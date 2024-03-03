Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.18 комментариев
В Судане опровергли сообщения об обращении Ирана с запросом о строительстве базы ВМС
Иран не обращался к Судану с запросом о строительстве своей базы ВМС в стране, заявил министр иностранных дел Судана Али Садик Али.
На полях Дипломатического форума в Анталье он заявил, что статья Wall Street Journal некорректна. Министр подчеркнул, что Иран никогда не просил Судан о строительстве иранской базы, передает РИА «Новости».
Издание Wall Street Journal ранее сообщило со ссылкой на высокопоставленного представителя суданской разведки, что Иран якобы запрашивал у Судана разрешение на строительство постоянной военно-морской базы на побережье Красного моря в обмен на предоставление военной техники, однако так и не получил согласия.