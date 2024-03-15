  • Новость часаВоенный эксперт: Белгородско-курская эскалация ВСУ не создаст новый фронт
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    У Трампа осталось последнее уязвимое место
    Названы потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России
    Российский боец в одиночку атаковал украинских диверсантов в Белгородской области
    Шеф-повара назвали неправильные начинки для блинов на Масленицу
    Силы России за два дня взяли 11 опорных пунктов ВСУ под Купянском
    ФСБ задержала украинского агента, создававшего ложные цели для ПВО Москвы
    Макрон потребовал отдать Крым Украине
    Боррель назвал решающий период на Украине
    Польша стала лидером по росту оборонных расходов среди стран НАТО
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европейская агрессивность ударит по самой Европе

    Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У вмешательства Запада в выборы в России давняя история

    Страны Запада сами разрушили основной принцип взаимного наблюдения за выборами, сформулированный после Второй мировой войны: основное преимущество иностранных наблюдателей в том, что их отношение к происходящему является гарантированно нейтральным.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понятие успеха надо переосмыслить

    Воин и ученый, земский учитель и врач, авиатор и землепроходец – они должны стать новой элитой страны. А не нувориши, для многих из которых история России, ее судьба и будущее – пустой звук.

    5 комментариев
    15 марта 2024, 15:32 • Новости дня

    Медведев: Виновных в обстрелах регионов России повесят, как нацистов

    Медведев: Виновных в обстрелах регионов России повесят, как нацистов в Харькове в 1943 году

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обстреливающих мирных жителей российских городов ожидают те же последствия, как и обвиняемых на процессе в Харькове в 1943 году, которых тогда повесили, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале представил «альтернативный фотовариант формулы мира для киевской нацистской своры». К посту он прикрепил фото итогов Харьковского процесса.

    «И там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии [Эдгарс] Ринкевичс, пожелавший смерти России. Memento mori!» – заключил Медведев.

    Ранее Ринкевичс призвал «разрушить» Россию.

    14 марта 2024, 19:07 • Новости дня
    СМИ узнали о планах Макрона послать войска в Одессу
    СМИ узнали о планах Макрона послать войска в Одессу
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон планирует послать французские войска в Одессу, утверждает издание Le Monde.

    По данным газеты Le Monde, об этом французский лидер заявил в ночь на 21 февраля в Елисейском дворце после церемонии «пантеонизации» героя Франции Мисака Манушяна и его жены Мелинэ в узком кругу гостей мероприятия, передает «Коммерсант».

    «В любом случае в наступающем году мне придется послать некоторых ребят в Одессу», – приводит издание слова Макрона.

    Ранее Макрон заявил, что не исключает возможности отправки западных войск на Украину. Газета Le Monde писала, что вопрос о возможной отправке французских солдат на Украину начал рассматриваться еще летом 2023 года.

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    14 марта 2024, 18:53 • Новости дня
    Ликвидирован обещавший станцевать с саблями на Мавзолее боец ВСУ
    Ликвидирован обещавший станцевать с саблями на Мавзолее боец ВСУ
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Грозившего устроить танцы с саблями на крыше Мавзолея Ленина в Москве украинского боевика Николая Томайчука с позывным «Танцор» уничтожили на украинской территории.

    О гибели Томайчука сообщил городской совет Каменец-Подольска, передает РИА «Новости».

    Томайчук руководил подразделением на северо-восточном направлении, у него имелась награда от предыдущего главкома ВСУ Валерия Залужного, передают «Аргументы и факты».

    До начала СВО «Танцор» работал хореографом и детским аниматором, после начала он вступил в тероборону. В одном из роликов в соцсетях он пообещал исполнить танец на Красной площади, на крыше Мавзолея.

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    15 марта 2024, 00:52 • Новости дня
    Белгородские власти заявили об отсутствии украинских войск в регионе

    Губернатор Белгородской области заявил об отсутствии на территории приграничного региона сил ВСУ

    Белгородские власти заявили об отсутствии украинских войск в регионе
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, объехав Грайворонский городской округ, заявил об отсутствии в регионе украинских войск.

    «Вместе с начальником региональной безопасности Евгением Васильевичем Воробьевым проехали села Гора-Подол, Глотово, Козинка. Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, бой с украинскими войсками идет за пределами Белгородской области.

    При этом он отметил, что Козинке «досталось сильно, разрушения очень серьезные».

    Гладков также сообщил, что вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывез жителей в безопасное место и готовит их к отправке к родным или в пункт временного размещения.

    «Уже утром будем пытаться оценить ущерб и, если позволит обстановка, начнем восстановление», – отметил губернатор.

    Ранее сообщалось, что при обстреле украинскими военными города Грайворон в Белгородской области ранены четыре человека. При прямом попадании в дом мужчина ушиб голову, девушка оказалась в шоковом состоянии.

    Еще две женщины получили осколочные ранения, их доставили в районную ЦРБ. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

    При прямом попадании в Грайвороне разрушен жилой дом, разные повреждения получил еще один частный дом, там выбиты окна, посечены фасад и забор.

    Следственный комитет России возбудил дело после обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ по фактам гибели и ранения людей.

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    15 марта 2024, 10:50 • Новости дня
    Названы потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России

    Минобороны: Потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России составили более 1,5 тыс. человек

    Названы потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Суммарные потери украинской армии за три дня попыток прорыва на территорию России, с 12 по 14 марта, составили более 1,5 тыс. боевиков, 18 танков и 23 броневика, сообщило в пятницу Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за прошедшие трое суток, с 12 по 14 марта, войсками российской группировки «Запад» совместно с пограничными органами ФСБ были пресечены все попытки украинских военных прорваться на территорию Белгородской и Курской областей.

    Суммарно потери ВСУ составили более 1,5 тыс. человек, из которых около 500 – безвозвратные. Также уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

    Отмечается, что 14 марта в 16.30 мск украинская диверсионная группа на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от государственной границы близ приграничного населенного пункта Козинка в Белгородской области.

    По данным оборонного ведомства, после высадки при попытке продвижения вглубь населенного пункта украинские диверсанты были обнаружены и остановлены огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб ВС России.

    Одновременно с этим огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов.

    Ранее российские войска в очередной раз сорвали попытку проникновения украинских ДРГ на территорию приграничных областей. Бои проходили по направлению к поселку Сподарюшино. Всего было уничтожено 195 бойцов ВСУ.

    За день до этого ВСУ также осуществили попытку продвижения по направлению к Белгородской и Курской областям. Потери противника составили 250 человек, семь танков, семь американских БМП Bradley, два БТР. Кроме того, ими были потеряны гаубица М777, два орудия Д-20, САУ «Гвоздика» и «Нона».

    Первая в этой серии «штурмовая волна» российских границ произошла 12 марта. Следуя от Одноробовки Харьковской области, украинские бойцы намеревались прорваться в районе населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области, однако 234 боевика были оперативно уничтожены ВС РФ.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий.

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    15 марта 2024, 10:15 • Новости дня
    ФСБ задержала украинского агента в Москве

    ФСБ: В Москве задержали украинского агента, путавшего ПВО ложными целями

    ФСБ задержала украинского агента в Москве
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    В Москве по подозрению в совершении госизмены задержан гражданин России, который инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб и оказывал им помощь, сообщили в ФСБ.

    В заявлении сказано, что россиянин также находился в контакте с одной из националистических военизированных террористических организаций, передает РИА «Новости».

    В процессе прохождения «инициации» гражданин России доказывал им свою лояльность: занимался пропагандой против российской спецоперации, а отчеты отправлял своим кураторам.

    После этого мужчина получил задание путать российские системы ПВО. Для этого россиянин собирал и запускал беспилотники, чтобы создавать в непосредственной близости от объектов Минобороны России ложные цели.

    Мужчина дал признательные показания и указал точное местоположение схрона с компонентами для изготовления орудий преступлений. Все это изъяли российские спецслужбы.

    Возбуждено уголовное дело о госизмене, задержанный находится в СИЗО.

    Ранее ФСБ сообщила, что в Запорожской области задержали двух украинских граждан по подозрению в диверсии, заведено уголовное дело.

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    14 марта 2024, 21:32 • Новости дня
    Болгария отправила первый эшелон с бронетранспортерами на Украину

    Болгария отправила эшелон из 30 вагонов с бронетранспортерами на Украину

    Болгария отправила первый эшелон с бронетранспортерами на Украину
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый эшелон из 30 вагонов с бронетранспортерами отправлен на Украину, об этом сообщил министр обороны Болгарии в отставке Тодор Тагарев.

    По его словам, эшелон был отправлен 7 марта. Тагарев сообщил, что расходы по отправке партии БТР превысили 170 тыс. левов (около 85 тыс. евро), передает ТАСС.

    Ранее в Болгарии парламент отклонил вето президента страны Румена Радева на соглашение о безвозмездной передаче Киеву бронированной техники.

    Напомним, болгарский президент Румен Радев вернул в парламент страны проект закона о безвозмездной передаче Украине 100 списанных БТР. Он наложил вето, поскольку депутаты недостаточно ознакомились с «конкретными параметрами» пожертвования, что не дает объективно оценивать, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость в стране.

    В сентябре 2023 года парламент Болгарии проголосовал за отправку на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Проект был подготовлен крупнейшими партиями «Продолжаем перемены», «Демократическая Болгария», «Граждане за европейское развитие Болгарии», «Союз демократических сил» и «Движение за права и свободы».

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    14 марта 2024, 21:23 • Новости дня
    Немецкий Rheinmetall определился с числом оборонных заводов на Украине

    The Guardian: Rheinmetall захотел построить четыре завода на Украине

    Немецкий Rheinmetall определился с числом оборонных заводов на Украине
    @ Marius Becker/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германский оборонный концерн Rheinmetall намерен открыть на Украине по меньшей мере четыре оружейных предприятия, пишет британская газета The Guardian.

    По данным The Guardian, концерн поставил перед собой цель в 2024 году нарастить объем продаж своей продукции до рекордных показателей – 10 млрд евро в стоимостном выражении, передает «Московский комсомолец».

    В феврале стало известно, что Rheinmetall планирует построить завод на Украине, на котором будут производиться артиллерийские снаряды калибра 155 мм. После этого акции концерна поднялись до рекордных 400 евро за штуку.

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    14 марта 2024, 16:35 • Новости дня
    Столтенберг признал, что Киев наносил удары по ЧФ России ракетами НАТО

    Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Киев наносил удары по Черноморскому флоту России ракетами НАТО

    Столтенберг признал, что Киев наносил удары по ЧФ России ракетами НАТО
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Удары Украины по кораблям Черноморского флота России в течение последних двух лет украинского конфликта наносились ракетами, поставленными НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

    По его словам, «удары Украины по кораблям Черноморского флота России» наносились «ракетами Scalp и Storm Shadow, поставленными странами НАТО», передает ТАСС.

    При этом Столтенберг отметил, что это «подтверждает важность увеличения поставок ракет» Киеву. Кроме того, генсек НАТО добавил, что НАТО не видит прямой военной угрозы своим странам со стороны России, включая Финляндию.

    До этого Столтенберг заявил о предоставлении Украине 99% всей военной помощи НАТО.

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    15 марта 2024, 08:43 • Новости дня
    В Forbes обозначили опасной зону для ВСУ на расстоянии 80 км от фронта

    Forbes: ВСУ опасно находится на расстоянии 80 км от фронта из-за артиллерии и беспилотников ВС России

    В Forbes обозначили опасной зону для ВСУ на расстоянии 80 км от фронта
    @ Andriy Andriyenko/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинским военным опасно находиться в радиусе 50 миль (80,4 км) от передовой из-за эффективной работы российской артиллерии и беспилотников, пишет Forbes.

    Издание указывает на активную совместную работу дронов и артиллерии ВС России по оперативному выявлению и уничтожению украинской техники, передает РИА «Новости».

    Forbes отмечает, что более эффективные дроны передают более качественную информацию большему количеству артиллерийских батарей.

    Издание подчеркивает, что командованию ВСУ «должно быть до боли очевидно, что их силы больше не в безопасности в радиусе 50 миль от линии фронта, особенно на открытой местности в дневное время».

    Авторы материала призвали командование ВСУ отвести технику подальше от фронта или усилить ее защиту.

    Накануне сообщалось, что командование ВСУ намерено заменить в ходе новой волны мобилизации более 300 тыс. военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

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    15 марта 2024, 12:41 • Новости дня
    Боррель назвал решающий период на Украине

    Боррель: Следующие месяцы будут решающими на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Следующие месяцы будут решающими для конфликта на Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Летом, по его словам, ожидается «серьезное российское наступление». Об этом он сказал, ссылаясь на мнение аналитиков. Украина, как считает Боррель, «не может ждать», пока появятся результаты следующих президентских выборов в США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Ранее Боррель резко ответил на заявление папы Римского, который призвал к мирным переговорам на Украине. Глава евродипломатии сказал, что понтифик «зашел в сад, в который его никто не звал».

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    15 марта 2024, 14:04 • Новости дня
    ФСБ задержала участника ЛСР за подготовку терактов в Брянске
    ФСБ задержала участника ЛСР за подготовку терактов в Брянске
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержан участник украинской террористической организации «Легион «Свобода России» (запрещен в России), он занимался подготовкой террористических актов в Брянске, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    ФСБ и МВД задержали жителя Краснодарского края, россиянина 2002 года рождения, по заданию террористической организации «Легион «Свобода России» (ЛСР) он готовил теракты в Брянске, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Так подозреваемый намеревался дестабилизировать общественно-политическую обстановку перед выборами президента России, подчеркнули в спецслужбе.

    Россиянин получил задание от куратора, он взял из тайника в Калужской области взрывные устройства и заложил их у входов в административные здания энергетических компаний и социальной инфраструктуры.

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    14 марта 2024, 21:57 • Новости дня
    Лавров: Запад фактически ведет войну против России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Запад сейчас де-факто ведет войну против России на территории Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

    Говоря о возможном столкновении с НАТО, он заявил, что западные страны «будут хитрить»: либо отправлять оружие Киеву, либо говорить, что туда отправлены просто инструкторы, которые якобы лишь наблюдают за солдатами ВСУ, передает слова Лаврова ТАСС.

    По словам главы МИД, сейчас с Западом происходит остервенение из-за того, что его планы расстраиваются.

    Лавров также указал на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который говорил о возможности отправки военных на Украину, «уговаривал натовцев» по этой теме.

    Ранее глава МИД России заявил, что слова Макрона доказывают одержимость Запада поражением России.

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    15 марта 2024, 14:52 • Новости дня
    Военный эксперт: Белгородско-курская эскалация ВСУ не создаст новый фронт

    Военный эксперт Бартош: ВСУ пытается атаковать Белгородскую и Курскую области для отвлечения основных сил ВС РФ

    Военный эксперт: Белгородско-курская эскалация ВСУ не создаст новый фронт
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ пытаются продемонстрировать Западу способность прорвать российскую границу. Именно поэтому они изменили тактику и перешли от попыток проникновения легкооснащенных ДРГ к применению тяжелой техники и вертолетов. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее Минобороны России назвало потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию страны.

    «Командование ВСУ предпринимает попытки прорыва на российской границе. Противнику это необходимо для демонстрации Западу якобы такой возможности. Кроме того, так офис Зеленского хочет нивелировать тот негативный информационный эффект, который наблюдается на фоне продвижения наших войск», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Мы наблюдаем новый серьезный виток эскалации боевых действий на этом направлении. Если раньше противник ограничивался вылазками легкооснащенных диверсионных групп, то теперь он попытался задействовать тяжелую бронетехнику и вертолеты. Изменение тактики во многом обусловлено подготовленностью российской линии обороны на этом участке фронта», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, с военной точки зрения усиление войск для прорыва необходимо ВСУ для того, чтобы создать эффект серьезной опасности и отвлечь наши основные силы на других направлениях. Это позволило бы Украине создать условия, при которых Россия была бы вынуждена перебрасывать дополнительные группировки войск к приграничью», – подчеркивает он.

    «Однако вряд ли ВСУ смогут осуществить задуманное. Как следствие, ожидать открытия нового участка фронта я бы тоже не стал. Все же это отдельные попытки прорыва на конкретных локациях, еще и не столь многочисленные, как может показаться на первый взгляд. Достаточно посмотреть, сколько солдат и техники противник задействовал, например, на Харьковском направлении, чтобы понять, насколько ограниченные силы используют ВСУ в районе Белгородской и Курской областей», – резюмировал Бартош.

    Ранее Министерство обороны России назвало потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию страны. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале. Отмечается, что в период с 12 по 14 марта украинские военные лишились 1,5 тыс. солдат. Кроме того, было ликвидировано 18 танков и 23 боевые бронированные машины. Натиск противника сдерживали бойцы группировки «Запад» совместно с приграничными органами ФСБ.

    Кроме того, министерство также поделилось деталями об одной из последних вылазок ВСУ вблизи Белгородской области. В четверг, около 16.30 мск, украинская ДРГ на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на удалении одного километра от государственной границы.

    После этого противник попытался продвинуться в направлении села Козинка, где ему удалось занять несколько домов на окраине. Однако при попытке захода вглубь населенного пункта, бойцы ВСУ были обнаружены и остановлены огнем артиллерии, ударами авиации и применением управляемых бомб. Для исключения подхода резервов ВС РФ осуществили дистанционное минирование местности.

    Одновременно с этим огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек. В настоящее время контроль над селом полностью восстановлен. В районе блокирования ДРГ проведена зачистка.

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий. По мнению экспертов, действия украинских солдат имели своей целью дискредитировать выборы президента России.

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    15 марта 2024, 01:57 • Новости дня
    Глава итальянского МИДа исключил направление войск на Украину

    Глава МИД Италии Антонио Таяни исключил направление итальянских войск на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни исключил направление войск республики на Украину.

    «Мы хотим мира, хотим переговоров и не хотим вести войну с Россией. Мы даже не думаем посылать войска сражаться», — сказал министр в эфире канала Rete4, передает ТАСС.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину и что Париж рассмотрит возможность ввести на Украину войска, если зона конфликта начнет продвигаться к Одессе.

    По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, слова Макрона доказывают одержимость Запада поражением России.

    Коментарии (0)
    15 марта 2024, 08:54 • Новости дня
    Над Белгородской областью уничтожены семь снарядов РСЗО Vampire

    МО: Над Белгородской областью уничтожены семь снарядов РСЗО Vampire

    Над Белгородской областью уничтожены семь снарядов РСЗО Vampire
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Средствами ПВО утром пятницы уничтожены в воздухе над Белгородской областью семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале МО РФ уточняется, что попытка новой атаки киевского режима была пресечена в регионе около 8.15.

    Ранее в пятницу сообщалось, что при ночном обстреле Донецка погибли трое детей.

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    • Раскол поляков по вопросу войны с Россией

      Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал президента Франции Эммануэля Макрона и заявил, что исключать присутствия на Украине военных НАТО в будущем нельзя. Тем не менее в министерстве обороны Польши такой сценарий исключают. Что это за национальный раскол?

    • Как Трамп остановит бои на Украине

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у кандидата в президенты США Дональда Трампа есть «четкий план» того, как прекратить конфликт на Украине. Трамп сам рассказал о нем Орбану во время их недавней встречи. Что это за план?

    • Зеленский решил повоевать в Африке

      Военные из числа сил специальных операций ВСУ принимают участие в конфликте в Судане по просьбе местных властей и по приказу Владимира Зеленского, сообщают американские СМИ. Зачем это понадобилось Судану и Зеленскому?

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    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

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    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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