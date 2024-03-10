До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.19 комментариев
В Минобороны России рассказали о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
МО: ВСУ на Южнодонецком направлении за сутки потеряли свыше 150 военных
ВСУ на Южнодонецком направлении за сутки потеряли свыше 150 человек, также уничтожен склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Как сообщили в Минобороны, подразделения группировки войск «Восток» на Южнодонецком направлении поразили военнослужащих и технику 72-й мех бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Угледара и Старомайорского, передает ТАСС.
По данным министерства, потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, САУ «Гвоздика», две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Там добавили, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, заняли более выгодные рубежи по переднему краю и нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой, 54-й механизированной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 4-й бригады, потери противника составили до 280 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.
Также были поражены самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-30 и два склада боеприпасов ВСУ.
В Минобороны сообщили также, что на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 21-й, 60-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и отразили три контратаки подразделений 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад, потери противника составили более 110 военнослужащих, 2 танка и 3 автомобиля.
В российском военном ведомстве отметили, что вооруженные силы Украины на Херсонском направлении за сутки потеряли САУ Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ и артиллерийскую систему М777 производства США, до 45 военнослужащих и три автомобиля.
На Авдеевском направлении ВСУ потеряли за сутки до 310 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 8 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.