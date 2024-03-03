Эксперт «Дигории»: Всемирный фестиваль молодежи опроверг утверждения Запада об изоляции России

Эксперты проанализировали главные тезисы послания Путина

Tекст: Ольга Никитина

Так, первый зампред комитета Госдумы по просвещению, замглавы фракции ЕР Алена Аршинова сообщила, что «Единая Россия» использует опыт программы капремонта школ для успешной реализации аналогичной программы по детсадам. Она напомнила, что президент Владимир Путин в послании поручил начать их капремонт со следующего года. Сейчас ряд регионов обновляют здания дошкольных учреждений по партпроекту «Новая школа» за счет собственных средств.

«Теперь необходимая поддержка будет оказана из федерального бюджета. С 2022 года программа большого капремонта школ, реализуемая «Единой Россией» вместе с Минпросвещения, затронула более 4 тыс. зданий. В 2024 году капремонт пройдет в 1047 школах. Обновление детсадов расширит возможности дошкольного образования и улучшит условия в них для детей. В целом на эти программы будет выделено более 400 млрд рублей дополнительно», – отметила замруководителя думской фракции ЕР.

В свою очередь замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил, что решение президента о запуске нацпроекта «Кадры» поможет решить проблему кадрового голода. «Мы с этим вплотную столкнулись, встречаясь с директорами предприятий. Сегодня это одна из наших серьезнейших проблем. Очень рад, что президент услышал нас, и в ближайшее время заработает новый мощный национальный проект «Кадры России», – сказал он.

Член президиума РПС, замглавы фракции ЕР Сергей Морозов заявил, что решение Путина о списании регионам части бюджетных кредитов приведет к повышению качества жизни людей. «На 70% увеличатся объемы инвестиций в высокотехнологичное производство, а это значит, что поступят огромные инвестиции в бюджет. Эти деньги будут направлены на поддержку людей, которые проживают в регионах», – отметил он.

Российский политолог и телеведущий Сергей Карнаухов заявил в свою очередь, что один из главных итогов послания президента – семья и поддержка детей становятся безусловным приоритетом государственной политики. «Владимир Путин озвучил целый пакет новых решений, в том числе – принципиально новые программы: нацпроект «Семья», допфинансирование демографического развития в регионах с низким уровнем рождаемости, увеличение налоговых вычетов. Отдельный пакет мер коснется поддержки людей старшего возраста: увеличение финансирования системы долговременного ухода и новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», – отметил он.

Одним из главных условий для создания крепкой и здоровой семьи являются, по словам эксперта, уверенность в завтрашнем днем, высокий уровень благополучия. «А за этим стоит целый блок вопросов о которых говорил глава государства – качественное образование и медицина, экология, возможность иметь высокооплачиваемую работу, безопасность. Важно, что Владимир Путин заявил не об отдельных мерах или льготах, он изложил системный и комплексный план развития страны на годы вперед. Именно ради нашего будущего мы должны сейчас победить, и вместе обеспечить уверенное развития Отечества. Мы это заслужили», – подчеркнул он.

Сенатор Константин Долгов отметил, что послание главы государства впервые содержит такие масштабные задачи на уровне нацпроектов. «Каждая из них четко и сразу сопровождается конкретными суммами финансирования, и президент прямо сказал, что это финансирование гарантировано. Масштаб послания–2024 отличен от предыдущих, тот же проект «Экономика данных» предполагает не менее 700 миллиардов рублей до 2030 года. Как и по другим задачам, в сфере ЖКХ, снижению бедности, капремонту школ, строительству и прочее. Каждая задача сопровождается конкретным уровнем финансирования, просчитанным на длительный период, и это принципиально важно», – приводятся его слова на портале publico.ru. Послание 2024 – это программа развития страны, отметил Долгов. «Все задачи обозначены, минимум, до 2030, поэтому это стратегическое видение развития России», – сказал он.

Военкор Евгений Поддубный обратил внимание, что Путин обозначил приоритетным такой процесс, как смена элит в нашей стране. «Мы же тут уж два года говорили о том, что лучшая часть нашей страны сейчас душой и делом связана с СВО. И люди, которые прошли через войну за наше будущее должны формировать это будущее после Победы. Это не значит, что можно это делать без компетенций, но тут же появился большой кадровый проект «Время героев».

Я как доверенное лицо Владимира Путина проехал уже несколько регионов, участвовал в предвыборных агитационных мероприятиях и нигде не кривил душой, когда говорил, что грядущие выборы – это часть борьбы за будущее России. Потому что страна выбирает не просто президента, народ России своим выбором укрепляет фундамент, на котором стоит страна и который позволяет не останавливаться в развитии и созидать», – написал он.

В свою очередь депутат Госдумы Мария Василькова отметила, что президент ставит амбициозные цели инвестиционного и промышленного развития, настраивая страну на достижение новых успехов. «Уже сейчас в стране на 80% обновлены все производственные мощности, за последние годы построены сотни новых фабрик и заводов, которыми гордится страна. Послание президента дает уверенность в том, что этот рост продолжится: будут создаваться тысячи новых современных производств, а значит, и высокооплачиваемых рабочих мест», – выразила уверенность она.

Военкор Александр Коц назвал символичным, что послание президента началось с темы СВО и закончилось ею же. Путин, по его словам, затронул все – от проблем маленького человека до построения послевоенного многополярного мира. «И тут важно, что президент отдельно отметил, что в этом процессе будут участвовать те, кто сейчас в окопах выгрызает зубами нашу Победу. Они, и те, кто кует Победу в тылу, не должны остаться за бортом после нее. Они должны стать новой элитой прекрасной России будущего», – подчеркнул он.

Военный журналист Александр Сладков назвал программу «Время героев», о запуске которой в послании объявил президент, «кузницей российской элиты, в которой ждут и рядовых, и офицеров». «Кто не имеет высшего образования, предоставляется его получить приоритетно в ведущих вузах России», – отметил он.

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев выразил благодарность главе государства за признание бесценности того труда, который сегодня выполняет каждый боец на фронте. «Именно эти люди – наши герои и патриоты – должны выходить на ведущие позиции и возглавлять как регионы, так и предприятия», – отметил он. По его словам, продолжится масштабная работа по повышению уровня жизни, по поддержке экономики и бизнеса, развитию туризма и других сфер жизни. «Но главное, что сегодня мы услышали от нашего лидера: «Верю в нашу победу, успехи и в будущее России», – добавил депутат.

Послание президента Путина – это лучший план развития России, заявил гендиректор российского общества «Знание» Максим Древаль. «Видел новость, что послание нашего президента смотрели по всему миру. Лично я не помню, чтобы таким же успехом пользовались обращения Байдена или других западных политиков. По-моему, это отлично показывает, насколько важное и значимое место в мире занимает Россия, и насколько попытки коллективного Запада нас отменить жалки и ничтожны», – отметил он.

Со своей стороны первый зампред Координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты России Александр Малькевич отметил, что «послание четко отвечает на вопрос, какую страну мы строим вместе с президентом». «Президент призывает людей сплотиться для достижения поставленных целей и вместе отстоять суверенитет страны: политический, экономический, технологический, культурный и, что немаловажно, ценностный. И, конечно, послание дает понятный ответ на вопрос о том, какое будущее ждет наших детей», – указал он.

Депутат Госдумы Александр Якубовский отметил, что «послание-2024 – это не только программный и стратегический документ, определяющий развитие страны на годы вперед, но и руководство прямого действия для Госдумы и правительства». «Главное, чтобы результат нашей работы скорее увидели жители в регионах и, конечно, семьи, в том числе многодетные. Ведь именно они были одними из главных адресатов – чтобы справедливый достойный уровень жизни был у семей с детьми, а любой регион обладал полноценной современной инфраструктурой», – заявил он.

Зампред Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов обратил внимание на поручения президента в части борьбы с бедностью. «Можно быть уверенными в том, что все заявленные вчера президентом Путиным ориентиры будут достигнуты, и, может быть, даже раньше означенных сроков.

Бедность – это то, с чем сталкивается каждый конкретный населенный пункт. И речь идет не о каких-то решениях, которые принимаются в и исполняются в Москве, а о том, чтобы выделить больше средств, дать больше рабочих мест и больше финансовой свободы регионам. Помимо значительных субсидий поддержек различного рода инфраструктурных кредитов, будут списаны 2/3 долгов, что очень важно. Возвратные деньги по этим долгам, в том числе проценты, также будут возвращаться из федерального бюджета в регионы. В совокупности этот пакет мер, безусловно, даст необходимый эффект», – считает депутат.

Военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что послание-2024 фиксирует изменения в российском обществе, где настоящей элитой станут те, кто служил России. «Специальная военная операция продолжается, а проект «Время героев» только объявлен. Но, безусловно, это верное целеполагание: именно из тех, кто готов в условиях риска для жизни выполнить воинский долг и защитить интересы России, надо формировать будущую политическую элиту России: управленческую и интеллектуальную», – отметил он.

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