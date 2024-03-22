Путин присудил премии для молодых деятелей культуры

Путин присудил три премии для молодых деятелей культуры за 2023 год

Tекст: Ольга Никитина

Алексею Крюкову премия присуждена за вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы. Как отмечается в справочных материалах, художник еще в студенческие годы начал регулярно посещать Донбасс, где рисовал портреты ополченцев, командиров, рядовых бойцов, детей. На этих картинах Крюкова отражены жизнь и быт военных на передовой, опасные будни жителей городов. За прошедшие годы художником «создана настоящая летопись военного лихолетья», он «убедительно и глубоко раскрывает идею преданного служения Отечеству, воссоздает образ воина, готового во все времена насмерть стоять за Родину», передает ТАСС.

Александр Рамм удостоен премии за вклад в развитие отечественного музыкального искусства, просветительскую деятельность. Рамм – солист Санкт-Петербургского Дома музыки, солист Московской государственной академической филармонии. Репертуар виолончелиста охватывает музыку более двух столетий – от Людвига ван Бетховена до Родиона Щедрина. Рамм – единственный в мире виолончелист, который исполняет все сюиты британского композитора Бенджамина Бриттена в одном концерте.

Менги Ондар получила премию за вклад в сохранение, развитие и популяризацию культурного наследия тувинского народа. Ондар более десяти лет посвятила возрождению традиционного сказительского искусства, в рамках проекта «Наследие предков» ею созданы электронные базы данных тувинских народных песен и фольклорного тувинского языка. Выпустила монографию «Особенности языка тувинских героических сказаний» и учебно-методические комплекты к ней. В научно-просветительском проекте «Хранители тувинской традиционной культуры» под руководством Ондар создана серия из пяти полнометражных документальных фильмов о народных мастерах. «Благодаря инициативам Ондар богатое культурное наследие тувинского народа включается в современное культурное пространство», – говорится в справочных материалах.

Премии президента для молодых деятелей культуры вручаются с 2011 года. Кандидатов предлагает Совет при президенте по культуре и искусству. Размер каждой премии – 5 млн рублей.

Кроме того, Путин присудил премии за 2023 год в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Их удостоены президент фонда поддержки творчески одаренных детей и молодежи «Белый пароход» Николай Диденко, директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов и руководитель Московской государственной академии хореографии Марина Леонова.

Николаю Диденко премия присуждена за создание одноименного благотворительного фестиваля для детей. Идея проекта родилась в 2005 году. С тех пор ежегодно более 100 детей со всей России становятся участниками бесплатной летней вокально-хоровой школы, в которой интенсивные репетиции сочетаются с познавательными, просветительскими, патриотическими, физкультурно-оздоровительными мероприятиями, встречами с выдающимися деятелями культуры. По итогам фестиваля проходят концерты на ведущих площадках страны.

Константин Кириллов, директор Рязанского государственного областного театра кукол, получил премию за вклад в развитие отечественного театрального искусства. Кириллов руководит учреждением больше 20 лет, и сегодня это самый технически оснащенный кукольный театр России. В его репертуаре более 45 спектаклей, причем некоторые из них удостоены «Золотой маски», премий правительства, других наград.

Марина Леонова, и. о. ректора Московской государственной академии хореографии, отмечена за вклад в сохранение и развитие традиций отечественного хореографического образования. Леонова возглавляет учебное заведение с 2002 года. В 2019 году академия в числе десяти ведущих российских вузов вошла в топ-100 мирового предметного рейтинга QS World University Rankings. Как педагог Леонова выпустила более 100 учениц, среди достижений которых – 27 наград международных и всероссийских балетных конкурсов.

Премия президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества учреждена в 2013 году. Проекты должны быть направлены на гражданско-патриотическое, этическое и культурно-эстетическое воспитание детей и юношества, вносить значительный вклад в культуру России.

Учреждены три премии, с 2020 года их размер – 5 млн рублей каждая. Награда может присуждаться как одному соискателю, так и коллективу до трех человек. За десять лет премия вручена 35 деятелям культуры из десяти регионов России.