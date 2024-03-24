В России прошли траурные мероприятия после теракта в «Крокус Сити Холле»

Tекст: Ольга Иванова

Так, в Омске стихийный мемориал у памятного камня «Народы мира против терроризма» в сквере Дружбы народов организовали еще накануне. Омичи оставляют игрушки и зажигают свечи в память о погибших, говорится в Telegram-канале «Новости Омска».

Оренбуржцы несут цветы к стеле «Ангел Мира», где организован стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Подмосковье, совершенного накануне. Губернатор Денис Паслер распорядился отменить в выходные дни все массовые культурные и спортивные, развлекательные мероприятия, говорится в Telegram-канале «Пул №56».

Жители Орска зажгли свечи в память о жертвах террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холл». В Сквере Славы собрались десятки орчан, чтобы почтить память погибших, говорится во «ВКонтакте» администрации Орска.

Во всех храмах и монастырях Самарской области православные верующие молятся за здравие пострадавших в теракте, сообщает SOVAINFO.RU.

Цветы в память зверски убитых возложили жители Красноярска, Норильска, Минусинска, Ачинска, Северо-Енисейска и других городов Красноярского края.

Глава Тувы Владислав Ховалыг вместе с жителями республики возложил цветы к стихийному мемориалу. На месте стихийного памятника побывали представители власти, духовенства, силовых структур, молодежь и общественники. Люди приходят на место семьями.

В Москве в день общенационального траура в России, в Музее Победы прошла минута молчания. Сотни свечей в знак скорби по всем погибшим в «Крокус Сити Холле» зажглись в Зале Памяти и Скорби. К музейной акции присоединились неравнодушные посетители.

К минуте молчания, объявленной Союзом музеев России и ИКОМ России, в 12 часов дня присоединись также филиалы Музея Победы и около 300 музеев - участников международного проекта «Территория Победы» и членов Ассоциации исторических и военно-исторических музеев.

В дагестанских государственных музеях прошла минута молчания. Работники музеев приостановили в эту минуту экскурсии и вместе с посетителями почтили память жертв теракта, возложили цветы к стихийным мемориалам.

В Луганске жители принесли цветы, свечи и игрушки к стихийному мемориалу у храма в честь иконы Божией Матери «Умиление» в память о погибших.

В центре Петропавловска-Камчатского появился стихийный мемориал в память о жертвах теракта. К государственному флагу России у стелы «Город воинской славы» люди несут цветы, игрушки и зажигают свечи. В городе прошла акция в память о погибших.

Жители Адыгеи вместе со всей страной искренне разделяют скорбь по погибшим и сопереживают пострадавшим в теракте.

Жители Ямальского района ЯНАО возложили цветы и детские игрушки к стихийным мемориалам в память о погибших.

Ранее сообщалось, что сразу же после появления первой информации о террористическом акте в «Крокус Сити Холле», на официальные страницы МИД России в социальных сетях начали поступать десятки тысяч соболезнований, слов поддержки и солидарности с Россией от неравнодушных граждан со всего мира.