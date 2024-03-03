Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.18 комментариев
РКН ограничил доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign
Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту словаря жестовых языков Spread the Sign, сообщается на сервисе РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.
Как сообщает РИА «Новости», сервис, к которому был ограничен доступ, представляет собой бесплатный мультилингвальный словарь языка жестов в виде сайта и приложения, ресурс был запущен в 2006 году.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор намерен проверять пиратские ресурсы, которые распространяют видеоконтент с пропагандой ЛГБТ, и блокировать их.