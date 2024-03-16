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При обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибли два человека
Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстреле Белгорода со стороны ВСУ, погибли два человека
В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ в субботу погибли два человека, еще трое получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он указал, что погиб мужчина, который ехал за рулем грузовика, когда в него попал снаряд. Машина врезалась в пассажирский автобус, но находившиеся в нем люди не пострадали.
Еще одна женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. Сын получил осколочные ранения затылочной части головы, грудной клетки и плеча, он находится в больнице. Кроме того, два человека получили закрытые черепно-мозговые травмы.
По словам Гладкова, в Белгороде в семи многоквартирных домах выбиты окна, разбиты стекла в двух социальных и двух хозяйствующих объектах. Также повреждено 15 автомобилей.
Помимо прочего, в Белгородском районе разрушения выявлены в поселке Дубовое – повреждены шесть частных жилых домовладений и две надворные постройки. В поселках Северный и Разумное повреждено по одному частному домовладению и автомобилю. Осколками посечено здание ТЦ «Сити молл».
Накануне при обстреле украинскими военными Белгорода пострадали четыре человека.