Свою лепту в превращение СВО в войну внес киевский режим. В тот момент, когда целями России были исключительно демилитаризация и денацификация Украины, Зеленский отказался идти на какие-то компромиссы с Москвой и запустил процесс тотального противостояния.11 комментариев
Власти разных стран мира выступили с осуждением теракта в «Крокусе»
Власти разных стран мира выступили с осуждением теракта в «Крокус Сити Холле»
Власти различных стран мира выступили с осуждением теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого, по предварительным данным ФСБ России, 40 человек погибли, еще более 100 пострадали.
Среди тех, кто выразил осуждение теракту, Катар, Турция, Иордания, Иран, Боливия, Узбекистан, Палестина, Куба.
Армения выразила слова поддержки и глубокой скорби, глава МИД Люксембурга выразил соболезнования.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, по предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек, еще более 100 пострадали.
В пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном у МКАД в подмосковном Красногорске.
После нападения в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.