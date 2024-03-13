Отвергнутый девушкой мужчина в Москве ударил ее ножом

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемому 23 года, у него есть судимость, мужчина настойчиво пытался проводить до дома малознакомую женщину, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Он прошел за ней на станцию метро «Площадь Революции», там она ему отказала еще раз, после чего мужчина нанес ножом жертве множественные удары в голову, шею и правую руку.

После этого подозреваемый попытался сбежать. Его задержали пассажиры, они передали его полиции.

Дело изъяли из органа дознания и передали в следственный орган. Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство». Он помещен под стражу.

В феврале полиция задержала в Москве местного жителя по подозрению в покушении на убийство приятеля. Согласно данным следствия, он ударил того топором по голове и спине.