  • Новость часаФСБ задержала участника ЛСР за подготовку терактов в Брянске
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    У Трампа осталось последнее уязвимое место
    Названы потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России
    Российский боец в одиночку атаковал украинских диверсантов в Белгородской области
    Шеф-повара назвали неправильные начинки для блинов на Масленицу
    Силы России за два дня взяли 11 опорных пунктов ВСУ под Купянском
    ФСБ задержала украинского агента, создававшего ложные цели для ПВО Москвы
    Макрон потребовал отдать Крым Украине
    Боррель назвал решающий период на Украине
    Польша стала лидером по росту оборонных расходов среди стран НАТО
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европейская агрессивность ударит по самой Европе

    Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У вмешательства Запада в выборы в России давняя история

    Страны Запада сами разрушили основной принцип взаимного наблюдения за выборами, сформулированный после Второй мировой войны: основное преимущество иностранных наблюдателей в том, что их отношение к происходящему является гарантированно нейтральным.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понятие успеха надо переосмыслить

    Воин и ученый, земский учитель и врач, авиатор и землепроходец – они должны стать новой элитой страны. А не нувориши, для многих из которых история России, ее судьба и будущее – пустой звук.

    5 комментариев
    15 марта 2024, 13:31 • Новости дня

    Вблизи избирательного участка в ДНР перехватили дрон со взрывным устройством

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные перехватили беспилотник ВСУ вблизи избирательного участка в Троицко-Харцызске ДНР, сообщил республиканский штаб обороны.

    В Telegram-канале штаба указано, что около одного из избирательных участков в населенном пункте Троицко-Харцызск перехвачен вражеский коптер, несущий на себе самодельные взрывные устройства.

    Также отмечается, что специалисты Управления ФСБ России по ДНР уничтожили взрывные устройства накладным зарядом.

    Ранее в пятницу беспилотник был уничтожен в небе над Тульской областью.

    14 марта 2024, 14:39 • Новости дня
    Опубликовано видео разгрома пытавшейся войти в Белгородскую область группировки ВСУ
    Опубликовано видео разгрома пытавшейся войти в Белгородскую область группировки ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны опубликовало запись объективного контроля поражения украинской техники, на которой боевики ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область.

    В ролике запечатлены удары беспилотников по технике украинских военных, он опубликован в Telegram-канале министерства обороны.

    Кроме того, ведомство опубликовало видео, в котором запечатлено, как ВСУ несут потери.

    Ранее ведомство сообщало, что в ходе ударов авиации и артиллерии по группировке украинских боевиков, пытавшихся проникнуть в регион, уничтожено до 195 украинских военных.


    Также поражены пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения.

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    14 марта 2024, 21:40 • Новости дня
    Кот спас свою хозяйку от осколков во время обстрела Шебекино
    Кот спас свою хозяйку от осколков во время обстрела Шебекино
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Белгородской области кот по кличке Ачи случайно спас хозяйку от осколков во время обстрела: он проголодался и стал ее будить, закрыв ее голову в момент, когда осколки залетели в комнату.

    По данным Telegram-канала Baza, город Шебекино подвергся обстрелу утром 12 марта. Кот Ачи принял удар на себя и спас хозяйку: осколок попал бы женщине в голову. После ранения животное отвезли к ветеринару и извлекли осколок. Сейчас с ним все хорошо.

    Ранее об обстреле города Шебекино рассказывал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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    14 марта 2024, 14:15 • Новости дня
    Д'Артаньян прибыл для наблюдения за выборами президента России в ДНР

    Французский герцог Д'Артаньян прибыл для наблюдения за выборами президента России в ДНР

    Д'Артаньян прибыл для наблюдения за выборами президента России в ДНР
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    В этом году наблюдать за процедурой выборов президента России будут несколько сот международных наблюдателей и иностранных экспертов. Один из них Амери Д'Артаньян – потомок знаменитого французского рода.

    Французский герцог уже прибыл в Россию и готов отправиться в ДНР наблюдать за ходом голосования. Он уверен, что в период международной напряженности роль иностранных экспертов на выборах сложно переоценить.

    «Очевидно, что в период напряженности существуют некоторые сомнения. Поэтому мы должны доверять наблюдателям и тому, что они говорят, о том, как проходят выборы», – заявил он журналистам.

    Это не первый визит Д'Артаньяна в Россию и не первое участие в качестве эксперта в выборном процессе. В 2017 году на выборах в Ярославской области француз положительно отмечал электронное оснащение участков. По его словам, «КОИБы не позволяют провести какое-то мошенничество при голосовании».

    Напомним, голосование на выборах президента России пройдет 15, 16 и 17 марта.

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    14 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    Минобороны назвало число уничтоженных за время спецоперации наемников

    Минобороны: ВС России уничтожили почти 6 тыс. наемников за время спецоперации

    Минобороны назвало число уничтоженных за время спецоперации наемников
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные уничтожили 5962 иностранных наемника, которые прибыли на Украину за время спецоперации, сообщили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, с 24 февраля 2022 года общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13 тыс. 387. Отмечается, что больше всего уничтоженных наемников было из Польши – из 2960 прибывших ликвидировано 1497 человек.

    В сообщении говорится, что второе место по числу прибывших и уничтоженных наемников занимает Грузия – ликвидирован 561 боевик из 1042. В пресс-службе уточнили, что из 1113 наемников США потеряли убитыми 491 человека, а также уничтожено свыше 40% канадских наемников (422 из 1005).

    В Минобороны подчеркнули, что российские военные уничтожили из 822 британских наемников 360. Из Румынии, по данным ведомства, прибыло 784 наемника, уничтожено – 349, из Германии – 235, а ликвидировано – 88.

    В ведомстве отметили, что Франция, на всех уровнях опровергающая наличие на территории Украины своих наемников, потеряла уже 147 боевиков из 356 прибывших.

    Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные на Авдеевском направлении понесли потери свыше 430 человек, также подбит американский танк Abrams.

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    15 марта 2024, 11:47 • Новости дня
    Российский боец в одиночку атаковал украинских диверсантов в Белгородской области

    Военкор Поддубный опубликовал видео, где российский боец в одиночку атаковал украинских солдат в Белгородской области

    Российский боец в одиночку атаковал украинских диверсантов в Белгородской области
    @ t.me/epoddubny

    Tекст: Александра Юдина

    Российский военный, не скрываясь, в полный рост подошел к окопу украинских солдат и бросил гранату, соответствующие видеокадры опубликовал военкор Евгений Поддубный.

    В своем Telegram-канале он указал, что видео с беспилотника сняли во время боя на границе Белгородской области.

    Как прокомментировал военкор, для уничтожения боевиков ГУР киевского режима в окопе боец встал и пошел, приблизился к окопу, закинул туда гранату и быстро вернулся к своим.

    Также корреспондент уточнил, что герой видео остался жив. Среди засевших же в окопе солдат противника были убитые и раненые.

    По данным Минобороны, потери ВСУ за три дня попыток прорыва на территорию России составили более 1,5 тыс. человек.

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    15 марта 2024, 11:25 • Новости дня
    Силы России за два дня взяли 11 опорных пунктов ВСУ под Купянском
    Силы России за два дня взяли 11 опорных пунктов ВСУ под Купянском
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие за последние два дня взяли 11 опорных пунктов ВСУ на Купянском направлении в зоне спецоперации, сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, на территории ЛНР ситуация стабильная, ВС России двигаются вперед на Сватовском направлении в сторону Купянска, за два дня взяты около 11 опорников ВСУ, передает ТАСС.

    Водолацкий также напомнил о продолжающихся в районе Белогоровки боях и анонсировал освобождение этого населенного пункта, и, соответственно, 100% ЛНР.

    Между тем советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ подтянули к Бердычам и Орловке несколько рот, включая резервные подразделения, в попытках удержать линию обороны. Он уточнил, что это не первая переброска сил на этот участок фронта, все предыдущие были уничтожены, в том числе иностранцы.

    Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные на Авдеевском направлении понесли потери свыше 430 человек, также подбит американский танк Abrams.

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    14 марта 2024, 20:32 • Новости дня
    Путин посмертно наградил замглавы района Белгородской области

    Путин посмертно наградил подорвавшегося на мине замглавы района Белгородской области

    Путин посмертно наградил замглавы района Белгородской области
    @ t.me/miskov31

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» посмертно заместителя главы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко, который в машине подорвался на мине в Белгородской области.

    Как следует из указа президента России, Игорь Бородаенко награжден за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, передает РИА «Новости».

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Бородаенко скончался в больнице. В районе хутора Высокий в декабре автомобиль с мирными жителями подорвался на мине. Кроме замглавы района пострадали глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и водитель Нуриддин Агалиев.

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    15 марта 2024, 08:54 • Новости дня
    Над Белгородской областью уничтожены семь снарядов РСЗО Vampire

    МО: Над Белгородской областью уничтожены семь снарядов РСЗО Vampire

    Над Белгородской областью уничтожены семь снарядов РСЗО Vampire
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Средствами ПВО утром пятницы уничтожены в воздухе над Белгородской областью семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале МО РФ уточняется, что попытка новой атаки киевского режима была пресечена в регионе около 8.15.

    Ранее в пятницу сообщалось, что при ночном обстреле Донецка погибли трое детей.

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    14 марта 2024, 14:27 • Новости дня
    На Западе разоблачили ложь ЕС о новой помощи в 5 млрд евро Украине

    Politico: Новые 5 млрд евро военной помощи Евросоюза Украине оказались миражом

    Tекст: Вера Басилая

    Новая военная помощь ЕС Украине в размере 5 млрд евро, которую лидеры стран Евросоюза якобы согласовали для финансирования дальнейших поставок оружия Киеву, оказалась миражом, пишет Politico.

    Издание отмечает, что большая часть из 5 млрд евро – не новые денежные средства, а стоимость поставок вооружений, которые уже были обещаны Киеву странами Евросоюза. Так, Германии в качестве взноса – 1,2 млрд евро зачтутся ее поставки оружия Украине, передает ТАСС.

    Источники газеты из числа дипломатов не смогли точно сказать, сколько именно новых денежных средств будет выделено Украине, но согласились, что «теоретически это может быть и ничего».

    Ранее Совет ЕС сообщил, что послы 27 стран Евросоюза достигли согласия выделить дополнительные 5 млрд евро для увеличения Европейского фонда мира в 2024 году для поставок оружия Киеву.

    До этого в Еврокомиссии сообщили о намерении ЕС выделить Киеву военную помощь в 21 млрд евро.

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    14 марта 2024, 23:43 • Новости дня
    На Камчатке и Чукотке открылись участки для голосования на выборах президента

    Участки для голосования на выборах президента России открылись в 23:00 мск на Камчатке и Чукотке

    Tекст: Денис Тельманов

    Избирательные участки на выборах президента РФ открылись в пятницу, 15 марта, в 08:00 по местному времени (23:00 мск 14 марта) в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

    На Камчатке открылись почти 200 избирательных участков, на Чукотке – 55, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что по данным на 1 января 2024 года, на Чукотке зарегистрировано 32,7 тыс. избирателей, из них свыше 9,5 тыс. – в Анадыре.

    На Камчатке зарегистрировано 225,6 тыс. избирателей, из них в электронном досрочном голосовании изъявили желание принять участие около 43 тысяч человек, а еще 124 избирательных участка были организованы на судах в море.

    Заместитель председателя камчатской краевой избирательной комиссии Игорь Шамраев, в досрочном голосовании принимали участие более 8 тыс. избирателей из труднодоступных и удаленных территорий, метеостанций, маяков, пограничных застав, оленеводческих бригад, родовых общин, горнодобывающих и рыбопромышленных предприятий.

    Напомним, деловая газета ВЗГЛЯД опросила известных общественные деятелей, а также обычных граждан России самых разных профессий о том, почему они идут на выборы президента. Для визуализации их аргументов использовано облако наиболее частотных слов в ответах.

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    14 марта 2024, 19:59 • Новости дня
    В МГИК напомнили об уголовной ответственности за препятствование выборам

    За препятствие проведению выборов может грозить уголовная ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы, заявил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут.

    «После анализа прикрепившихся к участкам в Москве в рамках «Мобильного избирателя» мы выявили аномалии в данных по прикреплению избирателей к отдельным участкам. В среднем к одному избирательному участку в Москве прикрепляются порядка 150 человек. Но есть отдельные участки, около 20 штук, к которым прикрепилось по 2-3 тыс. избирателей», – сказал Реут Агентству городских новостей «Москва».

    «Мы не исключаем возможности, что эта аномальная активность направлена на подготовку несогласованных протестных акций на этих избирательных участках. Например, создание очередей на участках, попытки единовременно собрать массу людей в одном помещении для голосования. Фактически речь может идти о готовящейся провокации, цель которой – воспрепятствование волеизъявлению граждан и работе избирательных комиссий», – также заявил он.

    «Обращаю внимание, что такие деяния могут образовывать состав преступления, уголовная ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), лишение свободы за него до пяти лет. Охрана общественного порядка в дни голосования будет осуществляться не только на самих УИК, но и вокруг. Более того, на всех участках организовано видеонаблюдение. Поэтому любые попытки провокаций будут сразу же зафиксированы и пресечены», – заключил Реут.

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    14 марта 2024, 19:52 • Новости дня
    ЦИК назвал количество досрочно проголосовавших на выборах президента

    Памфилова: Более 2,3 млн человек уже проголосовали досрочно на выборах президента

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Досрочно на выборах президента России к настоящему времени проголосовали уже более 2,3 млн человек, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

    По ее словам, на данный момент уже более 2 млн 300 тыс. проголосовали досрочно, чего ранее никогда не было, но эти выборы отличаются очень резко от всех остальных, потому что проходят в совершенно другой ситуации, передает ТАСС. Памфилова пояснила, что вернулись «наши родные регионы – ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области».

    Ранее в четверг Памфилова объявила о готовности избирательной системы России к выборам.

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    14 марта 2024, 14:50 • Новости дня
    ВСУ потеряли две группы бойцов под Новомихайловкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска потеряли до 30 военнослужащих убитыми и ранеными при попытке отбить ранее утраченные позиции под Новомихайловкой ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, пока Киев устраивает показательные шоу у Курска и Белгорода, под Новомихайловкой утром ВС России накрыли сразу две группы ВСУ, пытавшихся вернуть брошенные ранее позиции, но в итоге потеряли порядка 30 человек и несколько единиц бронетехники, передает ТАСС.

    Кимаковский пояснил, что ВСУ пытались атаковать с двух направлений одновременно.

    Ранее российские войска освободили Невельское в ДНР.

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    15 марта 2024, 00:12 • Новости дня
    Губернатор Камчатки проголосовал на выборах президента первым из глав регионов

    Губернатор Камчатки первым из глав российских регионов проголосовал на выборах президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Камчатского края Владимир Солодов первым из глав российских регионов прибыл на избирательный участок и проголосовал на выборах президента России.

    Солодов вместе с супругой и детьми участвовал в церемонии открытия избирательного участка №21 во Дворце молодежи в 08:00 по местному времени (23:00 мск 14 марта), где и проголосовал одним из первых, сообщает Telegram-канал правительства региона.

    Ранее сообщалось, что на Камчатке и Чукотке открылись первые участки для голосования на выборах президента. На Камчатке начали работу почти 200 избирательных участков, на Чукотке – 55.

    Отмечается, что по данным на 1 января 2024 года, на Чукотке зарегистрировано 32,7 тыс. избирателей, из них свыше 9,5 тыс. – в Анадыре.

    На Камчатке зарегистрировано 225,6 тыс. избирателей, из них в электронном досрочном голосовании изъявили желание принять участие около 43 тысяч человек, а еще 124 избирательных участка были организованы на судах в море.

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    14 марта 2024, 14:56 • Новости дня
    Эксперт: Сегодня участие в выборах – это важнейший акт патриотизма

    Политтехнолог Быстров: Проведение выборов во время СВО показывает, что Россия – это устойчивая демократия

    Эксперт: Сегодня участие в выборах – это важнейший акт патриотизма
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Выборы – это важнейший акт патриотизма, доступный каждому гражданину. Поэтому действующий президент России Владимир Путин призвал сограждан подтвердить свою сплоченность и принять участие в голосовании, сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Петр Быстров. Ранее Путин в своем обращении призвал россиян прийти на выборы.

    «В своем обращении президент призывает подтвердить нашу сплоченность и решимость через участие в голосовании. Отмечу очень важный момент, на который обратил внимание Владимир Путин: регулярное проведение выборов – это один из важнейших показателей демократичности государства», – сказал политтехнолог Петр Быстров.

    «В целом сохранение электоральных процедур на фоне СВО говорит о том, что Россия – это нормальная, сформировавшаяся демократия. Кроме того, это свидетельствует об устойчивости государственной системы. Напомню, на Украине выборы отменены», – подчеркивает собеседник.

    «Более того, в современных условиях прийти на избирательный участок – это важнейший акт патриотизма, доступный каждому гражданину. Сейчас каждый голос важен для нашей страны. Дело в том, что участие в выборах является подтверждением легитимности власти», – отмечает он.

    «Наши граждане уже доказали, что могут объединиться для сохранения страны, ценностей и культуры. Теперь через голосование россияне могут защитить будущее, свое и государства. Именно так мы можем подтвердить курс на суверенное развитие», – резюмировал Быстров.

    Ранее действующий президент России Владимир Путин обратился к гражданам с призывом прийти на выборы. Он подчеркнул, что только жители страны определяют ее судьбу, а народ – единственный источник власти в государстве.

    Путин указал, что россияне должны будут не просто проголосовать, а «твердо заявить о своей воле и устремлениях». По его словам, граждане России заявят о «личной сопричастности к дальнейшему развитию» страны. Он подчеркнул, что «выборы – это шаг в будущее».

    Путин отметил, что итоги выборов прямо повлияют на развитие России в ближайшие годы. «Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому, как действующий глава государства, считаю необходимым обратиться сегодня к вам», – цитирует президента сайт Кремля.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что президентские выборы проходят в нашей стране в восьмой раз. По его словам, это показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства – регулярность голосования.

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      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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