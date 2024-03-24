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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Провокатор ФБР стал автором версии о фиксации ИГ на России

    Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.

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    Общественное мнение Общественное мнение Сейчас начнется вторая часть атаки – информационная

    Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.

    43 комментария
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Бесы не мучают, пока ты делаешь всё, как им нравится

    Иногда так случается, что контуры какого-нибудь государства начинают примерно совпадать с границами одной из сторон невидимого духовного фронта. Видимо, так происходит сейчас с Россией.

    11 комментариев
    24 марта 2024, 14:43 • Новости дня

    Российская ПВО сбила 11 ракет Storm Shadow

    Минобороны: ПВО России за сутки сбила 172 украинских дрона и 11 Storm Shadow

    Российская ПВО сбила 11 ракет Storm Shadow
    @ Rept0n1x/wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы ПВО за сутки сбили 172 украинских дрона, 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты «Нептун» и 22 снаряда РСЗО, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

    Как говорится в сообщении, средствами ПВО за сутки было уничтожено 172 украинских БПЛА, 11 крылатых ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты «Нептун», четыре ракеты MALD и 22 реактивных снаряда систем HIMARS и Vampire, передает ТАСС.

    Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что удары Украины по кораблям Черноморского флота России в течение последних двух лет украинского конфликта наносились ракетами, поставленными НАТО.

    22 марта 2024, 10:08 • Новости дня
    Киев: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины

    Глава Минэнерго Украины Галущенко: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам страны

    Киев: Россия за ночь нанесла самый масштабный удар по энергообъектам Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время, заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

    В результате ударов повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. Взрывы гремели по всей территории Украины. В Кропивницком и Кривом Роге идут аварийные отключения электроэнергии, передает «Российская газета».

    В данный момент уточняются масштабы разрушений.

    Напомним, в начале марта ВС России нанесли по объектам украинской военной инфраструктуры «массированный удар возмездия» из-за теракта в Брянской области.

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    22 марта 2024, 06:47 • Новости дня
    Харьков полностью остался без электричества после взрывов
    Харьков полностью остался без электричества после взрывов
    @ Минобороны России/«Вконтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы прогремели в городах Украины, Харьков полностью остался без электричества, сообщили местные власти и украинские СМИ.

    Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе было около 15 взрывов, началось несколько пожаров. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что взрывы происходили на энергетических объектах, Харьков «практически полностью без света». Кроме того, местные власти сообщают, что обесточены насосные подстанции, в городе наблюдаются перебои с водоснабжением; фиксируются проблемы с интернетом.

    Взрывы прогремели в Днепре (Днепропетровске) и Кривом Роге Днепропетровской области Украины, отдельные районы Днепра также обесточены. Взрывы были и в Сумах. После взрывов в Хмельницкой области обесточены Красилов, Староконстантинов, на востоке которого расположен военный аэродром, Хмельницкий и Шепетовка, передает ТАСС.

    Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

    В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

    Накануне взрывы прогремели в Харькове, Киеве, в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Российские войска поразили завод ракетных деталей в Николаеве.

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    22 марта 2024, 14:41 • Новости дня
    Минобороны назвало цели массированного удара по Украине
    Минобороны назвало цели массированного удара по Украине
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в пятницу произвели массированный удар по объектам ВПК, железнодорожным узлам, арсеналам, объектам энергетики, местам дислокаций ВСУ и иностранных боевиков, сообщило Министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования, а также беспилотниками, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В результате удара дезорганизована работа ремонтирующих и выпускающих военную технику, вооружения и боеприпасы заводов.

    Уничтожена иностранная военная техника, средства поражения, доставленные на украинскую территорию из стран Североатлантического альянса. Также нарушены поставки резервов ВСУ к линии боевого соприкосновения.

    Все цели массированного удара достигнуты, подчеркнули в Минобороны.

    Также с 16 по 22 марта в ответ на обстрелы российской территории, попытки прорыва и захвата приграничных пунктов ВС России нанесли 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

    В ходе этих ударов поражены центры принятия решений украинской армии, аэродромы, цеха по ремонту вооружения и военной техники, склады хранения дронов и безэкипажных катеров, базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации сил специальных операций и иностранных боевиков.

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    22 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Эксперт: Мощный удар по энергосистеме Украины преследует долгосрочные цели

    Военный аналитик Онуфриенко: Отключения электричества нарушат логистику ВСУ

    Эксперт: Мощный удар по энергосистеме Украины преследует долгосрочные цели
    @ Соцсети

    Tекст: Анастасия Куликова

    Удары по энергетической инфраструктуре Украины не стоит воспринимать как ответ на действия ДРГ противника в приграничье. Это продуманные и взвешенные действия, которые плавно готовят почву для кардинальных изменений в зоне СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время.

    «Россия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Насколько известно, были прилеты по Змиевской ТЭС под Харьковом, по ТЭЦ-3 в Харькове, по Бурштынской ТЭС – самой крупной электростанции на Западной Украине, а также по Днепрогэсу. В последнем случае речь идет о поражении машинных залов», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    Собеседник напомнил, что ВС РФ систематически наносят удары по критической инфраструктуре Украины. Он при этом призвал не связывать нынешние обстрелы с попытками ДРГ противника атаковать приграничные российские регионы.

    «Стратегия нанесения масштабных ударов основывается на военной целесообразности. Нельзя относиться к подобным атакам как к импульсивному решению, которое было принято в ответ на действия противника. Это попросту нецелесообразно – за неделю переверстывать план, раздавать другие полетные задания, вводить иные координаты целей. Принцип «нас ударили, поэтому мы ударим в ответ» в данном случае не работает», – считает спикер.

    Аналитик убежден: атака по энергообъектам Украины стала результатом действий комплексной разведки. «Вероятно, наше военное руководство посчитало, что эта цель в данный момент времени являются преимущественной», – отметил собеседник. Онуфриенко особенно обратил внимание на удары по мосту через Днепрогэс.

    Он не исключает, что это стало «примеркой» к нанесению будущих ударов по мостам через Днепр. «До сих пор мы не прибегали к таким методам, но все к этому идет. Наша цель – нарушить логистику противника, ограничить его возможности восполнять резервы на фронте», – подчеркнул спикер. Онуфриенко ожидает, что в течение нескольких месяцев ситуация в зоне СВО изменится, а следовательно, мы увидим совершенно другой характер ударов ВС РФ по различным объектам, в том числе и инфраструктурным.

    Поэтому и нынешняя атака преследует долгосрочные цели, полагает военный аналитик. «Однако локально необходимо было оставить определенные города Украины без света, обесточить железнодорожные пути, – считает он. – Мы видим, что противник расслабился, продолжает применять электровозы. Теперь Россия внесла коррективы в их планы: отключение электричества нарушит логистику. Сейчас мы снова увидим на Украине тепловозы», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время. Об этом заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. По его словам, повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электричества. Взрывы гремели во многих областях.

    Полностью без света остался Харьков, сообщает мэр города Игорь Терехов. Он отметил, что на территории областного центра началось несколько пожаров. В результате атак были обесточены насосные подстанции, в городе наблюдаются перебои с водоснабжением.

    Члены пророссийского подполья подчеркивают, что ударам подвергся местный завод транспортного машиностроения (ХЗТМ) им. Малышева. Об этом пишет ТАСС. Также по информации агентства, в результате обстрелов пострадали и две городские ТЭЦ. В Харькове также не работают светофоры и номера экстренной связи со спасателями.

    Атаки нанесены и по энергообъектам Одесской области. Глава областной администрации Олег Кипер сообщил, что в настоящий момент обесточены 53 тыс. абонентов. Взрывы прогремели, в том числе и в Киеве, Ивано-Франковске, Днепропетровске, Сумах. В Кривом Роге введены аварийные графики отключения света.

    По всей стране наблюдаются перебои в работе интернета. Особо мощное падение трафика зафиксировано в Виннице, Харькове и Хмельницком. Кроме того, в результате ударов пострадала и расположенная в Запорожье Днепровская гидроэлектростанция. На объекте начался пожар, однако угрозы прорыва плотины в настоящий момент нет.

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    22 марта 2024, 12:45 • Новости дня
    Песков: Россия находится в состоянии войны

    Песков: СВО из-за вмешательства со стороны Запада переросла в войну

    Песков: Россия находится в состоянии войны
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия находится в состоянии войны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что спецоперация в результате вмешательства со стороны «компашки» с Запада превратилась в войну.

    «Когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной», – сказал Песков в интервью «Аргументам и фактам».

    Представитель Кремля отметил, что «для своей внутренней мобилизации» каждый человек должен понимать это.

    Часть российских территорий, как отметил Песков, в настоящее время де-факто оккупирована киевским режимом. Главное для российского руководства заключается в обеспечении безопасности жителей этих субъектов и освобождение этих территорий.

    Президент Владимир Путин ранее, комментируя вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО, заявил, что «все возможно в современном мире».

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    22 марта 2024, 09:15 • Новости дня
    Действия российской армии привели к оттоку наемников из ВСУ

    Рогов: Действия российской армии заставили иностранных наемников покидать Украину

    Действия российской армии привели к оттоку наемников из ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Систематические удары российской армии по оккупированной части Запорожской области привели к оттоку иностранных наемников ВСУ, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, ВС России поубавили желание иностранных наемников приезжать воевать за ВСУ, передает РИА «Новости». После того, как российские военные ударили по местам их расположения, иностранцы начали массово уезжать, поскольку умирать за Зеленского никто не хочет.

    Он добавил, что сейчас наемники в основном выполняют функции командования, в боях на передовой они почти не участвуют.

    Ранее ВС России поразили места сосредоточения наемников у границы Белгородской области.

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    22 марта 2024, 09:05 • Новости дня
    На Украине сообщили об «отчаянной обороне» уязвимых позиций

    Украинские СМИ сообщили об «отчаянной обороне» уязвимых позиций

    На Украине сообщили об «отчаянной обороне» уязвимых позиций
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные вынуждены бросить все свои силы на удержание самых уязвимых позиций, чтобы сохранить хотя бы видимость успешной обороны ВСУ, пишет украинское издание «Страна.ua».

    В статье отмечается, что подобная отчаянная тактика имела бы смысл, если бы второй эшелон Украины был больше, чем ВС России. Однако увеличивающийся дефицит личного состава в рядах украинской армии заставляет сомневаться в целесообразности этой стратегии, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по данным издания, ВСУ приходится использовать резервы для изнуряющей борьбы за сложные для обороны и не очень важные точки на карте. Это чревато тем, что такое изматывание в итоге сработает не в пользу ВСУ.

    Ранее в США признали, что Киев срочно должен принять стратегические решения об отводе войск в ряде районов.

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    21 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    Посол МИД Мирошник: ООН развенчала миф о «белой и пушистой» украинской демократии
    Посол МИД Мирошник: ООН развенчала миф о «белой и пушистой» украинской демократии
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    С помощью докладов, освещающих ужасы репрессий на Украине, западные организации пытаются оказать давление на офис Зеленского. Открытое нарушение прав человека местными силовиками может стать инструментом сбивания спеси с зазнавшихся чиновников. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. Ранее в ООН заявили, что обвиненные в сотрудничестве с Россией подвергаются на Украине тяжелейшим пыткам.

    «С каждым днем отрицать преступления Украины становится все труднее. В Сеть утекают сотни данных о проводимых репрессиях. В западных СМИ даже появляются фотографии людей, осужденных за сотрудничество с Россией. То, как местные власти обращаются с ними – ужасает многих обывателей. Не комментировать это достаточно сложно», – сказал Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

    «Информация, поступающая из украинских тюрем, существенно расходится с образом и мифом «белой и пушистой» украинской демократии, который всему миру так старательно навязывали Вашингтон и Брюссель. Приходится отвечать на запросы времени: публиковать отчеты, доклады о происходящем. Кстати, цифры в них существенно занижаются», – подчеркнул собеседник.

    «Однако у этого процесса имеется и обратная сторона. Провоцируя обсуждения данной темы, западные страны как бы намекают офису Зеленского, что на него имеется компромат, позволяющий в нужный момент сбить спесь с его зазнавшихся управленцев. Нарушения украинских властей проходят по очень чувствительному для США и ЕС вопросу: права человека», – уточнил он.

    «Однако ожидать на этом фоне послаблений репрессионной политики не стоит. Одно дело дискутировать на международных площадках, а другое – реально оказывать давление на руководство Украины с целью прекратить бесчеловечные практики. Кроме того, вокруг пыток и репрессий фактически сконструировано современное украинское государство», – акцентировал эксперт.

    «Идеологическая неприязнь ко всему русскому, отсутствие плюрализма мнений, разгул и вседозволенность силовых структур – вот те столпы, на которых держится власть Зеленского. Репрессии в отношении тысяч людей, сотрудничавших с РФ, венчают эту конструкцию. Если такие формы управления государством устранить – посыплется весь карточный домик Зеленского», – считает собеседник.

    «К сожалению, помочь этим заключенным крайне непросто. Обменять столь большое количество граждан физически невозможно. В настоящий момент мы можем лишь продолжать реализацию целей СВО с целью их дальнейшего освобождения и периодически поднимать на международных площадках тему несправедливого отношения офиса Зеленского к собственным гражданам», – резюмировал Мирошник.

    Ранее в ООН опубликовали доклад о положении людей, обвиненных на Украине по делу о коллаборационизме. Документ подготовило управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), сообщает ТАСС. В частности, речь идет о гражданах, проживающих на территориях, занимаемых ранее ВС РФ.

    «По меньшей мере девять человек содержались под стражей без связи с внешним миром до того, как их задержание было официально оформлено, и эти случаи могут быть приравнены к произвольному задержанию», – указывается в докладе. По меньшей мере пять заключенных подвергались пыткам или жестокому обращению.

    Целью издевательств над людьми называется желание местных силовиков «добиться признания в сотрудничестве с российскими Вооруженными силами». Ссылаясь на данные, полученные в генеральной прокуратуре Украины, авторы доклада пишут, что на 31 декабря 2023 года было заведено 6762 уголовных дела.

    По 1010 из них уже были вынесены приговоры. Приводится и статистика по регионам: в Харьковской области осудили 216 человек, в Херсонской – 92, а в Николаевской – 35. Почти все процедуры рассмотрения «правонарушений» завершались в пользу стороны обвинения. Подчеркивается, что ответчикам удалось добиться победы лишь в трех случаях.

    «Людей привлекали к ответственности за работу в службах экстренной помощи, школах, службах водоснабжения, гуманитарной помощи и вывоза мусора. В большинстве этих случаев к физическим лицам применялись санкции с запретом занимать государственные должности на срок до десяти лет», – говорится в докладе.

    При этом УВКПЧ рекомендовало украинским властям привести законодательство страны «в соответствие с международным правом». По мнению структуры ООН, это необходимо для предотвращения «слишком широкого толкования» действующих норм. Также офису Зеленского необходимо сохранять гарантии надлежащих правовых процедур для всех лиц, осуществлявших поддержку ВС РФ.

    Тема репрессий граждан, проходящих по уголовной статье за «коллаборационизм», поднимается западными странами не в первый раз. В феврале издание The Guardian опубликовало статью, в которой подробно описывались издевательства над заключенными, попавшими в тюрьмы за якобы сотрудничество с властями РФ.

    Одному из осужденных сокамерники вытатуировали на лбу слово «орк». Кроме того, под стражей находятся мать с двухлетней дочкой. Женщина якобы передавала координаты целей для российской армии. Подчеркивается, что после третьего дня рождения девочку могут забрать из семьи.

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    21 марта 2024, 22:59 • Новости дня
    Пентагон указал на необходимость для ВСУ отступить с ряда территорий

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх указала на необходимость для ВСУ «трудных решений» по отступлению

    Tекст: Антон Антонов

    Украина «прямо сейчас должна принять стратегические решения об отводе» войск в ряде районов, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх объяснила необходимость такого шага «укреплением линии обороны», передает РИА «Новости».

    Сингх сказала, что «приходится принимать действительно трудные, жесткие решения», передает ТАСС.

    По ее словам, причина таких решений в отсутствии согласования Конгрессом США нового запроса о помощи Киеву. Сингх подчеркнула, что наиболее эффективным способом поддержки Киева является «добиться от Конгресса принятия дополнительных мер».

    Она также добавила, что министр обороны США, созвав группу по вопросам обороны Украины, категорично заявил о недопущении поражения Украины.

    Напомним, в феврале главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Он допустил возможность отступления ВСУ. После этого он заявил о выводе подразделений из Авдеевки.

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    23 марта 2024, 14:30 • Новости дня
    ВС России освободили Красное в ДНР
    ВС России освободили Красное в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    В результате успешных действий подразделений Южной группировки на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное в Донецкой народной республике (ДНР), кроме того улучшено тактическое положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 17-й танковой, 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ возле Клещеевки, Курдюмовки, Парасковиевки, Красногоровки, Максимильяновки ДНР и Белогоровки в Луганской народной республике (ЛНР) , сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Около Богдановки ДНР отражены четыре контратаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ.

    Потери противника составили до 200 военнослужащих, две бронемашины и боевая машина РСЗО «Град», перечислил Конашенков.

    На Купянском направлении подразделения Западной группировки во взаимодействии с авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике 32-й механизированной бригады ВСУ и отразили три атаки у Синьковки Харьковской области.

    Противник потерял до 20 военнослужащих, французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar и боевую машину РСЗО «Град», отчитались в Минобороны.

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    23 марта 2024, 18:10 • Новости дня
    В ДНР объяснили значение взятия Красного

    Кимаковский: Взятие Красного усложнит снабжение ВСУ в Часовом Яре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что взятие села Красное под Артемовском усложнит логистику украинской армии на подступах к Часовому Яру, где располагается ее ключевой укрепрайон.

    Кимаковский отметил, что Красное имеет важное значение, так как из него хорошо простреливаются основные транспортные артерии к Часовому Яру, передает ТАСС.

    По его словам, огневой контроль над Красным позволит российским войскам значительно сократить возможности ВСУ по маневрированию сил.

    Ранее сообщалось, что в результате успешных действий подразделений Южной группировки на Донецком направлении освобожден населенный пункт Красное в Донецкой народной республике (ДНР).

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    21 марта 2024, 23:17 • Новости дня
    Чехия передала Украине последние вертолеты Ми-24/35

    У Чехии не осталось военного «оборудования» для «пожертвования» Украине

    Чехия передала Украине последние вертолеты Ми-24/35
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Чехия передала Украине свои последние вертолеты Ми-24/35, сообщило чешское минобороны.

    Правительство Чехии одобрило данную инициативу две недели назад, передает ТАСС со ссылкой на denikn.cz.

    Инициатива исходила от министра обороны Чехии Яны Черноховой, министр отметила, что у Чехии больше нет «оборудования, которым можно было бы пожертвовать», передает Regnum.

    Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что республика нашла способ закупки 800 тыс. снарядов для Украины. Первые поставки Украина получит в июне. В Киеве сочли недостаточной инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины.

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    21 марта 2024, 22:41 • Новости дня
    МИД посоветовал Западу не проверять готовность России к жесткому ответу

    Замглавы МИД Грушко посоветовал Западу не проверять готовность России к адекватному и жесткому ответу

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз избрал агрессивно-конфронтационный курс, декларируется цель нанести Москве «стратегическое поражение», заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

    По словам Грушко, правящие элиты Европы закрепляют этот курс в основополагающих документах, что будет иметь долгосрочные последствия – как минимум на 10–15 лет. Он выразил мнение, что европейские лидеры, слепо следуя за Вашингтоном, не осознают риски прямого столкновения с Россией.

    Вместе с тем, дипломат в интервью «Комсомольской правде» указал, что одержимость европейских элит Украиной вызывает все больше недовольства в обществе в Европе.

    Замминистра указал, что агрессии против Югославии, Ирака, Ливии и Сирии, гибридная война с Россией и украинский кризис – все это этапы гегемонистского курса «коллективного Запада», направленного на удержание «пресловутого миропорядка, основанного на правилах».

    Грушко заявил, что никому не стоит «прощупывать почву» и проверять готовность России к адекватному и жесткому ответу.

    Говоря о позиции НАТО, дипломат отметил, что, судя по заявлениям генсека, преобладает точка зрения об опасности ввязывания в прямой конфликт с Россией и предпочтительности продолжения гибридной войны.

    Вместе с тем, Грушко подчеркнул, что риски такого конфликта многократно возрастут, если отдельные страны НАТО попытаются открыто зайти на Украину индивидуально или в составе коалиции, о чем заявляет президент Франции Эммануэль Макрон.

    Напомним, Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

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    22 марта 2024, 00:53 • Новости дня
    ЕС не согласовал изъятие доходов от замороженных активов России

    Саммит лидеров ЕС не согласовал изъятие доходов от замороженных активов России на нужды Украины

    ЕС не согласовал изъятие доходов от замороженных активов России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Главы государств и правительств ЕС рассмотрели вопрос о перенаправлении доходов от замороженных активов России на нужды Украины, но не согласовали решение о конфискации, следует из итогового заявления саммита.

    Саммит призвал Совет ЕС на уровне министров «продолжить работу» по этому вопросу, передает ТАСС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может к 1 июля перевести 1 млрд евро доходов от российских активов для закупок оружия Украине, если будет быстро завершена разработка механизма их изъятия.

    Также сообщается, что Евросоюз ускорит и активизирует предоставление Украине военной помощи. При этом саммит ЕС не принял решения о выпуске оборонных евробондов для финансирования милитаризации промышленности ЕС.

    Главы государств и правительств Евросоюза призвали к дальнейшему усилению санкционного режима против России, а также против Белоруссии, Ирана и КНДР за якобы поддержку России.

    Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что выдвинул странам – членам сообщества предложение об использовании 90% прибыли от российских замороженных активов для военной помощи киевскому режиму. Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от замороженных активов России.

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    22 марта 2024, 15:02 • Новости дня
    Германия «приняла к сведению» слова Пескова о «состоянии войны»

    МИД Германии сообщил, что принял к сведению слова Пескова о «состоянии войны»

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия принимает к сведению заявление из Кремля о том, что Россия находится в состоянии войны с коллективным Западом, который активно вмешивается в ситуацию на Украине, заявил представитель МИД страны.

    «Ужасной реальности на месте» это заявление не меняет, передает ТАСС слова представителя немецкого внешнеполитического ведомства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны. Он отметил, что спецоперация в результате вмешательства со стороны «компашки» с Запада превратилась в войну.

    Представитель Кремля разъяснил также, что после вступления коллективного Запада в конфликт на Украине для России началась война, но статус спецоперации юридически не меняется.

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