметил, что на Западе стали задумываться о том, какими могут быть последствия конфликта с Россией из-за Украины. Однако этого не делает президент Франции Эммануэль Макрон, который якобы выступает с «выверенными и продуманными» заявлениями, ни «агрессивные британские министры», которые с бешеной скоростью сменяют друг друга, ни шеф Пентагона Ллойд Остин, который допускает войну между Россией и НАТО.

    «Похоже, эти политики не до конца понимают, о чем говорят», – заключил Пушков.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумными Остина о том, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО.

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    29 февраля 2024, 23:58 • Новости дня
    Глава ФСБ оценил число баз ЦРУ на Украине

    Глава ФСБ Бортников заявил о множестве баз ЦРУ на Украине

    Глава ФСБ оценил число баз ЦРУ на Украине
    @ Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На украинской территории находится много баз ЦРУ, заявил глава ФСБ Александр Бортников, добавив, что противник в лице американцев, англичан и французов активно действует на Украине.

    На вопрос о том, сколько баз ЦРУ на Украине, Бортников ответил: «Много». По его словам, «они давно зашли туда». Как пояснил Бортников, ЦРУ «использует свой ресурс», чтобы американские сотрудники или спецслужбы Украины выполняли «грязную работу». На вопрос о том, если ли у России возможность «дотянуться» до украинских баз ЦРУ, глава ФСБ заявил, что «работа ведется», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    Напомним, американские СМИ сообщили, что за последнее десятилетие ЦРУ создало на Украине вдоль российской границы 12 секретных баз. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что баз ЦРУ на Украине гораздо больше.

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    1 марта 2024, 01:46 • Новости дня
    Россиянин Марченко в США признал вину по делу о контрабанде микроэлектроники
    Россиянин Марченко в США признал вину по делу о контрабанде микроэлектроники
    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин России Максим Марченко признал себя виновным по делу о контрабанде микроэлектроники и отмывании денег, сообщил минюст США.

    Как сообщил минюст, 51-летний россиянин согласился признать вину по одному пункту обвинения в отмывании денег и по одному пункту обвинения в контрабанде продукции двойного назначения. Ему грозит до 30 лет тюрьмы. Приговор должны вынести в конце июня в суде Манхэттена, передает РИА «Новости».

    Напомним, Марченко обвиняется в причастности к закупкам американской микроэлектроники в обход санкций. Речь идет о OLED-микродисплеях, которые могут использоваться в приборах ночного видения или оптических прицелах. Он был арестован в США в сентябре.

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    1 марта 2024, 18:03 • Новости дня
    Лавров назвал поразительным обсуждение офицерами ФРГ уничтожения Крымского моста

    Лавров: Россия доподлинно знает о деятельности НАТО на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Публикация разговора между военными ФРГ поразительна, лица стран НАТО «полностью в пуху», Россия доподлинно знает об участии военнослужащих стран альянса на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье.

    Лавров отметил, что военные НАТО на Украине маскируются то под наемников, то иным способом под людей, которые не принадлежат альянсу, передает ТАСС.

    Министр считает, что «полностью в пуху лицо стран НАТО», не ясно, как они будут объясняться с населением после публикации разговора военных ФРГ.

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Участниками разговора, по информации Симоньян, являются немецкие офицеры Грефе, Герхартц, Фенске и Фроштедте. Первый из них возглавляет отдел операций и учений командования ВВС бундесвера, второй – инспектор ВВС бундесвера. Фенске и Фроштедте – сотрудники центра воздушных операций космического командования ВС Германии.

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    1 марта 2024, 00:28 • Новости дня
    США захотели заставить G7 выработать стратегию по российским активам к июню

    Bloomberg сообщило о попытках Байдена заставить G7 выработать стратегию по российским активам к июню

    США захотели заставить G7 выработать стратегию по российским активам к июню
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден добивается, чтобы G7 выработала стратегию по использованию замороженных российских активов к июньскому саммиту, сообщили источники.

    Байден хочет, чтобы российские активы использовались для финансирования бюджетных нужд и восстановления Украины, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    В свою очередь, министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что председательству его страны в G7 «предстоит тяжелая и сложная техническая работа по созданию прочной правовой основы для использования российских финансовых активов в качестве компенсации Украине», передает РИА «Новости» со ссылкой на Nova.

    Министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что лидеры стран G7 велели «изучить на техническом уровне, что возможно с юридической и финансовой точки зрения».

    Bloomberg сообщает, что наибольшую осторожность по вопросу конфискации активов выражают Германия, Франция и Европейский центральный банк, которые опасаются как ответных мер Москвы в отношении европейских активов, так и влияния конфискации на финансовую стабильность и статус евро.

    Напомним, G7 хочет принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Однако, как сообщила министр финансов США Джанет Йеллен, у G7 пока нет стратегии по конфискации активов.

    Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что любые действия западных стран с замороженными российскими активами получат симметричный ответ.

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    Западные СМИ: Поставки Киеву ракет Taurus стали еще менее вероятными

    «На Западе опасаются возмездия России в случае атак по ее глубинной территории. Это может еще больше вовлечь Германию в конфликт», – пишут западные СМИ. По их данным, в этой связи очевидно, что «слив» беседы офицеров ВВС ФРГ о возможных атаках на Крымский мост ракетами Taurus снижает вероятность поставок такого вооружения Киеву. Подробности

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    Инцидент в Люберцах вскрыл две проблемы в российском обществе

    Владелица сети кофеен в Люберцах не пустила участников СВО в свое заведение. По факту происшествия уже начато расследование. Это не первый случай дискриминации ветеранов боевых действий. Как государству защитить солдат от подобных нападок? И что делать, если некоторые из военных сами ведут себя неподобающим образом? Подробности

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    США вредят отношениям России и Израиля не в угоду Украине

    Когда Тель-Авив разберется с Газой, «израильское оружие попадет на Украину», заявил депутат Кнессета Амир Вайтман. Израильский политик пообещал, что его страна «займет более агрессивную позицию по отношению к России». Ранее МИД вызывал посла Израиля Симону Гальперин на Смоленскую площадь из-за ее слов о внешней и внутренней политике России. Кто стоит за агрессивными заявлениями Вайтмана и пойдет ли Тель-Авив на ухудшение отношений с Москвой? Подробности

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    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

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    • Василий Стоякин Василий Стоякин
      Где на Украине искать нацистов

      Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.

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    • Алексей Нечаев Алексей Нечаев
      Германия забыла о благодарности русским

      Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

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    • Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов
      Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

      Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

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    • Давнего врага России победила старость

      Один из самых влиятельных людей в США, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл по кличке «смерть с косой» объявил о скором уходе. Этот «старый солдат холодной войны», как он сам себя называл, был последовательным врагом России. Но американцы ненавидели его гораздо сильнее.

    • Еще один антироссийский шаг Армении

      Власти Армении, ранее «заморозившие» членство республики в ОДКБ, выступили с очередной антироссийской инициативой: убрать российских пограничников из аэропорта Еревана. Как они там вообще оказались? И чего добиваются армяне?

    • Шольц выдал грязную тайну НАТО

      Канцлер Германии Олаф Шольц выдал секрет британских и французских властей, который они хотели скрыть от населения: их военные участвуют в конфликте на Украине и наводят дальнобойные ракеты на цели в России. Но Шольц не просто проговорился. Его зажали в угол.

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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