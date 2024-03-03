Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.19 комментариев
Президент Латвии напомнил Маску о цели создания НАТО
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ответил Маску, что целью создания НАТО было противодействие России
Глава Латвии Эдгардч Ринкевичс ответил американскому миллиардеру Илону Маску, поддержавшему идею о роспуске НАТО после распада Организации Варшавского договора, напомнив, что Североатлантический альянс создавали для противодействия «врагам свободного мира».
«Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать - это Россия и другие враги свободного мира», – написал Ринкевичс в соцсети Х (ранее Twitter, запрещен в России), которая принадлежит Маску, передает РИА «Новости».
Ранее Маск поддержал заявление американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что после распада СССР НАТО нужно было распустить, поскольку потом у альянса начался «экзистенциальный кризис». Однако, вместо того, чтобы распуститься после развала СССР, НАТО выбрал политику расширения блока, из-за чего требовался враг, необходимый для оправдания ее существования.
«Действительно. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжила существовать, хотя и была распущена Организация Варшавского договора, ее заклятый враг и причина существования», – согласился с высказыванием Сакса Маск.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ, враждебная риторика со стороны государств – членов Североатлантического альянса – «это повод для глубокой обеспокоенности и основание для принятия дополнительных мер» для обеспечения безопасности России.