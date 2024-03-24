В «Крокус Сити Холл» доставили 100-тонный кран для разбора завалов

Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.0 комментариев
Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.0 комментариев
Журналисты и общественные деятели обсуждают первые итоги расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поимку непосредственных исполнителей этого преступления.43 комментария
Иногда так случается, что контуры какого-нибудь государства начинают примерно совпадать с границами одной из сторон невидимого духовного фронта. Видимо, так происходит сейчас с Россией.11 комментариев
Захарова указала в своем Telegram-канале, что террористы не случайно планировали скрыться от преследования на Украине. По ее словам, эта страна уже стараниями Запада превратилась в центр распространения терроризма в Европе.
Представитель МИД России подчеркнула, что главное, чтобы власти США не забыли, что они увязали теракт в «Крокусе» и ИГИЛ(запрещена в России).
Ранее Захарова возмутилась реакции Белого дома, в котором заявили, что не видят признаков участия Украины в случившемся в «Крокусе».
Главред RT Маргарита Симоньян ранее отметила, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» специально подобраны так, чтобы можно было убедить мировую общественность, что его совершили участники ИГИЛ( террористическая организация, запрещена в России).
Кадыров рассказал о роли бойцов «Ахмата» в задержании подозреваемых в теракте в «Крокусе»
Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, в районе трех часов ночи чеченские бойцы прибыли на место поиска и приступили к прочесыванию местности вместе со спецназом ФСБ и бойцами Ленинградского военного округа ВС России.
«С поставленной задачей взять убийц живыми успешно справились, несмотря на риски. При проведении спецоперации ни один из силовиков не пострадал», – сообщил глава Чечни.
По его словам, командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Евгений Никифоров выразил бойцам «Ахмата» благодарность и заявил, что они будут представлены к госнаградам.
«Офицеры Центра специального назначения ФСБ России также выразили благодарность Главе Чеченской Республики за помощь, оказанную бойцами из региона в поимке преступников», – добавил Кадыров.
Ранее СК заявил о задержании в Брянской области подозреваемых в теракте в «Крокусе».
Подозреваемый в теракте в «Крокусе» рассказал, что ему обещали заплатить 500 тыс. рублей
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян разместила видео допроса одного из подозреваемых в атаке на «Крокус». Он уточнил, что его зовут Шамсутдин Фариддун 1998 года рождения, он застрелил людей за деньги. Ему обещали 500 тыс. рублей, половину суммы перевели на карту, которую он потерял в лесу, когда пытался скрыться от правоохранительных органов, передает ТАСС.
По его словам, он слушал в соцести проповедника, и ему написал якобы его помощник. Был завербован в одном из чатов Telegram, при этом у организаторов «нет имени, фамилии, ничего». Оружие ему предоставили те самые анонимные заказчики теракта.
Также, по словам задержанного, в Россию он прибыл из Турции, где у него закончился срок действия документов.
Симоньян ранее отметила, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» специально подобраны так, чтобы можно было убедить мировую общественность, что его совершили участники ИГИЛ( террористическая организация, запрещена в России).
ФСБ сообщила, что устроившие нападение на «Крокус» террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.
В Следственном комитете сообщили, что спецслужбы задержали в Брянской области у границы с Украиной четверых подозреваемых в теракте в «Крокусе» в Брянской области.
Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе напавших на «Крокус Сити Холл» четырех террористов.
По последним данным при теракте в «Крокусе» погибли 115 человек.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл».
Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале, четверо подозреваемых, задержанных в Брянской области, являются иностранными гражданами.
Миграционные подразделения МВД России совместно с ФСБ выясняют основания и продолжительность пребывания в России каждого из задержанных, устанавливают адреса их фактического проживания, а также другие значимые обстоятельства, добавила она.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что ФСБ понадобилось меньше суток на задержание террористов после атаки на «Крокус Сити Холл».
Находясь в момент нападения в бельэтаже, очевидец заметил трех террористов, а затем и четвертого. Злоумышленник вышел из-за перегородки, перед этим расстреляв нескольких человек.
«Я взглянул на супругу, увидел в ее глазах дикий ужас и понял, что я должен что-то делать», – рассказал мужчина телеканалу «Россия 24», передает «Российская газета».
Воспользовавшись моментом, когда злоумышленник перезаряжал автомат, очевидец оттолкнул супругу, оббежал террориста, схватил автомат левой рукой, а правой начал бить его по голове. Мужчине помог другой посетитель «Крокуса», им удалось «вырубить» преступника. Затем зрители покинули зал.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», который, по последним данным, унес жизни 115 человек.
Кадры из номера гостиницы, где, как предполагается, жили подозреваемые, публикует телеканал РЕН ТВ. Сообщается, что небольшой апарт-отель расположен в жилом доме, на полу в номере стоят чайник и чашки, на табуретках – микрохолодильник, а у изголовья кровати лежат пакеты.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о задержании предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле». Один из них рассказал, что приехал в Москву работать таксистом и жил в районе Дмитровского шоссе.
На кадрах, распространенных в сети, голоса террористов изменены, а лица заретушированы.
Судя по распространенным кадрам, один из боевиков, размахивая ножом, указывал другому, в кого стрелять. Он также добивал раненых.
Запечатленный в ролике автомат, испачканный краской, затем был найден силовиками в концертном зале.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 133 человек. Экстренные службы обнаружили под завалами концертного зала тела еще нескольких человек. В списке раненых значится 140 пострадавших.
МИД Литвы в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) выразил соболезнования жертвам террора, не упомянув случившееся в «Крокусе», передает ТАСС.
«Наши соболезнования всем жертвам войн и террора, в независимости от того, кто его совершает. Никто не должен становиться жертвой трагических событий», – говорится в заявлении литовского внешнеполитического ведомства.
Австрия также прямо не осудила теракт и не признала произошедшее терроризмом. По словам посла России в Вене Дмитрия Любинского, австрийский МИД вечером был «шокирован новостью о нападении на концертный зал в Москве».
Федеральный президент утром заявил, что «шокирован ужасными картинками нападения», и что Австрия мыслями с жертвами, их близкими и российским народом, добавил посол.
«Мы, конечно, признательны. Но ни слова о терроризме или осуждения варварского теракта», – отметил Любинский.
По последним данным, при теракте в «Крокусе» погибли 115 человек. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл».
О героическом поступке молодого человека рассказала его мать. По словам женщины, когда началась стрельба, Максим не смог быстро спастись, поскольку выходы не были оборудованы пандусами, передает «Комсомольская правда».
Молодой человек получил несколько огнестрельных ранений в грудь, упал из коляски на свою девушку и тем самым спас ее, сейчас она в больнице, сообщила женщина.
В трагический вечер в «Крокусе» должен был состояться концерт группы «Пикник», поклонницей которой была девушка. Максим сделал ей приятный сюрприз, купив билеты на выступление.
Ранее посетитель «Крокуса» рассказал, как отобрал автомат у террориста.
По словам мужчины, сначала семья хотела спрятаться в туалете, но позже передумала и вышла из здания, пишет RТ.
Когда они находились на улице, их на большой скорости сбил автомобиль Renault. Родителей и их дочь машина задела по касательной, а мальчик получил черепно-мозговую травму, перелом ключицы и перелом бедра.
«Врачи пока прогнозов не делают. Мы просто просим всех молиться о нем», – рассказал отец ребенка.
Напомним, по последним данным число погибших в теракте составляет 133 человека.
В момент, когда раздались первые выстрелы, юноша, следуя инструкциям, направил бежавшую в тупик толпу людей по верному пути и вывел их на безопасную улицу, передает телеканал «Звезда».
Телеканал RT опубликовал в своем Telegram-канале кадры героического поступка школьника. «Люди, люди, стреляют, стреляют! Туда-туда, все уходите! В «Экспо»!», – направляет испуганную толпу молодой человек, снимая происходящее на видео.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, который обезоружил одного из нападавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Симоньян: Исполнители атаки на «Крокус» подобраны так, чтобы убедить мировую общественность в причастности ИГИЛ
Симоньян в своем Telegram-канале указала на очевидность заявлений американских СМИ о том, что теракт в «Крокусе» совершили участники ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России). По ее словам, все указывает на то, что это не ИГИЛ, а просто исполнители подобраны так, чтобы можно было в этом убедить «туповатую» мировую общественность.
Главред RT считает, что за терактом стоят западные спецслужбы и Украина, поскольку еще до задержаний исполнителей именно они стали убеждать общественность, что это ИГИЛ, что, по ее мнению «подожгло шапку на воре». «Это слаженная команда из нескольких других, тоже широко известных, аббревиатур», – указала Симоньян.
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц отметил признаки того, что, по его мнению, указывает на причастность к теракту украинской стороны. Он указал на действия нападавших, которые не характерны для классических террористов, а больше похоже на поведение наемных убийц. «Ни политических заявлений, ни шантажирующих требований, ни попыток захвата заложников», – написал Коц в своем Telegram-канале.
Коц считает, что заявления Запада о непричастности Киева к теракту похожи на попытки «отмазать» своего нерадивого пасынка-хулигана. Военкор заявил, что так говорят, когда точно знают, кто причастен и совершил преступление.
«Когда в Киеве начали привычные кривляния, запустив заезженную пластинку в жанре «обстреляли сами себя», последние сомнения рассеялись. За терактом стоят украинские спецслужбы. Ну и те, кто стоят за ними. Нужно было просто найти исполнителей, которые ненавидят русских также, как они», – подчеркнул Коц.
По словам военкора, террористов могли использовать втемную, потому что в Киеве этому отлично научились. Нападавшие могли думать, что выполняют задание лидера какой-нибудь исламской группировки. Кроме того, на границе с Белогородской областью засветились «ичкерийцы» под командованием Руслана Ажиева, известного также как Абдул Хаким Шишани, возглавлявшего в Сирии одну из террористических группировок в Идлибе.
Ранее ФСБ сообщила, что устроившие нападение на «Крокус» террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.
В Следственном комитете сообщили, что спецслужбы задержали в Брянской области у границы с Украиной четверых подозреваемых в теракте в «Крокусе» в Брянской области.
Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе напавших на «Крокус Сити Холл» четырех террористов.
По последним данным при теракте в «Крокусе» погибли 115 человек.
Сергей Светлаков рассказал подробности теракта в «Крокус Сити Холле», где он находился
«Девушка-менеджер, которая была на этаже, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож, потому что все, кто там был, уже выбежали, и мы боялись, что оттуда залезут и террористы, стрельба была буквально в нескольких метрах», – рассказал Светлаков в интервью Ксении Собчак, которая опубликовал его историю в своем Telegram-канале.
По его словам, он с другими мужчинами забаррикадировал вход в коридор, используя стулья и диваны, однако через какое-то время другие зрители выломали дверь в поисках выхода.
После этого повалил черный дым, и девушка-менеджер «предложила открыть несколько дверей и по лестнице выбежать группой через фойе».
«Все согласились и в тишине начали двигаться, женщины сняли каблуки, паники сильной не было», – рассказал Светлаков.
Он добавил, что из коридора его группа зрителей попала в уже задымленное фойе, где другой работник «Крокуса» жестами показал им дорогу к выходу на улицу. Там Светлаков встретил жену, которая опоздала на концерт.
«Я сегодня нашел имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла – София Мейер. Спасибо ей! Она герой», – добавил Светлаков.
Он также выразил соболезнование всем пострадавшим.
«Это был ад», – заключил шоумен.
Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям установить личности спасавших людей героев, чтобы представить их к наградам.
Полиция Латвии запретила приносить цветы к посольству России после теракта в «Крокусе»
В сообщении российского посольства в Риге в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России) говорится, что сотни жителей Латвии, разделяющих боль народа России, приносили цветы и лампадки к стенам посольства, но полиция запретила им приближаться к зданию дипмиссии, передает ТАСС.
Посольство России в Латвии также раскритиковало власти страны за отсутствие соболезнований семьям погибших и осуждения теракта в «Крокусе».
В диппредставительстве заявили, что такое поведение наводит на мысль, что в Риге хорошо осознают, кто стоит за этой кровавой расправой, и одобряют террор в отношении мирного населения России.
Ранее власти Литвы и Австрии не стали прямо осуждать теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.
Отметим, что при этом ряд стран, в том числе недружественных, выступил с осуждением террористического акта в «Крокус Сити Холле». Соответствующие заявления сделали Франция, Германия, Британия, Финляндия и другие. С осуждением теракта также выступили в США.
Об этом он рассказал в видео, которое в своем Telegram-канале опубликовала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, передает ТАСС.
Мужчина не говорит по-русски, общение с сотрудниками правоохранительных органов осуществлялось через переводчика. По словам задержанного, некий Абдулло, с которым он познакомился 10-12 дней назад в Telegram, приобрел легковой автомобиль, на котором они планировали работать в такси.
Подозреваемый добавил, что жил в Москве в хостеле в районе Дмитровского шоссе. На обнародованном видео он не говорит ничего про теракт, но Симоньян называет его главарем террористов.
В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным СК, погибли 115 человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что это число может вырасти.