  • Новость часаРаботавшие в «Крокусе» трое подростков спасли минимум сотню людей в день теракта
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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Это фирменный почерк террористической Украины

    На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Провокатор ФБР стал автором версии о фиксации ИГ на России

    Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.

    0 комментариев
    Общественное мнение Общественное мнение Сейчас начнется вторая часть атаки – информационная

    Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.

    58 комментариев
    24 марта 2024, 19:44 • Новости дня

    В России прошли траурные мероприятия после теракта в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Ольга Иванова

    В России 24 марта объявили днем общенационального траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», траурные мероприятия проходят по всей стране.

    Так, в Омске стихийный мемориал у памятного камня «Народы мира против терроризма» в сквере Дружбы народов организовали еще накануне. Омичи оставляют игрушки и зажигают свечи в память о погибших, говорится в Telegram-канале «Новости Омска».

    Оренбуржцы несут цветы к стеле «Ангел Мира», где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Подмосковье, совершенного накануне. Губернатор Денис Паслер распорядился отменить в выходные дни все массовые культурные и спортивные, развлекательные мероприятия, говорится в Telegram-канале «Пул №56».
    Жители Орска зажгли свечи в память о жертвах террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холл». В Сквере Славы собрались десятки орчан, чтобы почтить память погибших, говорится во «ВКонтакте» администрации Орска.

    Во всех храмах и монастырях Самарской области православные верующие молятся за здравие пострадавших в теракте, сообщает SOVAINFO.RU.

    Цветы в память зверски убитых возложили жители Красноярска, Норильска, Минусинска, Ачинска, Северо-Енисейска и других городов Красноярского края.

    Глава Тувы Владислав Ховалыг вместе с жителями республики возложил цветы к стихийному мемориалу. На месте стихийного памятника побывали представители власти, духовенства, силовых структур, молодежь и общественники. Люди приходят на место семьями.

    В Москве в день общенационального траура в России, в Музее Победы прошла минута молчания. Сотни свечей в знак скорби по всем погибшим в «Крокус Сити Холле» зажглись в Зале Памяти и Скорби. К музейной акции присоединились неравнодушные посетители.

    К минуте молчания, объявленной Союзом музеев России и ИКОМ России, в 12 часов дня присоединись также филиалы Музея Победы и около 300 музеев - участников международного проекта «Территория Победы» и членов Ассоциации исторических и военно-исторических музеев.

    В дагестанских государственных музеях прошла минута молчания. Работники музеев приостановили в эту минуту экскурсии и вместе с посетителями почтили память жертв теракта, возложили цветы к стихийным мемориалам.

    В Луганске жители принесли цветы, свечи и игрушки к стихийному мемориалу у храма в честь иконы Божией Матери «Умиление» в память о погибших.

    В центре Петропавловска-Камчатского появился стихийный мемориал в память о жертвах теракта. К государственному флагу России у стелы «Город воинской славы» люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи. В городе прошла акция в память о погибших.

    Жители Адыгеи вместе со всей страной искренне разделяют скорбь по погибшим и сопереживают пострадавшим в теракте.

    Жители Ямальского района ЯНАО возложили цветы и детские игрушки к стихийным мемориалам в память о погибших.

    Ранее сообщалось, что сразу же после появления первой информации о террористическом акте в «Крокус Сити Холле», на официальные страницы МИД России в социальных сетях начали поступать десятки тысяч соболезнований, слов поддержки и солидарности с Россией от неравнодушных граждан со всего мира.

    24 марта 2024, 01:20 • Новости дня
    Террористы в «Крокусе» снимали свои зверства на видео
    Террористы в «Крокусе» снимали свои зверства на видео
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время теракта в «Крокус Сити Холле» нападавшие снимали на видео, как расстреливают посетителей концертного зала.

    На кадрах, распространенных в сети, голоса террористов изменены, а лица заретушированы.

    Судя по распространенным кадрам, один из боевиков, размахивая ножом, указывал другому, в кого стрелять. Он также добивал раненых.

    Запечатленный в ролике автомат, испачканный краской, затем был найден силовиками в концертном зале.

    Ранее сообщалось, что число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек. Экстренные службы обнаружили под завалами концертного зала тела еще нескольких человек. В списке раненых значится 140 пострадавших.

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    23 марта 2024, 22:06 • Новости дня
    Бывший советник Пентагона заявил о причастности ЦРУ и MI6 к теракту в «Крокусе»

    Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что к теракту в «Крокусе» могли быть причастны ЦРУ и MI6

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что к теракту в «Крокус Сити Холле» могли быть причастны ЦРУ и MI6.

    «Мало сомнений в том, что в этом были замешаны MI6/ЦРУ», – написал Макгрегор в своем микроблоге, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, террористы могли быть связаны с воюющими на стороне Украины экстремистами.

    Он не предоставил никаких доказательств своим словам.

    Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате стрельбы и взрыва погибли 143 человека, еще более 200 пострадали.

    ФСБ России уже задержала 11 человек, причастных к теракту. Среди них - 4 террориста, непосредственно участвовавших в нападении.

    По данным ЦОС ФСБ, оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике. После теракта преступники пытались скрыться на машине, но были задержаны.

    Президент России Владимир Путин был проинформирован о теракте в первые минуты. Он постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах.

    Следствие по делу теракта продолжается.

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    23 марта 2024, 22:58 • Новости дня
    Светлаков рассказал Собчак, как баррикадировался в «Крокусе»

    Сергей Светлаков рассказал подробности теракта в «Крокус Сити Холле», где он находился

    Tекст: Денис Тельманов

    Продюссер и шоумен Сергей Светлаков рассказал, что происходило в «Крокус Сити Холле» во время теракта 22 марта. По его словам, ему и около 30 зрителям с соседних мест удалось спастись благодаря действиям сотрудников концертного зала.

    «Девушка-менеджер, которая была на этаже, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож, потому что все, кто там был, уже выбежали, и мы боялись, что оттуда залезут и террористы, стрельба была буквально в нескольких метрах», – рассказал Светлаков в интервью Ксении Собчак, которая опубликовал его историю в своем Telegram-канале.

    По его словам, он с другими мужчинами забаррикадировал вход в коридор, используя стулья и диваны, однако через какое-то время другие зрители выломали дверь в поисках выхода.

    После этого повалил черный дым, и девушка-менеджер «предложила открыть несколько дверей и по лестнице выбежать группой через фойе».

    «Все согласились и в тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки, паники сильной не было», – рассказал Светлаков.

    Он добавил, что из коридора его группа зрителей попала в уже задымленное фойе, где другой работник «Крокуса» жестами показал им дорогу к выходу на улицу. Там Светлаков встретил жену, которая опоздала на концерт.

    «Я сегодня нашел имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла – София Мейер. Спасибо ей! Она герой», – добавил Светлаков.

    Он также выразил соболезнование всем пострадавшим.

    «Это был ад», – заключил шоумен.

    Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям установить личности спасавших людей героев, чтобы представить их к наградам.

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    24 марта 2024, 13:16 • Новости дня
    Медведев назвал главной целью России отомстить причастным к теракту в «Крокусе»
    Медведев назвал главной целью России отомстить причастным к теракту в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Все причастные к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», независимо от страны и статуса, будут легальной целью для мести со стороны России, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    «Царствия Небесного всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого», – написал он в своем Telegram-канале. «Все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса – отныне наша легальная и главная цель», – добавил он, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые попытки США оправдать Киев в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» должны рассматриваться как улика до завершения расследования.

    Напомним, число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, а пострадавших – до 154.

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    23 марта 2024, 20:54 • Новости дня
    Кнайсль назвала «заказным» теракт в «Крокусе»

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала «заказным» теракт в «Крокусе»

    Кнайсль назвала «заказным» теракт в «Крокусе»
    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Случившееся в «Крокус Сити Холле» является заказным терактом против России, мировое сообщество должно осудить его в полной мере, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    «Я очень сожалею, что в Европейском cоюзе, в том числе в моей стране, очень многие видные деятели не в полной мере осуждают эти действия террористов», – сказала она в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    По словам Кнайсль, случившееся является «организованным преступлением, которое имеет политические основания за спиной», и представляет собой «действия против конкретного государства».

    Экс-глава австрийского МИД также выразила соболезнования народу России в связи со случившимся.

    Ранее власти Литвы и Австрии не стали прямо осуждать теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

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    24 марта 2024, 03:40 • Новости дня
    Бизнесмен Сакс: Киев может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле»

    Бизнесмен Сакс заявил, что Киев может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле»

    Бизнесмен Сакс: Киев может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле»
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Дэвид Сакс заявил, что за терактом в «Крокус Сити Холле» может стоять Украина. По его мнению, США должны отказаться от поддержки Киева, если эта информация подтвердится.

    «Если за террористической атакой стояло правительство Украины, что все более вероятно, США должны отречься от нее, иначе мы станем соучастниками», – написал Сакс в субботу на своей странице в соцсети.

    Он также подчеркнул, что заявления украинских властей о непричастности к теракту «не имеют большого значения».

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина руками Запада 10 лет превращалась в центр распространения терроризма, туда пытались сбежать террористы и после теракта в «Крокус Сити Холле».

    Напомним, что 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был совершен теракт. По последним данным СК, погибли 133 человека, число жертв может увеличиться. Пострадали 147 человек.

    Были задержаны 11 человек, причастных к теракту, включая всех 4 непосредственных исполнителей, которые пытались скрыться в сторону границы с Украиной.

    Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

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    24 марта 2024, 11:17 • Новости дня
    Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 154

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошел 22 марта, пострадали 154 человека, сообщает Минздрав Московской области.

    Список госпитализированных размещен на сайте Минздрава Московской области. Всего в нем 154 фамилии. Как указали в ведомстве, из них 107 человек остаются на стационарном лечении в больницах Москвы и Подмосковья, 44 – на амбулаторном, а трое пострадавших уже выписаны, передает ТАСС.

    Напомним, число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек. Экстренные службы обнаружили под завалами концертного зала тела еще нескольких человек.

    Коментарии (13)
    24 марта 2024, 10:47 • Новости дня
    Захарова: До конца следствия по теракту попытки США оправдать Украину будут уликой
    Захарова: До конца следствия по теракту попытки США оправдать Украину будут уликой
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые попытки США оправдать Киев в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» должны рассматриваться как улика до завершения расследования.

    Как указала Захарова в своем Telegram-канале, «политические элиты США за десятилетия поднаторели в умелом отвлечении внимания от резонансных преступлений и всяческих инсценировок». Поэтому, по ее словам, необходимо считать уликой любую фразу от Вашингтона, которая оправдывает Киев, пока следствие по теракту не закончится.

    Дипломат добавила, что финансирование «террористической деятельности киевской ОПГ американскими либеральными демократами и участие в коррупционных схемах семьи Байдена длятся уже много лет».

    Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон решительно осуждает теракт, произошедший в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.

    Ранее член Общественной палаты Александр Малькевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Запад и Украина пытаются создать иллюзию непричастности к теракту в «Крокусе».

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    24 марта 2024, 11:55 • Новости дня
    Шаман выпустил песню-реквием в память о погибших в «Крокусе»
    Шаман выпустил песню-реквием в память о погибших в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Певца Шаман (Shaman, настоящее имя – Ярослав Дронов) выпустил песню, которую посвятил памяти погибших во время атаки на «Крокус Сити Холл».

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале певца, случившееся невозможно понять, принять, осознать.

    «Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране. В день нашего общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском «Крокус Сити Холле», я хочу почтить память всех погибших песней, которую написал вчера», – написал Шаман.

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    23 марта 2024, 21:49 • Новости дня
    Подозреваемых в теракте в «Крокусе» доставили на допрос в СК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Четверо мужчин, задержанных по подозрению в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», доставлены в Москву в Следственный комитет.

    Предполагаемых террористов привезли в СК в двух автозаках, передает ТАСС. Автомобили находятся на территории СК, это указывает на то, что подозреваемые находятся на допросе, отмечает агентство.

    Ожидается, что в ближайшие дни следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемых, им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о задержании предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле».

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    24 марта 2024, 13:52 • Новости дня
    Президент Таджикистана обсудил с Путиным теракт в «Крокус Сити Холле»

    Президент Таджикистана обсудил с Путиным теракт в «Крокусе»

    Президент Таджикистана обсудил с Путиным теракт в «Крокус Сити Холле»
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и «решительно осудил жестокий кровавый террористический акт в комплексе «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба Рахмона.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Рахмон выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности с российским народом в связи с гибелью мирных граждан в результате подлого террористического акта в «Крокусе». Он отметил, что этому преступлению нет и не может быть оправдания.

    В Кремле добавили, что в ходе беседы Путин и Рахмон уточнили, что специальные службы и профильные ведомства России и Таджикистана проводят плотную работу в сфере противодействия терроризму, и эта работа будет активизирована.

    В пресс-службе лидера Таджикистана добавили, что Рахмон подчеркнул, что «террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии», передает ТАСС.

    Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что все причастные к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», независимо от страны и статуса, будут легальной целью для мести со стороны России.

    Напомним, число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, а пострадавших – до 154.

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    24 марта 2024, 11:34 • Новости дня
    Поздняков отметил отсутствие реакции МОК на теракт в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что сожалеет о том, что Международный олимпийский комитет не выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

    По его словам, многие государства и их лидеры выразили России свою поддержку, осудив терроризм, и на этом фоне заметно отсутствие реакции со стороны главной олимпийской организации мира, передает ТАСС. Поздняков добавил, что печально то, что нейтральный статус у МОК теперь и в отношении человеческих жизней.

    Глава ОКР выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Напомним, число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 154.

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    24 марта 2024, 02:06 • Новости дня
    Разрушенный во время теракта «Крокус Сити Холл» решили восстановить

    Компания-владелец «Крокус Сити Холла» сообщила о планах по восстановлению концертного зала

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания «Крокус интернешнл», которая владеет концертным залом «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, сообщила о планах по восстановлению площадки.

    «То, что разрушено их грязными руками (террористов), будет восстановлено», – приводит сообщение компании ТАСС.

    Сроки и стоимость работ по восстановлению не приведены.

    В компании также выразили соболезнования близким погибших при нападении.

    «Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов», – подчеркнули в компании, владеющей «Крокусом».

    Ранее владелец концертного зала «Крокус Сити Холл» бизнесмен Араз Агаларов пообещал помощь всем пострадавшим.

    Коментарии (23)
    24 марта 2024, 17:09 • Новости дня
    Число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 137 человек
    Число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 137 человек
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» число погибших возросло до 137 человек, сообщили в пресс-службе СК РФ.

    В сообщении говорится, что в настоящее время продолжается опознание тел погибших. Как указали в пресс-службе, на месте теракта сейчас обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети, осмотр места преступления продолжается. Отмечается, что пока опознано 62 тела, передает ТАСС.

    В СК добавили, что с места теракта изъяли два автомата Калашникова, четыре комплекта боевой амуниции и свыше 500 патронов, 28 магазинов. В ведомстве подчеркнули, что при задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле «Рено» обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова.

    В пресс-службе уточнили, что ведомство во время осмотра концертного зала не выявило заминированных тел или других следов минирования.

    В воскресенье в Москве начались процедуры опознания погибших в результате теракта в «Крокусе».

    Ранее сообщалось, что число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек, а пострадавших – до 154.

    Коментарии (5)
    24 марта 2024, 14:11 • Новости дня
    Алиев назвал неотвратимым наказание террористов из «Крокуса»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что все причастные к теракту в концертном зале «Крокус сити холл» неотвратимо понесут наказание.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Алиев решительно осудил террористический акт в «Крокусе», который унес жизни более сотни мирных граждан, и выразил глубокие соболезнования их родным и близким, передал пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

    Как указали в пресс-службе, президент Азербайджана подчеркнул, что все жители страны солидарны с российским народом в этот день общенационального траура и высказал убежденность в том, что преступники и те, кто стоит за их спиной, понесут неотвратимое суровое наказание.

    Отмечается, что российский лидер со своей стороны поблагодарил за слова поддержки и отметил готовность к дальнейшему укреплению практического взаимодействия в духе стратегического партнерства и союзничества двух государств.

    Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил Путину и «решительно осудил жестокий кровавый террористический акт в комплексе «Крокус Сити Холл».

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    Главное
    Названо уточненное число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»
    В МВД заявили о быстрой реакции полиции на сообщения о стрельбе в «Крокусе»
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    Террористы в «Крокусе» снимали свои зверства на видео
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    ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл»

    Сотрудники ФСБ поймали 11 причастных к террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», среди задержанных четверо непосредственных участников атаки. Террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне. Сейчас идет работа по выявлению их пособников. По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее 115 человек, госпитализированы 115 человек. Подробности

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    • Популярность Шольца выросла. Почему?

      Рейтинг партии канцлера ФРГ Олафа Шольца неожиданно начал расти, а рейтинг оппозиции в лице партии бывшего канцлера Ангелы Меркель, наоборот, падает. Социологи считают, что это связано с Россией и с тем, что Шольц все-таки видит «красные линии».

    • Списка «спонсоров войны» больше нет

      Власти Украины отказались от так называемого списка спонсоров войны и аннулировала его. Речь идет о компаниях, которые отказались сворачивать свой бизнес в России. Почему Украина больше не имеет к ним претензий?

    • Неприличное предложение США к России

      Вашингтон в любой момент и без всяких предварительных условий готов к переговорам с Москвой по договорной базе, касающейся ядерного и ракетного оружия. Об этом заявила постпред США в ООН. В данный момент США и Россия вообще никаких переговоров не ведут. Однако Москва от предложения возобновить диалог отказалась. Почему?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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