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    8 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Германия забыла о благодарности русским

    Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

    17 комментариев
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

    2 комментария
    3 марта 2024, 17:31 • Новости дня

    Киев выделил на фортификации в подконтрольной части Запорожской области 34,2 млн долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Кабмин Украины выделил 1,3 млрд гривен (34,2 млн долларов) на строительство фортификационных сооружений в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Иван Федоров.

    Выделенную сумму на строительство фортификаций он назвал рекордной, а также отметил, что строения возводятся как гражданскими подрядчиками, так и военными, передает РИА «Новости».

    Накануне в Минобороны России сообщили, что новороссийские и ставропольские десантники заняли на Запорожском участке опорные пункты ВСУ около Вербового, взяв в плен несколько украинских военных.

    2 марта 2024, 04:57 • Новости дня
    Основатель Blackwater назвал сторонников Украины в США идиотами

    Основатель Blackwater Принс усомнился в способности поддерживающих Украину американцев найти ее на карте

    Основатель Blackwater назвал сторонников Украины в США идиотами
    @ Michael Brochstein/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс заявил, что 99% жителей США, которые говорят о своей поддержке Украины, не смогут найти ее на карте.

    «Самое отвратительное, что все эти люди, которые говорят «я поддерживаю Украину» – крутаните глобус перед ними, и 99% из них даже не смогут найти Украину на карте», – приводит слова Принса РИА «Новости» со ссылкой на PBD Podcast.

    Принс полагает, что «их мнение не имеет значения, потому что они идиоты». Он считает, что «соцсети не оказывают хорошего влияния» на политику или общество. Так, по словам Принса, шокирующее число людей с «мощной позицией по Украине» в соцсетях не представляют, где та расположена или каковы реалии. Сторонников военной поддержки Киева Принс назвал людьми, которые «сильно подвержены пропаганде».

    Он призвал завершить конфликт на Украине, подчеркнув, что США не будут разворачивать конвенциональную войну с Россией.  По его мнению, Украина «уничтожает себя демографически», а «западная оборонная база смешна». Принс призвал «заморозить линии соприкосновения». «Выровняйте фронт за исключением… пусть у них останется Крым, Донецк, Луганск – что бы то ни было», – предложил он. По его словам, «американские налогоплательщики определенно не должны тратить еще 100 млрд долларов на Украине, когда там значительная коррупция».

    Он также раскритиковал идею принять Украину в НАТО. По его словам, «были сделаны все возможные заверения о том, что НАТО не будет расширяться на восток после 1992 года». При этом Принс утверждает, что Россия была неправа, начав СВО, хотя он и не знает, «смог бы Запад разрешить всю ситуацию другим путем».

    Напомним, в 2015 году немецкий политолог Михаэль Людерс сообщал, что в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева принимают участие наемники из частной американской армии Academi, ранее известной под названием Blackwater. По информации СМИ, в 2020 году Принс хотел создать ЧВК на Украине.

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    1 марта 2024, 08:49 • Новости дня
    Подпольщики Одессы рассказали, как «приземляют» националистов

    Tекст: Ольга Никитина

    Пророссийские подпольщики Одессы не хотят потерять город до освобождения, а потому передают российской стороне данные о дислокации и передвижении ВСУ, а также периодически сами ликвидируют националистов, сообщил представитель подполья.

    Источник ТАСС сказал, что «некоторых националистов удалось, скажем так, «приземлить». «Кто-то в больницу попал, кто-то уже и функционировать никогда не сможет», – уточнил он.

    При этом, по словам представителя подполья, есть проблема, связанная с большими размерами региона, его непросто покрыть сетью информаторов. Тем не менее со временем проблема решается, сообщил он.

    Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что обеспечение безопасности и работы крымских портов невозможно без освобождения Одессы, которую НАТО сможет использовать как свою военную базу.

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    1 марта 2024, 20:10 • Новости дня
    Целью спецназа Франции на Украине стало создание «стратегической дилеммы» для России
    Целью спецназа Франции на Украине стало создание «стратегической дилеммы» для России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Франция рассматривает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать украинскую границу, чтобы поставить перед Россией «стратегическую дилемму», сообщило французское издание Monde со ссылкой на источники.

    Газета отмечает, что французские власти «молчаливо признавали» только присутствие сотрудников Генеральной дирекции внешней безопасности Франции (DGSE) на Украине. Издание пишет, что возможную смерть некоторых из них можно даже правдоподобно отрицать, передает РИА «Новости».

    Париж при этом отрицает присутствие французских военных на Украине. Официально спецназ Франции, бойцы которого не являются тайными агентами и которые подчиняются генштабу, не пересекают границу Украины.

    Сейчас Париж раздумывает над тем, чтобы дать возможность этим военным инструкторам пересекать украинскую границу потенциально с другими обычными подразделениями. Такой шаг рассматривается как средство создания «стратегической дилеммы» для России.

    Издание уточняет, что военное присутствие французских бойцов могло бы защитить некоторые территории Украины и ограничить удары со стороны России.

    Ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что Париж не станет направлять свои войска для участия в конфликте на Украине, он добавил, что французы не будут умирать за Украину.

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    2 марта 2024, 16:07 • Новости дня
    Лавров сказал, когда закончится конфликт на Украине
    Лавров сказал, когда закончится конфликт на Украине
    @ Khalil Hamra/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинский кризис завершится, когда Киев начнет соблюдать нормы международного права, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Антальского дипломатического форума.

    «Мы объявили о наших целях. Президент в очередной раз в своем послании Федеральному собранию подтвердил, что эти цели в полной мере сохраняют свою актуальность», – передает ТАСС слова министра.

    Ранее Лавров назвал готовящийся президентом Украины Владимиром Зеленским «план мира» ультиматумом России.

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    29 февраля 2024, 18:38 • Новости дня
    Западные СМИ озвучили прогнозы Киева по срокам прорыва российской армии

    Bloomberg: Украина опасается прорыва российской армии к лету

    Западные СМИ озвучили прогнозы Киева по срокам прорыва российской армии
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим опасается, что украинская армия не сможет к лету сдержать российских военных, если Запад не нарастит поставки боеприпасов, сообщили источники Bloomberg.

    Украинская сторона все более «мрачно» оценивает ситуацию на поле боя, так как ВСУ пытаются сдержать наступление ВС России при ограниченном расходе боеприпасов, сообщили собеседники Bloomberg, передает ТАСС.

    Вместе с тем Киев беспокоит то, что продвижение российских сил может получить новый импульс к лету из-за отсутствия снарядов у украинской армии.

    Ранее издание National Interest сообщало, что украинская армия в ходе боев потеряла свыше 68 единиц БМП Bradley, это треть от общего количества этих машин.

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    1 марта 2024, 15:14 • Новости дня
    Названы имена обсуждавших атаку на Крымский мост офицеров ФРГ

    Участником беседы об уничтожении Крымского моста оказался глава ВВС Германии Грефе

    Названы имена обсуждавших атаку на Крымский мост офицеров ФРГ
    @ U.S. Army National Guard/Staff Sgt. Jordan Hack

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обсуждавшими атаку на Крымский мост офицерами ФРГ оказались высокопоставленные военные, один из них – бывший военный атташе в США и глава отдела операций и учений командования ВВС бундесвера и командующий ВВС ФРГ, утверждают информационные агентства.

    Начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе учился в университете бундесвера в Мюнхене, готовился в качестве пилота истребителя F-4 в США, передает РИА «Новости».

    Также он занимал должность военного атташе в США. В 2023 году он проводил встречу на американской базе Эндрюс в Мэриленде с главой нацгвардии ВВС США генерал-лейтенантом Майклом Ло.

    Другой участник разговора Инго Герхартц с 2018 года находится в должности командующего (инспектора) ВВС Германии. В его подчинении, согласно открытым данным с сайта бундесвера, находится около 30 тыс. военных. Он вступил ряды ВВС в 1985 году. Ему приписывают решение взять на вооружение F-35.

    Ранее главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что к ней попала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в котором они обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту. Позже она опубликовала расшифровку разговора.

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    2 марта 2024, 10:30 • Новости дня
    Болгары Крыма назвали позором решение подарить Зеленскому меч хана Кубрата
    Болгары Крыма назвали позором решение подарить Зеленскому меч хана Кубрата
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Решение властей Болгарии подарить Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата является историческим позором, заявил глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер.

    По его словам, разваливший Украину и обрекший граждан страны на вымирание Зеленский не достоин такого подарка, передает РИА «Новости».

    «Решение властей Болгарии подарить Зеленскому меч – это исторический позор», – подчеркнул Абажер.

    Также глава крымской болгарской автономии отметил, что властям Болгарии пора начать думать об национальных интересах своей страны, а не прислуживать вместе с Зеленским «заокеанскому хозяину».

    Накануне власти Крыма начали готовить новый иск к Украине.

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    2 марта 2024, 10:24 • Новости дня
    Жителя Киева заподозрили в причастности к смертям десятков британцев

    Би-би-си: Жителя Киева Закутенко заподозрили в причастности к смертям десятков британцев

    Жителя Киева заподозрили в причастности к смертям десятков британцев
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Житель столицы Украины Леонид Закутенко подозревается в причастности к гибели десятков граждан Британии, сообщает корпорация Би-би-си.

    Сообщается, что две 54-летние британки, приходившиеся друг другу сестрами, умерли от отравления веществом, которое им продал Закутенко, передает ТАСС.

    По данным СМИ, мужчина с 2020 года отправлял в разные страны либо опасные химические вещества, либо рецептурные препараты, которые при неправильном употреблении могли привести к смерти. Сам Закутенко опроверг сообщение о торговле опасными веществами.

    Ранее в Канаде был задержан 57-летний житель Торонто Кеннет Лоу, торговавший тем же веществом, что и Закутенко.

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    2 марта 2024, 17:26 • Новости дня
    В Финляндии объяснили заявления о «праве» ВСУ атаковать Россию

    МО Финляндии объяснила слова финского парламентария о «праве» ВСУ атаковать Россию

    В Финляндии объяснили заявления о «праве» ВСУ атаковать Россию
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Финляндия не поставляла Украине дальнобойные системы вооружений, поэтому не ограничивала его использование для ударов по территории России, заявил в субботнем эфире общественного вещателя Yle министр обороны страны Антти Хяккянен.

    Хяккянен заявил, что Хельсинки предоставили Киеву средства для ведения оборонительной борьбы на украинской земле, поэтому Финляндия не считала целесообразным устанавливать ограничения, передает радио Sputnik.

    Ранее глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявил, что в ходе передачи Украине оружия Финляндия не запрещала применять его по территории России. По его словам, Киев имел право использовать это оружие против военных целей и на российской территории.

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    2 марта 2024, 21:11 • Новости дня
    Симоньян предложила Шольцу помощь

    Симоньян предложила Шольцу помощь в прояснении дела о публикации разговора немецких военных

    Симоньян предложила Шольцу помощь
    @ RT/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила канцлеру Германии Олафу Шольцу помощь в прояснении обстоятельств в связи с публикацией переговоров немецких военных о планах ударов по Крымскому мосту.

    В своем Telegram-канале Симоньян привела обещание Шольца  «очень интенсивно, очень быстро прояснить обстоятельства дела».

    «Вы обращайтесь, поможем с выяснениями», – написала она.

    Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    Канцлер Германии Олаф Шольц агентству DPA пообещал быстро расследовать ситуацию.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на практике может означать опубликованная в России запись разговора немецких военных, и к каким последствиям она может привести в самой Германии.

    Коментарии (7)
    2 марта 2024, 07:28 • Новости дня
    Лавров рассмеялся в ответ на просьбу прокомментировать слова Макрона

    Лавров рассмеялся в ответ на просьбу прокомментировать слова Макрона о возможной отправке войск на Украину

    Лавров рассмеялся в ответ на просьбу прокомментировать слова Макрона
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД России Сергей Лавров рассмеялся, когда его попросили прокомментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину.

    На видеозаписи, сделанной после дипломатического форума в Анталье, журналисты окружили Лаврова. Одна из журналисток попросила прокомментировать «недавние высказывания Макрона по поводу отправки войск на Украину».

    Лавров «рассмеялся, когда его спросили о предложении» президента Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на TRT World.

    Напомним, Макрон заявил, что «нельзя исключать» отправку на Украину «западных войск». Как показывают социологические опросы, три четверти французов против отправки войск на Украину.

    Коментарии (28)
    2 марта 2024, 16:14 • Новости дня
    В США назвали причину продвижения ВС России на Украине

    NYT: Слабая оборона ВСУ помогает ВС России продвигаться вперед

    В США назвали причину продвижения ВС России на Украине
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска оказались не подготовлены к наступлению Вооруженных сил России, плохая оборона ВСУ помогает российским военным продвигаться вперед после освобождения Авдеевки, отмечает The New York Times.

    Журналисты издания, изучившие спутниковые снимки оборонительных позиций украинцев, заметили простые линии окопов ВСУ, они без дополнительных укреплений, которые могли бы задержать российские танки, передает РИА «Новости».

    NYT пишет, что американских политиков беспокоит, что ВСУ не достаточно подготовлены к наступлению ВС России, которые уже продвигаются за пределами Авдеевки.

    Ранее в США предположили, что Киев может решиться начать переговоры с Москвой из-за неудач ВСУ на фронте, в том числе потери Авдеевки.

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    3 марта 2024, 01:10 • Новости дня
    Бойцы группировки «Центр» раскритиковали захваченный турецкий броневик ВСУ

    Бойцы группировки «Центр» раскритиковали захваченный турецкий броневик ВСУ «Kirpi» за отсутствие печки

    Tекст: Денис Тельманов

    Бойцы группировки «Центр» прокатились на захваченном у ВСУ турецком бронеавтомобиле «Kirpi» в освобожденном городе Авдеевка и раскритиковали его за плохую работу печки.

    «С печкой проблемы у этой машины, она не для нашего климата, нет печки можно сказать», – рассказал РИА «Новости» командир автомобильного взвода с позывным «Чебаркуль».

    По его словам, «Kirpi» была брошена ВСУ в бегстве и досталась российским войскам почти в нетронутом состоянии. Согласно открытым источникам, Украина с 2022 года получила не менее 200 таких машин.

    Ранее сообщалось, что российские военные вывели в тыл американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley, которую ранее подбили на Авдеевском направлении, получив тем самым трофей.

    Коментарии (19)
    2 марта 2024, 08:02 • Новости дня
    СВУ нашли на днище машины при въезде в Крым

    На днище машины при въезде в Крым нашли СВУ с частями иностранного производства

    СВУ нашли на днище машины при въезде в Крым
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    На днище автомобиля, который въезжал в Крым с севера, найдено самодельное взрывное устройство с частями иностранного производства, поставляемыми на территорию Украины странами НАТО, сообщили в силовых структурах.

    Машина, которой управлял сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, въехала через пункт пропуска «Джанкой». СВУ находилось прямо под водительским сидением. Устройство, обезвредили взрывотехники, передает РИА «Новости».

    Напомним, в октябре 2023 года в Новой Каховке Херсонской области подорвали автомобиль секретаря местного отделения ЕР Владимира Малова. В августе сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт на детской площадке в Новой Каховке. В декабре 2022 года взорвали машину первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка.

    В 2022 году на Крымском мосту произошел теракт – был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны грузового поезда, обрушились два пролета автомобильного моста, погибли четыре человека. СБУ признала причастность Киева к теракту.

    Коментарии (6)
    1 марта 2024, 19:39 • Новости дня
    Проигравшая на конкурсе «Мисс Европа» украинка обвинила россиянку в коррупции
    Проигравшая на конкурсе «Мисс Европа» украинка обвинила россиянку в коррупции
    @ Соцсети

    Tекст: Кристина Цыцура

    Участница конкурса «Мисс Европа – 2024» с Украины Милена Мельничук обвинила конкурсантку из России в подкупе жюри.

    Россиянка Роза Гадиева заняла в конкурсе первое место, второе место досталось девушке из Белоруссии Ирине Максимович, а украинка Милена Мельничук осталась без короны. Девушка после этого закатила скандал и заявила, что они «купили себе высокие места», пишет Газета.ru.

    Мельничук в личном блоге высказалась о соперницах из России и Белоруссии, а также пожаловалась на несправедливое отношение к ней на конкурсе.

    Девушке не понравилось, что участница из России «постоянно пыталась сесть» рядом. Мельничук также сообщила, что ей якобы угрожали за отказ фотографироваться с россиянкой.

    Ранее победа украинки в конкурсе «Мисс Япония» обернулась скандалом.

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    • Василий Стоякин Василий Стоякин
      Где на Украине искать нацистов

      Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.

      8 комментариев
    • Алексей Нечаев Алексей Нечаев
      Германия забыла о благодарности русским

      Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

      17 комментариев
    • Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов
      Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

      Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

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