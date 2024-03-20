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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Российские выборы загнали западных лидеров в дипломатическую ловушку

    Европа в отношении признания российских выборов будет поступать так, как поступают американцы. А Вашингтон уже начал занимать линию де-факто признания. Там заявили, что будут действовать исходя из реальности. А она убедительно демонстрирует победу Владимира Путина.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Реальную экономическую революцию подменили имитацией

    Бизнес начинает выдумывать всякие несуществующие проблемы и навязывать потребителям мысль, что у них что-то страшно болит. Маркетолог из человека, который ищет боли, превратился в человека, который зомбирует потребителя, убеждая того, что ему плохо.

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Ребятушки, милые, как к нам Россия относится?»

    «Нетвойнисты» пытаются прежде всего себя самих убедить, что у них есть моральное превосходство. Ведь они за мир во всем мире. И им очень жалко людей, которые страдают от войны. Им жалко всех вокруг. Но правда в том, что им жалко только себя. И моральное превосходство они потеряли в тот самый момент, когда не заметили бабу Любу.

    14 комментариев
    20 марта 2024, 01:43 • Новости дня

    Путин назвал основные параметры развития страны

    Президент России Владимир Путин назвал основные параметры развития страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с главами думских фракций перечислил основные параметры развития страны.

    «Самое главное – это народосбержение. Это помощь нашим семьям, это стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, молодых семей, семей с детьми и, конечно, многодетных семей, это воспитание молодого поколения», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что все это можно делать только на основе развития экономики, которая, по его словам, является базой развития страны. Кроме того, Путин обратил внимание на важность развития субъектов Российской Федерации, муниципалитетов, модернизацию инфраструктуры городов, сельских территорий.

    Ранее сообщалось, что Путин призвал депутатов при формировании кабмина исходить из интересов страны.


    19 марта 2024, 14:19 • Новости дня
    Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и не простит новых предателей

    Президент Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и никогда не простит новых предателей

    Путин: Россия помнит о преступлениях власовцев и не простит новых предателей
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Россия всегда будет помнить о преступлениях власовцев на советской земле и никогда не простит новых предателей, заявил в ходе заседания коллегии ФСБ президент Владимир Путин.

    Глава государства призвал своевременно выявлять предателей, а также сравнил их с власовцами, передает ТАСС.

    Путин напомнил о недавних попытках прорыва на территорию России диверсионно-террористических группировок и призвал ведомство выявлять и поименно наказывать предателей без срока давности.

    Накануне президент заявил, что так называемому Русскому добровольческому корпусу (организация, признанная в России террористической) и другим предателям, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, «не дадут покоя», правоохранителям поручат «поименно выявлять всех».

    Напомним, украинские ДРГ попытались пройти через границу в районе поселка Козинка в Белгородской области, чему помешали российские военные. Другая ДРГ пыталась войти в поселок Теткино Курской области. Натиск противника сдерживали бойцы группировки «Запад» совместно с приграничными органами ФСБ.

    Также ВС России пресекли попытки проникновения украинских ДРГ со стороны Сумской области.

    За несколько дней попыток штурма границы под Белгородом и Курском ВСУ потеряли более 550 солдат убитыми и тысячу ранеными.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий. По мнению экспертов, действия украинских солдат имели своей целью дискредитировать выборы президента России.

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    19 марта 2024, 21:04 • Новости дня
    В МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024

    МОК: В Олимпиаде-2024 могут принять участие 55 российских спортсменов

    В МОК назвали число российских спортсменов на Олимпиаде-2024
    @ Abaca Press/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Олимпийские игры, которые пройдут в этом году в Париже, могут квалифицироваться 55 россиян и 28 белорусских спортсменов, заявил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд.

    «Наши эксперты предполагают, что на Игры еще квалифицируются 36 нейтральных атлетов с российскими паспортами и 22 – с белорусскими паспортами. Максимальное число – 55 и 28», – сказал Маклауд, передает ТАСС.

    По его словам, по состоянию на 19 марта на Игры отобрались 12 россиян и семь белорусских спортсменов.

    Маклауд также сообщил, что МОК запретил спортсменам из России из Белоруссии участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпиады-2024, при этом им разрешено присутствовать на мероприятии.

    Ранее в Госдуме назвали неприемлемыми условия для участия россиян в Олимпиаде.

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    19 марта 2024, 14:14 • Новости дня
    Путин потребовал от ФСБ жестко пресекать попытки посеять смуту в России
    Путин потребовал от ФСБ жестко пресекать попытки посеять смуту в России
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Попытки спровоцировать смуту в России, используя русофобию, должны жестко пресекаться, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства поручил ФСБ серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, понимая, что противник опасен и технически подкован, передает ТАСС.

    «Ответственные задачи стоят перед подразделениями, которые обеспечивают защиту Конституционного строя, ведут борьбу с экстремизмом», – указал глава государства.

    Путин подчеркнул, что «попытки спровоцировать смуту, межнациональные конфликты, нарушить права, свободы граждан, использовать русофобию и любую другую идеологию нетерпимости должны жестко и немедленно пресекаться».

    Кроме того, глава государства заявил, что защита суверенитета России является гарантией выполнения задач, которые стоят перед страной.

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    19 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    Политолог объяснил позицию Москвы по диалогу с США о контроле над вооружениями

    Политолог Корнилов: США не слышат позицию Москвы по вопросу контроля над вооружениями

    Политолог объяснил позицию Москвы по диалогу с США о контроле над вооружениями
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия не раз подчеркивала готовность обсуждать вопросы контроля над вооружениями с США. Москву интересует комплексный подход, способный удовлетворить интересы всех игроков. Однако Вашингтон к такому разговору до сих пор не готов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее в России заявили об отсутствии основ для диалога по контролю над вооружениями с США.

    «Когда речь идет о контроле над вооружениями, надо понимать, что вопрос касается не столько двустороннего диалога Москвы и Вашингтона, сколько всей системы безопасности. Еще в 2021 году мы озвучивали Штатам свои предложения по переустройству имеющейся картины. Однако и тогда, и сейчас мы сталкиваемся с принципиальным непониманием российской позиции», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    По его словам, американцы готовы говорить лишь о частных мерах, которые при этом будут нести максимальную выгоду Белому дому. «Более того, это не первый случай, когда Штаты игнорируют комплексные предложения Москвы. Вспомним хотя бы проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, о чем говорил Владимир Путин. Инициатива остается без внимания с 2008 года», – указывает спикер.

    Политолог также обратил внимание на степень вовлечения американцев в конфликт вокруг Украины. Он заметил, что одномоментно с заявлениями США о якобы готовности вести диалог с Москвой Вашингтон продолжает видеть в Киеве инструмент давления на Россию. «Плодотворный диалог в таких обстоятельствах попросту невозможен», – указывает собеседник.

    «Для того чтобы Россия была готова начать диалог, нам необходимо понимать, что оппонент намерен нас услышать. Бессмысленно говорить о таких сложных вещах с государством, не способным даже гипотетически согласиться с предложениями Москвы», – резюмирует Корнилов.

    Ранее в России заявили об отсутствии основ для диалога по контролю над вооружениями с США. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС. Он подчеркнул, что Москва не видит возможности для такой работы в условиях попыток западных стран нанести ей «стратегическое поражение».

    По его мнению, вопросы стратегического диалога между Россией и США не могут рассматриваться без учета общего военно-политического контекста, поэтому любое взаимодействие двух стран в этой сфере будет возможно только в случае кардинального пересмотра Вашингтона и НАТО их крайне враждебного курса в отношении РФ.

    Кроме того, Полянский заметил, что для начала диалога необходима готовность Штатов вступить в комплексное обсуждение проблемы, которое бы учитывало все значимые факторы стратегической стабильности. При этом особый акцент необходимо сделать на устранение первопричин фундаментальных противоречий между двумя государствами.

    Мнение дипломата созвучно с позицией Владимира Путина, высказанной им в рамках послания Федеральному собранию. «Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами Америки по вопросам стратегической стабильности. Но вот что хотел бы подчеркнуть, уважаемые коллеги, чтобы меня все правильно поняли: в данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия. Ну и что? Они на полном серьезе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя?» – цитирует президента официальный сайт Кремля.

    «Наша позиция понятна: если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе, естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и прямо влияют на безопасность нашей страны, на безопасность России», – заметил глава государства.

    Напомним, в феврале Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что возобновление действия соглашения возможно, если США откажутся от «враждебного курса» в отношении Москвы, писали РИА «Новости».

    Он подчеркивал, что страны продолжают периодически обмениваться «сигналами» в рамках диалога по контролю над вооружениями, однако сложившийся диалог носит ситуативный характер и касается в большей степени функционирования дипприсутствий.

    «Весьма странно, если не сказать жестче, требовать от нас, например, возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных вооружений в условиях, когда киевский режим осуществил попытки ударить по объектам нашей дальней авиации, причем при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии США. Возникает вопрос: что именно намерены проверять там американцы? Последствия этих атак?» – также отмечал Рябков в интервью изданию «Коммерсант». Речь идет об атаке ВСУ на военный аэродром в Энгельсе, состоявшейся в декабре 2022-го. На данном объекте базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС.

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    19 марта 2024, 09:09 • Новости дня
    FT: ЕС вводит пошлины на зерно из России и Белоруссии

    FT: Евросоюз вводит пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну

    FT: ЕС вводит пошлины на зерно из России и Белоруссии
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия скоро введет пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну, сообщила газета Financial Times.

    По данным издания, такой шаг должен привести к увеличению цен на зерно как минимум на 50% и снизить спрос на него, передает ТАСС.

    Как утверждает FT, пошлины в размере 50% будут введены также на российские и белорусские семена масличных культур, а также на продукты их переработки.

    Ранее Европарламент не согласовал продление беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины в ЕС. Как заявил в беседе с газетой ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан, Еврокомиссия может запретить ввоз зерна с Украины, но не хочет этого делать.

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    19 марта 2024, 14:22 • Новости дня
    Путин призвал усилить боевые возможности пограничных частей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение нарастить боевые возможности пограничных частей на суше и на море, в том числе на Черном.

    Об этом глава государства заявил на заседании коллегии ФСБ во вторник, передает ТАСС.

    «Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов, эффективность мобильных групп. Причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях», – сказал он, подчеркнув, что прежде всего подобные меры необходимо предпринять в Черноморском регионе.

    Путин также сообщил, что действия по защите госграницы России приносят результат, они слажены и скоординированы.

    Ранее Путин назвал защиту суверенитета России гарантией выполнения важных задач.

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    19 марта 2024, 18:50 • Новости дня
    Вучич передал поздравления Путину через российского посла

    Сербский президент Вучич передал поздравления Путину через российского посла

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с российским послом Александром Боцан-Харченко передал письмо с поздравлениями Владимиру Путину по случаю его победы на президентских выборах в России.

    Об этом сербский президент сообщил в социальной сети, где также были опубликованы фотографии их встречи. Она прошла в резиденции Вучича «Андричев венац» в Белграде, передает РИА «Новости».

    В своем сообщении Вучич отметил, что в письме, помимо поздравлений, он изложил президенту РФ сложности, которые испытывает сербский народ в Косово и Метохии, а также основные политические вызовы, стоящие перед Сербией. Он также выразил благодарность за поддержку России в вопросе сохранения территориальной целостности страны.

    Путина с победой на президентских выборах поздравляли председатель КНР Си Цзиньпин, руководители стран СНГ, глава КНДР Ким Чен Ын и другие лидеры.

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    19 марта 2024, 19:43 • Новости дня
    МИД пообещал ответить Молдавии на высылку российского дипломата

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не оставит без ответа недружественные действия Молдавии, в том числе высылку российского дипломата, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    Кишинев злоупотребляет своим статусом принимающей мероприятия по линии ООН стороны, заявила Захарова, передает ТАСС. Это ставит под сомнение способность молдавских властей играть эту роль в будущем, считает дипломат.

    «Действия Кишинева не останутся без ответа с российской стороны», – указали в МИД.

    Ранее власти Молдавии решили выслать одного из сотрудников российского посольства в связи с работой избирательных участков в ходе выборов президента России на территории Приднестровья.

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    19 марта 2024, 16:54 • Новости дня
    Путин разрешил купить 100% акций Highland Gold

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин разрешил сделку по приобретению 100% акций международной компании «Хайлэнд голд», принадлежащих Highland Gold Mining Limited, следует из опубликованного распоряжения главы государства.

    Как говорится в документе, президент разрешил совершение сделки по приобретению 100% акций международной компании «Хайлэнд голд», принадлежащих Highland Gold Mining Limited, передает ТАСС.

    Ранее Британия ввела санкции в отношении Уральской горнодобывающей компании, предприятия «Красцветмет» и золотодобывающих компаний Nord Gold и Highland Gold Mining.

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    19 марта 2024, 14:30 • Новости дня
    Путин: Противник планировал террористический рейд по регионам России

    Tекст: Ольга Никитина

    Противник планировал устроить настоящий террористический рейд по приграничным регионам России, заявил президент Владимир Путин.

    Он рассказал, что вражеские группировки «планировали устроить на границе настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей», однако еще на подходе они были встречены огнем и «понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию», передает ТАСС.

    Глава государства заявил, что попытки пройти на российскую территорию различных диверсантов провалились.

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    19 марта 2024, 17:25 • Новости дня
    Путин передал акции Махачкалинского торгового порта АО «Север – Юг»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении акционерного общества «Север – Юг» и внесении 100% акций Махачкалинского морского торгового порта в его уставной капитал.

    Из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, следует, что для развития транспортной инфраструктуры одобрено предложение правительства России и главы Дагестана Сергея Меликова об учреждении АО «Север – Юг», передает ТАСС.

    В качестве вклада государства в уставный капитал нового АО будут переданы 100% акций АО «Махачкалинский морской торговый порт», находящихся в федеральной собственности. Их рыночная стоимость составляет 1,25 млрд рублей.

    После внесения инвестором своего вклада в уставный капитал предприятия доля Российской Федерации в АО «Север – Юг» будет составлять 49%, а доля инвестора составит 51%.

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    19 марта 2024, 03:35 • Новости дня
    Делегация Минкультуры прибыла в КНДР

    Делегация Минкультуры России во главе с замминистра Андреем Малышевым прибыла в КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Делегация министерства культуры России во главе с заместителем руководителя ведомства Андреем Малышевым прибыла в столицу КНДР Пхеньян, где пройдут гастроли Приморской сцены Мариинского театра.

    «Делегация Минкультуры прибыла с визитом... по приглашению министерства культуры КНДР по случаю 75-й годовщины заключения соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве между КНДР и Россией», – приводит РИА «Новости» сообщение северокорейского Центрального телеграфного агентства.

    Отмечается, что в состав делегации во главе с замминистра культуры Андреем Малышевым вошла художественная труппа Приморской сцены Мариинского театра России.

    В международном аэропорту Пхеньяна делегацию встретили замминистра культуры КНДР Пак Ген Чхор, советник-посланник посольства РФ в КНДР Владимир Топеха и сотрудники посольства.

    В минкультуры КНДР устроили прием в честь российской миссии.

    Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента России и отметил проявленное россиянами стремление к единому государству.

    Он отметил, что российский народ как внутри страны, так и за рубежом проявил «свою волю к дальнейшему укреплению социального и политического единства с вами в центре, а также к построению сильной России».

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    19 марта 2024, 14:46 • Новости дня
    Путин назвал шантажом предупреждения Запада о возможных терактах в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сообщения от западных стран о возможных террористических актах на российской территории – это откровенный шантаж, заявил президент Владимир Путин на коллегии ФСБ.

    Ряд официальных западных структур недавно сообщали о возможности терактов в России, все это «напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», сказал Путин, передает ТАСС.

    Он потребовал, чтобы ФСБ усилила антитеррористическую работу.

    «Прошу ФСБ совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации Национального антитеррористического комитета серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, понимая, что мы имеем дело с сильным, опасным противником, в арсенале которого широкие информационные, технические, финансовые возможности», – отметил президент.

    Напомним, в марте нидерландское посольство в Москве призвало проживающих в России подданных королевства избегать мест скопления людей в связи с «возможными атаками».

    До этого схожие заявления делали американские и британские дипломаты.

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    19 марта 2024, 19:54 • Новости дня
    Глава Пентагона признал продвижение ВС России на Украине

    Глава Пентагона Остин признал продвижение ВС России на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    США отмечают постепенное продвижение Российской армии на Украине, но Киев заверяет, что обладает достаточными возможностями для удержания линии фронта, заявил глава американского Минобороны Ллойд Остин.

    В ходе пресс-конференции на военной базе Рамштайн в Германии по итогам состоявшегося там очередного заседания группы по координации поставок оружия Украине Остин сообщил, что Вашингтон видит «серию постепенных продвижений со стороны россиян» на поле боя, передает ТАСС.

    По словам главы Пентагона, украинские представители, с которыми контактирует Вашингтон, «уверены, что способны защитить суверенную территорию и удержать линию фронта».

    Ранее сообщалось, что ВС России взяли под контроль центр Работино.

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    19 марта 2024, 10:15 • Новости дня
    Российская ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью

    Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

    Российская ПВО уничтожила беспилотник над Белгородской областью
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 8.45 система ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

    Ранее сообщалось, что средства РЭБ перехватили украинский беспилотник над Воронежем.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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