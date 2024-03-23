Свою лепту в превращение СВО в войну внес киевский режим. В тот момент, когда целями России были исключительно демилитаризация и денацификация Украины, Зеленский отказался идти на какие-то компромиссы с Москвой и запустил процесс тотального противостояния.14 комментариев
Посол МИД России назвал целью террористов в «Крокусе» посеять панику
Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что, судя по характеру действий террористов в «Крокус Сити Холле», это были подготовленные люди.
«Их задача была залить кровью то место, в которое они ворвались... – шокировать людей, которые узнают об этом теракте,.. создать так называемый кризис безопасности», – сказал Мирошник RT.
По его словам, на такую версию указывает поведение бандитов, которые шли и расстреливали мирных безоружных граждан, не имея определенной цели или объекта, чтобы продемонстрировать, что безоружные люди «не защищены от такого рода вылазок».
«Смысл в том, чтобы именно посеять панику в сознании и продемонстрировать, что люди не защищены, и заставить сомневаться в возможностях государства. Однако это не получается, не выходит», – подчеркнул посол МИД.
По его оценкам, российский народ будет «сплачиваться, объединяться с властью ради спасения собственного государства и защиты каждого из жителей России».