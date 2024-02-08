Эксперты назвали допущенные штабом Надеждина при сборе подписей ошибки

В Нижегородской области людям приходилось стоять в очереди, чтобы оставить подпись за Надеждина, и это была политтехнологическая ошибка. В штабе кандидата заранее объявляли о работе мобильного пункта сбора подписей в конкретном месте и в конкретное время, удобное сборщику – людей приглашали в одну точку в определенное время. Таким образом формировалась очередь, рассказал доцент кафедры философии Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, политолог, зампредседателя ОП области Евгений Семенов говорится на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

В Новгородской области штаб Надеждина привлек к сбору подписей небольшую команду из студентов местных колледжей, не имевших никакого подобного опыта в прошлом, отметил Алексей Громский, представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Во Владикавказе на сбор подписей вышла одна сборщица, не сумевшая собрать подписей, рассказала Нина Чиплакова, председатель Общественной палаты Республики Северная Осетия (Алания). В Тамбове на публичной точке в ТРЦ РИО в поддержку Надеждина удалось собирать лишь 39 подписей, сообщил Владимир Пеньков, доктор политических наук, председатель Общественной палаты Тамбовской области.

Что касается кандидата от «Коммунистов России» Сергея Малинковича, то и у него нашлись в подписях «мертвые души». В целом, в них оказалось порядка 15% брака, как и у его конкурента. Количество достоверных подписей, у обоих из них, оказалось недостаточно для регистрации – менее 100 тыс. Два других кандидата-самовыдвиженца Анатолий Баташев и Рада Русских не представили в ЦИК даже сотой части необходимого числа – 300 тыс. Если первый назвал себя «претендентом на лидерство» в стране, то вторая призналась, что цели бороться не было, задача стояла «в изучении процесса».

Кандидаты Анатолий Баташев и Рада Русских возражений относительно отказа не высказали. Анатолий Баташев лишь довольно эмоционально призвал Эллу Памфилову внедрить на следующих выборах сбор подписей через Госуслуги, чтобы не вызывать в будущем подобных ситуаций.

Как напомнил политический юрист, кандидат юридических наук Гарегин Митин, ЦИК России применял на этих выборах многоступенчатую систему проверки – алгоритмы искусственного интеллекта выявляли совпадения почерка гораздо точнее, чем прежде, а эксперт-почерковед давал заключение, опираясь уже не только на свой опыт. Поэтому итоговое решение принимается в опоре на объективную фактологическую базу.

Ранее Надеждин назвал ожидаемым решение Центризбиркома об отказе регистрировать его в качестве кандидата. Он сообщил, что не имеет претензий к ЦИК, но хочет обратиться в Верховный суд.

Напомним, ЦИК признала достоверными 95 тыс. 587 подписей из почти 105 тыс. в поддержку. Доля брака в его подписях превышал допустимые 5%, а именно более 15%.

В ЦИК обратили внимание, что в подписях за кандидата в ходе проверки были выявлены грубые нарушения: обнаружено 11 умерших подписантов, сбор части подписей проводился членами избирательных комиссий, было предоставлено недостаточно данных о сборщиках подписей, сами они работали с ошибками. Из 60 тыс. случайно выбранных подписей Надеждина признаны недействительными 9 147 подписей.

Таким образом, в борьбе за пост президента России остались лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин и член партии «Новые люди» Владислав Даванков.

