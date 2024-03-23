Посол МИД России назвал целью террористов в «Крокусе» посеять панику

Tекст: Денис Тельманов

«Их задача была залить кровью то место, в которое они ворвались... – шокировать людей, которые узнают об этом теракте,.. создать так называемый кризис безопасности», – сказал Мирошник RT.

По его словам, на такую версию указывает поведение бандитов, которые шли и расстреливали мирных безоружных граждан, не имея определенной цели или объекта, чтобы продемонстрировать, что безоружные люди «не защищены от такого рода вылазок».

«Смысл в том, чтобы именно посеять панику в сознании и продемонстрировать, что люди не защищены, и заставить сомневаться в возможностях государства. Однако это не получается, не выходит», – подчеркнул посол МИД.

По его оценкам, российский народ будет «сплачиваться, объединяться с властью ради спасения собственного государства и защиты каждого из жителей России».