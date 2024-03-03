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    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Германия забыла о благодарности русским

    Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.

    11 комментариев
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

    2 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Могильный дух польско-украинской «дружбы»

    Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

    2 комментария
    3 марта 2024, 01:40 • Новости дня

    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных

    В Бундестаге могут создать комитет по расследованию перехвата разговора военных, попавшего в российские СМИ

    Tекст: Денис Тельманов

    Для расследования ситуации с появлением в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием крылатых ракет Taurus в Бундестаге может быть создан специальный комитет, заявил глава земельной группы Христианско-социального союза в Бундестаге Александер Добриндт

    «Сообщения вызывают удивление в двух отношениях: во-первых, разговоры, связанные с безопасностью, очевидно, прослушиваются русскими. С другой стороны, канцлер, возможно, оправдывает свой отказ от поставок Taurus искажением фактов», – заявил Добриндт журналу Der Spiegel, передает ТАСС.

    По его словам, в ходе работы комитета Шольц должен будет ответить на оба эти вопроса в максимально сжатые сроки.

    Ранее Минобороны Германии заявило, что внутренний разговор немецких военных высокого ранга о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus был перехвачен. При этом Шольц пообещал расследовать ситуацию вокруг записи быстро.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.

    2 марта 2024, 15:55 • Новости дня
    Шольц впервые прокомментировал ситуацию с записью разговора офицеров

    Канцлер Германии Шольц пообещал в срочном порядке расследовать ситуацию с записью разговора офицеров

    Шольц впервые прокомментировал ситуацию с записью разговора офицеров
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц агентству DPA пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг появившейся в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus.

    Канцлер назвал ситуацию «очень серьезной проблемой», в данный момент инцидент выясняется очень тщательно, интенсивно и быстро, передает ТАСС.

    Также Шольц обещал оперативные разъяснения на фоне публикации записи разговора военных.

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.

    Коментарии (35)
    2 марта 2024, 19:16 • Новости дня
    На Западе назвали способное устроить конец света российское оружие

    Express: Российская ракета «Сармат» способна устроить конец света

    На Западе назвали способное устроить конец света российское оружие
    @ Министерство обороны/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский ракетный комплекс «Сармат» может поражать несколько целей одновременно, он способен устроить конец света, пишет Express.

    Издание приводит ошеломляющие характеристики «Сармата»: в длину 35 метров, «Сатана-II» (по классификации НАТО – прим. ВЗГЛЯД) весит 220 тонн. По данным журналистов, ракета представляет собой несколько установок с независимым наведением, благодаря чему может поразить несколько целей одновременно, передает РИА «Новости».

    По данным Центра стратегических и международных исследований США, «Сармат» преодолевает всю территорию Европы и большую часть США, эта ракета не похожа ни на одну, которая есть у других стран.

    Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о боевом применении новейших ракетных комплексов. По его словам, в войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат», которые скоро Россия продемонстрирует их в районах базирования на боевом дежурстве.

    Коментарии (15)
    2 марта 2024, 03:24 • Новости дня
    Захарова раскритиковала реакцию Берлина на скандал с записью разговора офицеров

    Захарова обвинила Берлин в попытке «замести следы» после скандала с разговором офицеров про атаку на Крымский мост

    Захарова раскритиковала реакцию Берлина на скандал с записью разговора офицеров
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что бундесвер настоял на блокировке в соцсетях страниц, распространявших запись разговора немецких офицеров про атаку на Крымский мост.

    О том, что «бундесвер настоял на блокировке аккаунтов» в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), «распространявших запись беседы немецких военных», сообщило издание Bild.

    Захарова в Telegram назвала это попыткой «замести следы». Она предположила, что повторится сценарий «немецкого «расследования» терактов на «Северных потоках». Как заявила Захарова, «граждане Германии должны знать от Шольца о правах заграничного человека в России, Белоруссии, Китае, но только не о своих, немецких правах».

    Напомним, как сообщают немецкие СМИ, минобороны Германии после первой проверки записи разговора офицеров про атаку на Крымский мост исходит из того, что она подлинная. Аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи Украине в нанесении удара по Крымскому мосту опубликовала главред RT Маргарита Симоньян.

    Коментарии (8)
    2 марта 2024, 04:26 • Новости дня
    Россия уведомила США о пуске МБР «Ярс»

    Пентагон подтвердил уведомление США со стороны России о пуске МБР «Ярс»

    Россия уведомила США о пуске МБР «Ярс»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Москва уведомила Вашингтон об учебно-боевом пуске твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс», сообщил Пентагон.

    Пентагон пояснил, что информация была передана через Центр по уменьшению ядерной опасности. США заявили, что намерены «следить за ситуацией», передает ТАСС.

    Напомним, российское Министерство обороны сообщило об успешном испытании МБР «Ярс». Учебно-боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке.

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    2 марта 2024, 18:53 • Новости дня
    Вован и Лексус оценили запись беседы военных ФРГ об ударах по Крымскому мосту

    Пранкеры Вован и Лексус заявили, что не имеют отношения к публикации беседы военных ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что ознакомились с записью переговоров немецких военных о возможном ударе по Крымскому мосту ракетами Taurus, но не причастны к ней.

    Столяров в беседе с ТАСС на полях Всемирного фестиваля молодежи отметил, что им был интересен этот разговор. По его словам, они с Кузнецовым собираются использовать какую-то фактуру для «дальнейших творческих идей».

    Ранее в Минобороны Германии сообщили агентству DPA, что внутренний разговор немецких военных о возможной атаке на Крымский мост был перехвачен.

    Канцлер Германии Олаф Шольц агентству DPA пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    Коментарии (4)
    2 марта 2024, 18:22 • Новости дня
    В Минобороны Германии оценили подлинность аудиозаписи переговоров военных

    DPA: Разговор военных о планах атаки на Крымский мост был перехвачен

    В Минобороны Германии оценили подлинность аудиозаписи переговоров военных
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Внутренний разговор немецких военных высокого ранга о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus был перехвачен, заявили агентству DPA в Минобороны Германии.

    Представитель оборонного ведомства заявил, что нельзя уверенно сказать, что в записанную или письменную версию переговоров были внесены изменения, но подвтердил, что перехвачен разговор в секторе Люфтваффе, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц агентству DPA пообещал быстро расследовать ситуацию вокруг записи разговора высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.

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    2 марта 2024, 20:07 • Новости дня
    Захарова рассказала о «теневом государстве» в Германии

    Захарова заявила, что Германией управляет теневая власть внутри госаппарата ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    Существует неведомая для немецкого избирателя, не имеющая отношения к избирательной системе, сила внутри государственного аппарата ФРГ, «теневое государство», которое сейчас и управляет Германией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова обратила внимание в своем Telegram-канале, что комментарии от правительственных структур Германии по поводу аудиозаписи разговора немецких военных об ударах по Крымскому мосту исходят не от официальных представителей, а по линии СМИ со ссылками на неназванные источники. Также, по ее словам, сообщения и оценки носят «чудовищно разнонаправленный характер»: обещания канцлера Германии Олафа Шольца разобраться, и реакцию замглавы комитета Бундестага по контролю за разведкой Родериха Кизеветтера, который не увидел ничего плохого в провале немецкой контрразведки.

    Захарова назвала также безответственными анонимные комментарии от минобороны ФРГ агентствам dpa и Tagesshau о том, что разговор немецких военных якобы был перехвачен.

    Дипломат считает, что такая реакция на скандал говорит о том, что в Германии нет единой власти, а между элитами, народом и правительством нет обратной связи. Захарова назвала цель в СМИ в Германии – поддерживать иллюзию народной демократии.

    По ее словам, в Германии существует «теневое государство», о котором пишут немцы. Эта неведомая для немецких избирателей сила внутри государственного аппарата ФРГ и управляет Германией.

    Захарова считает, что у немцев есть уникальный шанс спасти себя и вывести официальные власти на разговор, что происходит в стране.

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной. Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    В Германии при этом выразили серьезную обеспокоенность из-за обнародования записи, власти не исключили прослушку внутренних каналов связи.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на практике может означать опубликованная в России запись разговора немецких военных, и к каким последствиям она может привести в самой Германии.

    Коментарии (4)
    2 марта 2024, 21:11 • Новости дня
    Симоньян предложила Шольцу помощь

    Симоньян предложила Шольцу помощь в прояснении дела о публикации разговора немецких военных

    Tекст: Вера Басилая

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила канцлеру Германии Олафу Шольцу помощь в прояснении обстоятельств в связи с публикацией переговоров немецких военных о планах ударов по Крымскому мосту.

    В своем Telegram-канале Симоньян привела обещание Шольца  «очень интенсивно, очень быстро прояснить обстоятельства дела».

    «Вы обращайтесь, поможем с выяснениями», – написала она.

    Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста.

    Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    Канцлер Германии Олаф Шольц агентству DPA пообещал быстро расследовать ситуацию.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на практике может означать опубликованная в России запись разговора немецких военных, и к каким последствиям она может привести в самой Германии.

    Коментарии (3)
    2 марта 2024, 22:15 • Новости дня
    НАК: Блокированные в ингушском Карабулаке боевики планировали совершить теракты

    Блокированные в ингушском Карабулаке боевики намеревались совершить теракты, сообщил НАК

    Tекст: Денис Тельманов

    Национальный антитеррористический комитет объявил, что блокированные в ингушском Карабулаке боевики собирались совершить теракты.

    «В городе Карабулак была обнаружена... группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности», – передает сообщение НАК РИА «Новости».

    Отмечается, что группа была обнаружена во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из зданий. Сейчас боевики заблокированы спецназом ФСБ, в городе введен режим проведения контртеррористической операции.

    Сейчас жители домов, прилегающих к району обнаружения террористов, эвакуированы, обстановка контролируется силовиками.

    Ранее сообщалось, что спецрежим действует в границах четырех улиц города Карабулак – Рабочей, Осканова, Набережной и Джабагиева.


    Коментарии (6)
    2 марта 2024, 15:29 • Новости дня
    Лавров назвал «кричащим разоблачением» разговор немецких военных

    Глава МИД России Лавров заявил, что запись разговора военных ФРГ стала «кричащим разоблачением»

    Лавров назвал «кричащим разоблачением» разговор немецких военных
    @ Пресс-служба МИД РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Хитрые замыслы бундесвера стали явными после опубликования аудиозаписи переговоров военных ФРГ о планах атаки на Крымский мост с возможным использованием ракет Taurus, это кричащее разоблачение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр отметил, что благодаря этой записи вскрылись факты противостоянии канцлера Германии Олафа Шольца с Вооруженными силами ФРГ, передает ТАСС.

    Ранее Лавров, комментируя публикацию разговора военных бундесвера, заявил, что лица стран НАТО «полностью в пуху», и Россия доподлинно знает об участии военнослужащих стран альянса на Украине.

    Напомним, как сообщают немецкие СМИ, минобороны Германии после первой проверки записи разговора офицеров про атаку на Крымский мост исходит из того, что она подлинная. Аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность нанесения удара по Крымскому мосту, опубликовала главред RT Маргарита Симоньян.

    Коментарии (0)
    2 марта 2024, 15:39 • Новости дня
    Spiegel: Минобороны Германии допускает прослушку внутренних каналов связи

    Spiegel: Минобороны Германии не исключило прослушки внутренних каналов связи

    Spiegel: Минобороны Германии допускает прослушку внутренних каналов связи
    @ Uli Deck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны Германии выражает серьезную обеспокоенность из-за обнародования в российских СМИ записи разговора немецких военных о планах атаки на Крымский мост, не исключают прослушку внутренних каналов связи и перехвата разговоров в министерстве и ВВС, пишет Der Spiegel.

    По данным журнала, есть подозрение насчет того, прослушиваются ли внутренние каналы связи в ВВС, Бундесвере или даже Минобороны Германии российской стороной, передает ТАСС.

    Отмечается, что в оборонном ведомстве Германии признают подлинность записи. По первоначальной оценке, подделку с помощью использования искусственного интеллекта исключили.

    Также первоначальный анализ записи свидетельствует, что офицеры ВВС ФРГ были довольно неосторожны при обсуждении – виртуальная встреча проходила не по защищенной линии, а на относительно легко прослушиваемой платформе WebEx.

    Кроме того, как уточняет журнал, как минимум один из участников встречи находился в Сингапуре и, вероятно, использовал свой мобильный телефон.

    Примечательно, что в этом случае ему пришлось бы использовать зашифрованную линию связи, как того требуют правила Бундесвера.

    При этом в оборонном ведомстве проводится множество виртуальных встреч через WebEx, поэтому Бундесвер, по мнению Der Spiegel, должен опасаться, что российская сторона могла получить доступ к дополнительной внутренней информации.

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной.

    Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

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    2 марта 2024, 21:41 • Новости дня
    Депутат ФРГ назвал цель публикации разговора немецких военных

    Депутат ФРГ Хофрайтер: Разговор военных опубликовали для срыва поставок Taurus Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Запись разговора немецких военных о планах ударить по Крымскому мосту опубликована, чтобы не допустить поставки ракет Taurus на Украину, заявил изданию Tagesspiegel депутат от партии «Зеленых» Антон Хофрайтер.

    Депутат считает, что Россия добивается этим «перехватом» предотвратить поставку дальнобойных ракет Taurus Киеву, передает РИА «Новости».

    Между тем, источники газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) в окружении Шольца заявляют, что позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца по вопросу поставок Украине крылатых ракет Taurus не изменилась, он по-прежнему категорически отказывается передавать их Киеву, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, что на практике может означать опубликованная в России запись разговора немецких военных, и к каким последствиям она может привести в самой Германии.

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    2 марта 2024, 11:18 • Новости дня
    Зампред России при ООН назвал позором разговор немецких офицеров о Крыме

    Зампред России при ООН Полянский назвал позором разговор немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту

    Tекст: Александра Юдина

    Разговор немецких офицеров о возможности нанести удары по Крымскому мосту является позором, выразил мнение первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    По его словам, Германия «потеряла свое лицо и открыла новые стороны», а именно – «лживую, злую, агрессивную, реваншистскую и русофобскую», передает RT.

    Полянский подчеркнул, что Германия перестала быть страной, с которой Россия подписывала дружественные договоры в 1990-е и 2000-е годы.

    Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию поразительной.

    Москва потребовала объяснений от ФРГ из-за обсуждения атаки на Крымский мост.

    Коментарии (2)
    2 марта 2024, 14:13 • Новости дня
    В Белгородской области дрон повредил электроснабжение двух населенных пунктов

    Губернатор Белгородской области Гладков: Беспилотник ВСУ повредил электроснабжение двух населенных пунктов

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные атаковали с беспилотника село Щетиновка Белгородского района Белгородской области, повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он отметил, что взрывное устройство было сброшено с беспилотника на окраине села Щетиновка Белгородского района.

    Гладков отметил, что в результате взрыва пострадавших нет, однако оказались повреждены линии электропередачи, временно без света остаются абоненты Щетиновки и Чайки.

    По словам главы региона, оперативные и аварийные службы работают на месте.

    Кроме того, под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, обошлось без пострадавших.

    В конце февраля дрон ВСУ поджег поле под Белгородом.

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    2 марта 2024, 22:45 • Новости дня
    ВКС России нанесли удар по лагерю подготовки боевиков в Сирии

    ВКС России нанесли удар по лагерю подготовки в Сирии и уничтожили 25 боевиков

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская авиация ударила по лагерю подготовки боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных сил, в провинции Алеппо, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

    «Ударом ВКС России в районе населенного пункта Куббасин провинции Алеппо уничтожен лагерь подготовки боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных сил. Уничтожено не менее 25 террористов», – приводит слова контр-адмирала РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в 22 регионах 49 участников террористической сети, занимавшихся сбором средств для боевиков в Сирии.

    В результате ликвидирован международный канал ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена на территории России), координацию которого осуществляли эмиссары МТО, находящиеся в Сирии.


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    • Алексей Нечаев Алексей Нечаев
      Германия забыла о благодарности русским

      Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.

      11 комментариев
    • Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов
      Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

      Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

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    • Олег Хавич Олег Хавич
      Могильный дух польско-украинской «дружбы»

      Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

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    • Еще один антироссийский шаг Армении

      Власти Армении, ранее «заморозившие» членство республики в ОДКБ, выступили с очередной антироссийской инициативой: убрать российских пограничников из аэропорта Еревана. Как они там вообще оказались? И чего добиваются армяне?

    • Шольц выдал грязную тайну НАТО

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    • Макрон опозорился на весь мир

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

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      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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