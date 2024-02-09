Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.5 комментариев
Названы победители конкурса «Пробуждая сердца»
Победителями объявленного Бессмертным полком творческого конкурса «Пробуждая сердца» памяти народного артиста СССР Василия Ланового стали 30 человек из разных регионов России, включая Донецкую народную республику (ДНР).
В этом году конкурс был посвящен 90-летию со дня рождения Ланового, который являлся сопредседателем Центрального штаба Бессмертного полка. Жюри отобрали победителей среди более 17 тыс. заявок из всех регионов РФ – от Чукотки до Калининграда – и 15 стран мира, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Авторами лучших конкурсных работ стали: Абдурашитова Аделина (Ханты-Мансийский автономный округ), Алешина Ксения и Белова Ольга из Нижегородской области, Вандышев Максим (Липецкая область), Гамянин Константин (ДНР), Илюхин Константин (Тамбовская область), Кондакова София (Курская область), Красников Ярослав и Пеньков Александр из Белгородской области, Кузнецова Полина (Удмуртская Республика), Курякова Юлия (Красноярский край), Кулишина Софья (Алтайский край), Лифшиц Светлана (Свердловская область), Малышева Арина и Хакимов Оскар из Республики Башкортостан, Малышкин Алексей и Отделенов Никита из Москвы, Мещанская Злата (Пермский край), Молочкова Ирина (Владимирская область), Пивоварова Лидия и Скрябикова Полина из Иркутской области, Плаксина Анна и Сидорова Наталья из Архангельской области, Полюшкина Елена (Республика Крым), Ревазова Дана (Республика Северная Осетия – Алания), Синкина Арина (Хабаровский край), Смирнова Валентина и Тенеряднова Светлана из Ленинградской области, Фоменко Алексей (Севастополь), Чернышева Елена (Кемеровская область).
Каким образом распределились места в каждой из номинаций, станет известно во время торжественной церемонии награждения, которая состоится в Москве 20 февраля 2024 года. Все авторы поданных заявок, соответствующих тематике конкурса, получат сертификаты участников. Наставники, оказавшие содействие в подготовке конкурсной работы, получат благодарственные письма.
Руководитель исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина рассказала, что Лановой был не только великим актером, но и настоящим патриотом России. По ее словам, в этом году акцентировалось внимание конкурсантов на таких понятиях, как «гражданственность», «патриотизм», «любовь к Родине». И огромное число заявок показало, что эти понятия вызвали особый отклик в сердцах и душах участников конкурса, особенно молодежи, что показывает, что любовь к родной стране, гордость за ее победы и исторические свершения являются побудительным мотивом к творчеству и созвучны настроению молодого поколения, добавила она.