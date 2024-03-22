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Путин присудил премии для молодых деятелей культуры
Путин присудил три премии для молодых деятелей культуры за 2023 год
Художник Алексей Крюков, виолончелист Александр Рамм и замдиректора Центра развития тувинской традиционной культуры и ремесел имени К. Б. Ондара Менги Ондар стали лауреатами премии президента России Владимира Путина для молодых деятелей культуры за 2023 год. Имена лауреатов огласил советник главы государства Владимир Толстой.
Алексею Крюкову премия присуждена за вклад в сохранение и развитие традиций русской реалистической художественной школы. Как отмечается в справочных материалах, художник еще в студенческие годы начал регулярно посещать Донбасс, где рисовал портреты ополченцев, командиров, рядовых бойцов, детей. На этих картинах Крюкова отражены жизнь и быт военных на передовой, опасные будни жителей городов. За прошедшие годы художником «создана настоящая летопись военного лихолетья», он «убедительно и глубоко раскрывает идею преданного служения Отечеству, воссоздает образ воина, готового во все времена насмерть стоять за Родину», передает ТАСС.
Александр Рамм удостоен премии за вклад в развитие отечественного музыкального искусства, просветительскую деятельность. Рамм – солист Санкт-Петербургского Дома музыки, солист Московской государственной академической филармонии. Репертуар виолончелиста охватывает музыку более двух столетий – от Людвига ван Бетховена до Родиона Щедрина. Рамм – единственный в мире виолончелист, который исполняет все сюиты британского композитора Бенджамина Бриттена в одном концерте.
Менги Ондар получила премию за вклад в сохранение, развитие и популяризацию культурного наследия тувинского народа. Ондар более десяти лет посвятила возрождению традиционного сказительского искусства, в рамках проекта «Наследие предков» ею созданы электронные базы данных тувинских народных песен и фольклорного тувинского языка. Выпустила монографию «Особенности языка тувинских героических сказаний» и учебно-методические комплекты к ней. В научно-просветительском проекте «Хранители тувинской традиционной культуры» под руководством Ондар создана серия из пяти полнометражных документальных фильмов о народных мастерах. «Благодаря инициативам Ондар богатое культурное наследие тувинского народа включается в современное культурное пространство», – говорится в справочных материалах.
Премии президента для молодых деятелей культуры вручаются с 2011 года. Кандидатов предлагает Совет при президенте по культуре и искусству. Размер каждой премии – 5 млн рублей.
Кроме того, Путин присудил премии за 2023 год в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Их удостоены президент фонда поддержки творчески одаренных детей и молодежи «Белый пароход» Николай Диденко, директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов и руководитель Московской государственной академии хореографии Марина Леонова.
Николаю Диденко премия присуждена за создание одноименного благотворительного фестиваля для детей. Идея проекта родилась в 2005 году. С тех пор ежегодно более 100 детей со всей России становятся участниками бесплатной летней вокально-хоровой школы, в которой интенсивные репетиции сочетаются с познавательными, просветительскими, патриотическими, физкультурно-оздоровительными мероприятиями, встречами с выдающимися деятелями культуры. По итогам фестиваля проходят концерты на ведущих площадках страны.
Константин Кириллов, директор Рязанского государственного областного театра кукол, получил премию за вклад в развитие отечественного театрального искусства. Кириллов руководит учреждением больше 20 лет, и сегодня это самый технически оснащенный кукольный театр России. В его репертуаре более 45 спектаклей, причем некоторые из них удостоены «Золотой маски», премий правительства, других наград.
Марина Леонова, и. о. ректора Московской государственной академии хореографии, отмечена за вклад в сохранение и развитие традиций отечественного хореографического образования. Леонова возглавляет учебное заведение с 2002 года. В 2019 году академия в числе десяти ведущих российских вузов вошла в топ-100 мирового предметного рейтинга QS World University Rankings. Как педагог Леонова выпустила более 100 учениц, среди достижений которых – 27 наград международных и всероссийских балетных конкурсов.
Премия президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества учреждена в 2013 году. Проекты должны быть направлены на гражданско-патриотическое, этическое и культурно-эстетическое воспитание детей и юношества, вносить значительный вклад в культуру России.
Учреждены три премии, с 2020 года их размер – 5 млн рублей каждая. Награда может присуждаться как одному соискателю, так и коллективу до трех человек. За десять лет премия вручена 35 деятелям культуры из десяти регионов России.