Власти разных стран мира выступили с осуждением теракта в «Крокусе»

Власти разных стран мира выступили с осуждением теракта в «Крокус Сити Холле»

Tекст: Денис Тельманов

Среди тех, кто выразил осуждение теракту, Катар, Турция, Иордания, Иран, Боливия, Узбекистан, Палестина, Куба.

Армения выразила слова поддержки и глубокой скорби, глава МИД Люксембурга выразил соболезнования.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, по предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек, еще более 100 пострадали.

В пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном у МКАД в подмосковном Красногорске.

После нападения в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.