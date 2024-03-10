МО: ВСУ на Южнодонецком направлении за сутки потеряли свыше 150 военных

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в Минобороны, подразделения группировки войск «Восток» на Южнодонецком направлении поразили военнослужащих и технику 72-й мех бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Угледара и Старомайорского, передает ТАСС.

По данным министерства, потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, САУ «Гвоздика», две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Там добавили, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск, заняли более выгодные рубежи по переднему краю и нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой, 54-й механизированной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 4-й бригады, потери противника составили до 280 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Также были поражены самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-30 и два склада боеприпасов ВСУ.

В Минобороны сообщили также, что на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 21-й, 60-й и 67-й механизированных бригад ВСУ и отразили три контратаки подразделений 32-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад, потери противника составили более 110 военнослужащих, 2 танка и 3 автомобиля.

В российском военном ведомстве отметили, что вооруженные силы Украины на Херсонском направлении за сутки потеряли САУ Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ и артиллерийскую систему М777 производства США, до 45 военнослужащих и три автомобиля.

На Авдеевском направлении ВСУ потеряли за сутки до 310 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 8 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.