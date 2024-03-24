В МИД продолжают поступать соболезнования со всех континентов в связи с трагедией в «Крокусе»

Tекст: Ольга Иванова

В Telegram-канале МИД говорится, что люди со всех континентов выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, желают выздоровления пострадавшим, а также всемерно осуждают эту террористическую атаку против невинных граждан.

Кроме того, указывается, что в связи с тем, что 24 марта объявлен днем общенационального траура в России, черные траурные ленты появились на российских флагах на главном здании МИД России. Государственный флаг приспущен в российских загранучреждениях по всему миру, на всех населенных континентах.

В посольства России по всему миру продолжают поступать сообщения с соболезнованиями в связи с трагедией. Неравнодушные соотечественники несут цветы к дипмиссиям в знак скорби и сочувствия семьям погибших и пострадавших.

О соболезнованиях и возложении цветов сообщили посольства Камбоджи, Саудовской Аравии, Македонии, Коста-Рики, Перу, Бразилии, Австралии, Таиланда, Новой Зеландии, Китая, Латвии, Люксембурга, Панамы, Чили, Аргентины, Мексики, США, Ливана, Монголии, Испании, Эквадора, Португалии и Швейцарии.

Накануне Россия начала получать соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Они приходят как от республик бывшего СССР, так и от стран Запада, арабского мира, Латинской Америки. Единодушной стала и реакция осуждения терроризма.