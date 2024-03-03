Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.8 комментариев
Киев выделил на фортификации в подконтрольной части Запорожской области 34,2 млн долларов
Кабмин Украины выделил 1,3 млрд гривен (34,2 млн долларов) на строительство фортификационных сооружений в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Иван Федоров.
Выделенную сумму на строительство фортификаций он назвал рекордной, а также отметил, что строения возводятся как гражданскими подрядчиками, так и военными, передает РИА «Новости».
Накануне в Минобороны России сообщили, что новороссийские и ставропольские десантники заняли на Запорожском участке опорные пункты ВСУ около Вербового, взяв в плен несколько украинских военных.