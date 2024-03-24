На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.0 комментариев
В МИД продолжают поступать соболезнования со всех континентов в связи с трагедией в «Крокусе»
Сразу же после появления первой информации о террористическом акте в «Крокус Сити Холле», на официальные страницы МИД России в социальных сетях начали поступать десятки тысяч соболезнований, слов поддержки и солидарности с Россией от неравнодушных граждан со всего мира, сообщили в ведомстве.
В Telegram-канале МИД говорится, что люди со всех континентов выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, желают выздоровления пострадавшим, а также всемерно осуждают эту террористическую атаку против невинных граждан.
Кроме того, указывается, что в связи с тем, что 24 марта объявлен днем общенационального траура в России, черные траурные ленты появились на российских флагах на главном здании МИД России. Государственный флаг приспущен в российских загранучреждениях по всему миру, на всех населенных континентах.
В посольства России по всему миру продолжают поступать сообщения с соболезнованиями в связи с трагедией. Неравнодушные соотечественники несут цветы к дипмиссиям в знак скорби и сочувствия семьям погибших и пострадавших.
О соболезнованиях и возложении цветов сообщили посольства Камбоджи, Саудовской Аравии, Македонии, Коста-Рики, Перу, Бразилии, Австралии, Таиланда, Новой Зеландии, Китая, Латвии, Люксембурга, Панамы, Чили, Аргентины, Мексики, США, Ливана, Монголии, Испании, Эквадора, Португалии и Швейцарии.
Накануне Россия начала получать соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Они приходят как от республик бывшего СССР, так и от стран Запада, арабского мира, Латинской Америки. Единодушной стала и реакция осуждения терроризма.