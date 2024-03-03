Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.16 комментариев
Около 170 человек погибли при нападениях на деревни на севере Буркина-Фасо
Около 170 человек были «казнены» при нападениях на несколько деревень на севере Буркина-Фасо, сообщает прокурор в городе Вахигуя провинции Ятенга Али Бенжамен Кулибали.
Как говорится в заявлении прокурора, которое разместило Информационное агентство Буркина (AIB), 25 февраля в деревнях Комслига, Нодин и Соро на севере страны неизвестные напали на местных жителей, 170 человек «были казнены», имеются пострадавшие, деревням причинен материальный ущерб, передает РИА «Новости».
Ранее Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из ЭКОВАС.