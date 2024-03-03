В Судане опровергли сообщения об обращении Ирана с запросом о строительстве базы ВМС

Пугачева после выхода нового альбома обратилась к поклонникам

Пугачева после выхода нового альбома пообещала поклонникам новые песни к своему юбилею

Tекст: Вера Басилая

В видеообращении на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России) она пообещала новые песни к своему юбилею, передает ТАСС.

По ее словам, она узнала о выходе альбома «P.S» одной из последних, добавив, что ей очень приятно внимание.

Ранее сообщалось, что Пугачева 1 марта выпустила первый за 16 лет альбом под названием «P.S» 1 марта, в него вошли новые версии песен с юбилейного концерта певицы.

До этого СМИ сообщали, что в альбоме «P.S.» будут представлены 11 новых композиций, среди которых «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «Вольная» и так далее.