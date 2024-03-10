Журналистка Панченко презентовала книгу о причинах конфликта России и Украины

Украинская журналистка Диана Панченко презентовала книгу о причинах конфликта России и Украины

Tекст: Ольга Иванова

Во время презентации она рассказала, что эта книга о том, почему Украина и Россия, страны, которые когда-то были одной страной, сегодня находятся в конфликте, передает «Газета.ru».

По словам Панченко, за время работы журналистом у нее накопился большой пласт информации, которым бы она хотела поделиться.

«Это в большей степени научно-популярное издание. Здесь очень много исторически важных фактов, которые ранее широко не обсуждались. Но еще больше моего взгляда на то, почему так произошло, как человека, который работает в украинском медиа 15 лет, знаком с большинством украинских политиков, видел всех президентов, но еще важнее – я ровесница современной Украины. Я видела, чувствовала и на личном опыте пережила то, как менялась моя страна», – сказала она.

По ее словам, в середине марта книга появится на книжных полках в издании на русском языке. Также она уточнила, что книга будет переведена на английский и китайский языки. При этом уже есть издание на украинском языке, которое будет презентовано на электронных ресурсах.

Панченко добавила, что книга «Неизбежное» должна помочь людям понять друг друга. Во время монолога она поделилась тем, что ей пишут подписчики из двух стран. Это ее и вдохновило на написание работы.

Напомним, Панченко – журналист, ведущая информационных телеканалов Украины (NewsOne, «Первый Независимый»). Она была номинирована на Всемирную премию ЮНЕСКО за вклад в дело свободы печати в 2021 году.

Ранее против Панченко на Украине было открыто несколько уголовных производств из-за обвинений в поддержке пророссийских позиций из-за ее работы в Донецке. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский ввел против нее персональные санкции.