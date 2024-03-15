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Байдену не дали ответить на вопросы журналистов
Сотрудники Белого дома не дали президенту США Джо Байдену ответить на вопросы журналистов
Сотрудники пресс-службы Белого дома после того, как президент США Джо Байден захотел ответить на вопросы журналистов увели прессу в прямом эфире новостных телеканалов.
Байден повернулся к журналистам и сказал, что может ответить на пару вопросов, после чего сотрудники пресс-службы, обращаясь к прессе, попросили работников СМИ покинуть место съемки и пройти к своим автомобилям, передает ТАСС.
Отмечается, что редактор журнала The Spectator Стивен Миллер назвал ролик «потрясающим», а автор консервативного блога Red State Базз Паттерсон написал в своем микроблоге, что сотрудники пресс-службы не дали президенту «открыть рот».
«Трамп мог бы выйти и говорить спонтанно в течение часа», – написал Паттерсон.
Байден посетил Мичиган после того, как побывал в Висконсине и Пенсильвании. Большинство жителей этих трех штатов традиционно поддерживают Демократическую партию.