Вблизи избирательного участка в ДНР перехватили дрон со взрывным устройством

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале штаба указано, что около одного из избирательных участков в населенном пункте Троицко-Харцызск перехвачен вражеский коптер, несущий на себе самодельные взрывные устройства.

Также отмечается, что специалисты Управления ФСБ России по ДНР уничтожили взрывные устройства накладным зарядом.

Ранее в пятницу беспилотник был уничтожен в небе над Тульской областью.

