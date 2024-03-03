Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.11 комментариев
Бойцы группировки «Центр» раскритиковали захваченный турецкий броневик ВСУ
Бойцы группировки «Центр» раскритиковали захваченный турецкий броневик ВСУ «Kirpi» за отсутствие печки
Бойцы группировки «Центр» прокатились на захваченном у ВСУ турецком бронеавтомобиле «Kirpi» в освобожденном городе Авдеевка и раскритиковали его за плохую работу печки.
«С печкой проблемы у этой машины, она не для нашего климата, нет печки можно сказать», – рассказал РИА «Новости» командир автомобильного взвода с позывным «Чебаркуль».
По его словам, «Kirpi» была брошена ВСУ в бегстве и досталась российским войскам почти в нетронутом состоянии. Согласно открытым источникам, Украина с 2022 года получила не менее 200 таких машин.