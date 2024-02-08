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    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Рецепт будущего пишется ближневосточными поварами

    Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.

    3 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Русско-японская война – горький урок на все времена

    Сейчас США – точно так же, как Великобритании в начале ХХ века – нужно не столько даже поражение России само по себе. Нужно, чтобы Россия не выступала против интересов гегемона и служила послушным инструментом в достижении его целей.

    32 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мужские и женские мифы о Западе потускнели

    За последние десятилетия мы лучше узнали реальный западный мир. Увидели, что рассказы о нем не всегда соответствуют реальности, да и он сам сильно изменился не в лучшую сторону. Всё это разрушает почву для мифологизации Запада.

    30 комментариев
    8 февраля 2024, 19:36 • Новости дня

    Путин счел спорной идею о сдаче ЕГЭ по математике при поступлении в консерваторию

    Путин счел спорной идею о сдаче ЕГЭ по математике при поступлении в консерваторию
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение сделать обязательным ЕГЭ по математике при поступлении в консерваторию спорное, но идея перспективная, заявил президент России Владимир Путин одному из участников заседания Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции.

    «Думаю, что если мы в качестве обязательного экзамена при поступлении в консерваторию назначим математику, то это будет решением спорным. Хотя ваше внимание, как юриста, но, тем не менее, внимание к математическим знаниям, безусловно, заслуживает всяческого одобрения и поддержки… Идея сама по себе перспективная», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Ранее Путин поручил увеличить финансирование отечественной науки.

    8 февраля 2024, 04:31 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал дату публикации интервью с Владимиром Путиным

    Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск

    Такер Карлсон назвал дату публикации интервью с Владимиром Путиным
    @ Zuma/ТАСC

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон, который взял в Москве интервью у президента России Владимира Путина, сообщил, что оно будет опубликовано в 18:00 по времени Восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля).

    «Публикация завтра в 18:00 по времени Восточного побережья США», – приводит ТАСС сообщение на сайте журналиста.

    Напомним, что ранее Такер Карлсон посетил Россию, после чего объявил о готовящемся интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил интервью Путина Карлсону. Как отметили в Кремле, Карлсон занимает не пророссийскую, не проукраинскую позиции, а проамериканскую, однако она отличается от западных СМИ.

    Ранее сообщалось, что американского журналиста Такера Карлсона заметили в гипермаркете «Ашан» в торговом центре «Гагаринский» в Москве, также он был замечен в заведении «Вкусно и точка» на Киевской.

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    8 февраля 2024, 16:30 • Новости дня
    Путин поручил увеличить финансирование отечественной науки
    Путин поручил увеличить финансирование отечественной науки
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию поставил задачу правительству увеличить финансирование отечественной науки.

    «Прошу правительство проработать вопрос о расширении финансовой поддержки российской науки, это очень важный вопрос, фундаментальная вещь, без решения которого невозможно будет двигаться ни по одному направлению. Без развития научной сферы также невозможно достижение национальных целей развития», – приводит ТАСС слова Путина.

    Путин отметил, что по объему государственных расходов на науку Россия занимает одно из ведущих мест в мире, а общий объем госрасходов на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысит 1,5 трлн рублей.

    «В бюджете на текущий год мы, конечно, тоже прибавили средства на развитие науки, но в реальном выражении расходы на науку все-таки немножко снизились, имея в виду необходимую поправку на инфляцию и в процентах от ВВП (валового внутреннего продукта)», – подчеркнул глава государства.

    Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции.

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    8 февраля 2024, 16:44 • Новости дня
    Китайские спортсмены приедут на проводимые Россией Игры будущего
    Китайские спортсмены приедут на проводимые Россией Игры будущего
    @ Wang Kaiyan/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Китайские спортсмены примут участие в проводимых Россией спортивных турнирах, включая Игры будущего, подтвердил российскому президенту Владимиру Путину лидер Китая Си Цзиньпин.

    Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, об этом сообщил помощник главы Российского государства Юрий Ушаков.

    Ушаков рассказал, что лидеры подтвердили общий курс на формирование справедливого многополярного миропорядка, основанного на международном праве. «Выражено обоюдное неприятие курса США, направленного на вмешательство во внутренние дела других государств. Политическое и военное давление со стороны США наши страны тоже не приемлют», – приводит его слова ТАСС.

    Путин и Си Цзиньпин, по словам представителя Кремля, также отметили, что тесная координация России и Китая на мировой арене является стабилизирующим фактором и имеет стратегическое значение. «Наши страны занимают близкие или совпадающие подходы и позиции по ключевым внешнеполитическим проблемам», – указал Ушаков.

    Разговор, отметил он, был теплым и дружеским. Беседа продлилась ровно час.

    Ранее в Кремле опубликовали сообщение по итогам переговоров двух лидеров.

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    8 февраля 2024, 09:05 • Новости дня
    Источник: Путин может огласить послание Федеральному собранию 27-28 февраля

    Источник: Послание президента Путина Федеральному собранию может состояться 27-28 февраля

    Источник: Путин может огласить послание Федеральному собранию 27-28 февраля
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27-28 февраля, сообщили источники в губернаторском корпусе.

    Известно, что командировка главы одного из восточных регионов запланирована на 27 февраля. При этом дата может поменяться в последний момент. А «послание стоит» в графике у другого губернатора на 28 февраля, передает РИА «Новости».

    В данный момент точная дата послания неизвестна.

    Напомним, в прошлом году глава государства оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года.

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    8 февраля 2024, 17:15 • Новости дня
    Путин назвал Си Цзиньпина своим другом

    Путин заявил, что обсудил со своим другом Си Цзиньпином сотрудничество в БРИКС

    Путин назвал Си Цзиньпина своим другом
    @ Савостьянов Сергей/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом и заявил, что обсудил с ним в четверг по телефону сотрудничество в БРИКС.

    «Обсуждаем с коллегами в БРИКС вопросы нашего сотрудничества в 2024 году. Только сегодня с моим, с нашим другом разговаривал, с председателем КНР [Си Цзиньпином] на этот счет, мы касались и сотрудничества в области БРИКС», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин провел обстоятельный телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств подвели итоги развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия за последний период.

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    8 февраля 2024, 14:35 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина

    Кремль: Путин провел обстоятельный телефонный разговор с Си Цзиньпином

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин провел обстоятельный телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщили в Кремле.

    «Президент России тепло поздравил председателя КНР и дружественный китайский народ с наступающим Праздником Весны», – говорится в заявлении по итогам переговоров, опубликованном на сайте Кремля.

    Главы государств, как отмечается, подвели итоги развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия за последний период. Стороны констатировали, что добрососедские связи между нашими странами находятся на беспрецедентно высоком уровне. «С удовлетворением подчеркнуто, что двусторонний товарооборот на год раньше установленного лидерами целевого срока преодолел отметку в 200 млрд долларов и вышел на рекордный показатель – 227,7 млрд долларов», – говорится в сообщении.

    Путин и Си Цзиньпин в контексте отмечаемого в этом году 75-летия установления дипломатических отношений двух стран выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем продвижении сотрудничества по всем направлениям, включая энергетику, финансы, инфраструктуру и транспорт, промышленность и сельское хозяйство, гуманитарные и спортивные обмены.

    «С обеих сторон подтверждена готовность наращивать внешнеполитическую координацию в рамках различных многосторонних структур, в частности, в ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества. Си Цзиньпин высказал поддержку приоритетов российского председательства в объединении БРИКС», – говорится в сообщении.

    Кроме того, как сообщили в Кремле, сторонами проведен предметный обмен мнениями по ситуации в ряде регионов мира, в том числе на Ближнем Востоке, где подходы России и Китая в пользу политико-дипломатического урегулирования палестинской проблемы в общепризнанных международно-правовых рамках полностью совпадают.

    «При обсуждении обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе президент России подтвердил принципиальную позицию по тайваньскому вопросу, заключающуюся в поддержке политики «одного Китая». Была также затронута нынешняя ситуация на Украине», – отметили в Кремле.

    Владимир Путин и Си Цзиньпин особо акцентировали, что тесное российско-китайское взаимодействие является важным стабилизирующим фактором в мировых делах, и условились о продолжении личных контактов.

    В сообщении, опубликованном китайской стороной по итогам разговора двух лидеров, говорилось, что Россия и Китай должны активизировать стратегическое сотрудничество и вместе противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела.

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    8 февраля 2024, 13:55 • Новости дня
    Назван день публикации интервью Путина Карлсону на сайте Кремля

    Песков: Интервью Путина Такеру Карлсону выйдет на сайте Кремля утром 9 февраля

    Tекст: Ольга Никитина

    Интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону появится на сайте Кремля на русском и английском языках утром в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    При этом на ресурсах Карлсона интервью выйдет раньше, передает ТАСС слова Пескова.

    Представитель Кремля отметил, что приезд Карлсона в Россию и его интервью с Путиным вызвали «особый резонанс», причем не только в США, но и в нашей стране. «Резонанс иногда, скажем так, зашкаливающий», – добавил он.

    Песков отметил, что это интервью «будут читать и анализировать не один день».

    Напомним, интервью с российским лидером Карлсон обещал опубликовать в 18.00 по времени Восточного побережья США (02.00 мск 9 февраля).

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    8 февраля 2024, 14:17 • Новости дня
    Си Цзиньпин захотел вместе с Россией противостоять вмешательству извне

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия и Китай должны активизировать стратегическое сотрудничество и вместе противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

    Си Цзиньпин призвал Путина вместе защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития двух стран, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Кроме того, китайский лидер выразил готовность работать с Москвой над укреплением международного многостороннего сотрудничества. Он выразил поддержку работе России в БРИКС в качестве страны-председателя в 2024 году.

    Москва заявляла ранее, что отношения России и Китая переживают наилучший период в их многовековой истории.

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    8 февраля 2024, 19:04 • Новости дня
    Сийярто ожидает «захватывающее» интервью Карлсона с Путиным

    Глава МИД Венгрии Сийярто: Интервью Путина Карлсону будет захватывающим

    Сийярто ожидает «захватывающее» интервью Карлсона с Путиным
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным будет захватывающим.

    «Конечно, это захватывающая вещь – без сомнений, потому что, если Такер Карлсон сделает интервью с президентом (Владимиром) Путиным, это будет интересно», – сказал Сийярто в интервью РИА «Новости».

    Венгерский министр выразил любопытство относительно того, какие темы будут подняты в интервью, и призвал дождаться эффекта после его публикации.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон сообщил, что интервью с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано в 18.00 по времени Восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля).

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    8 февраля 2024, 13:05 • Новости дня
    Песков анонсировал международные телефонные переговоры Путина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Российского государства Владимир Путин в четверг проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Президент России в четверг по телефону поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана, у главы государства запланирован еще один международный телефонный разговор, сказал Песков, передает ТАСС.

    Помощник президента Юрий Ушаков по итогам разговора расскажет о прошедшей беседе, добавил он.

    С кем именно состоится беседа, Песков не сообщил.

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    8 февраля 2024, 18:48 • Новости дня
    «Дзен» создал отдельный раздел по теме интервью Путина Карлсону

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На портале «Дзен» создали специальную вкладку «Интервью Такеру Карлсону», на которой публикуются новости об интервью президента России Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону.

    В пресс-службе «Дзена» пояснили, что фиксируется повышенный интерес к беседе президента с журналистом, потому для удобства посетителей сделана такая вкладка, передает ТАСС.

    В этом разделе публикуются самые актуальные сюжеты, их будут обновлять в режиме реального времени.

    Интервью опубликуют в 18.00 по времени Восточного побережья США (02.00 мск 9 февраля). Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что для России важно, чтобы с мировоззрением Путина ознакомилось как можно больше людей.

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    8 февраля 2024, 14:09 • Новости дня
    В Кремле назвали важным ознакомление большого числа людей с мировоззрением Путина

    Песков: России важно, чтобы как можно больше людей ознакомились с мировоззрением Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для России важно, чтобы с мировоззрением Путина ознакомилось как можно больше людей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря об интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером.

     «Для нас важно, чтобы как можно больше людей в мире знакомились с мировоззрением и с точкой зрения главы Российского государства», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.

    Напомним, интервью Карлсона с Путиным будет опубликовано в 18.00 по времени Восточного побережья США (02.00 мск 9 февраля).

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    8 февраля 2024, 16:45 • Новости дня
    Путин: Об эффективности науки должны свидетельствовать конкретные результаты

    Путин: Об эффективности науки должны свидетельствовать конкретные продукты и технологии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию отметил, что эффективность научных исследований должна оцениваться по выпуску конкретных продуктов и разработке новых технологий.

    «Показателем эффективности реализации любой научной программы должны быть именно продукты, технологии, качественные изменения в жизни людей», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин добавил, что новая редакция Стратегии научно-технологического развития, которая будет обсуждаться на заседании, требует «новых подходов к финансированию науки».

    Ранее в Кремле сообщили о доработке Стратегии технологического развития России.

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    8 февраля 2024, 12:10 • Новости дня
    Путин поздравил Алиева с победой на президентских выборах

    Кремль: Путин поздравил Алиева с победой на президентских выборах

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана, сообщили в Кремле.

    В сообщении на сайте Кремля говорится, что в ходе разговора Путин «тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах и пожелал ему новых успехов в работе на столь высоком государственном посту».

    «Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества. Условлено о продолжении личных контактов», – говорится в заявлении.

    Кроме того, Алиеву направлена поздравительная телеграмма, текст которой также опубликован на сайте Кремля. «Результаты голосования в полной мере подтверждают Ваш высокий политический авторитет, всенародную поддержку проводимого вами курса по ускоренному социально-экономическому развитию Азербайджана и укреплению его позиций на мировой арене», – говорится в послании российского лидера.

    Путин подчеркнул, что Москва придает большое значение союзническим отношениям с Баку. «Уверен, что мы продолжим активную совместную работу по наращиванию плодотворного двустороннего сотрудничества во всех сферах, партнерского взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе», – добавил глава государства.

    Напомним, Алиева объявили лидером на досрочных выборах президента Азербайджана. По данным экзит-полов, за него проголосовали 93,9% избирателей.

    Генсек СНГ Сергей Лебедев назвал выборы президента Азербайджана конкурентными и альтернативными.

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    8 февраля 2024, 16:37 • Новости дня
    Путин поручил предоставить проект указа об обновленной Стратегии технологического развития

    Путин поручил предоставить проект указа об обновленной Стратегии технологического развития России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Проект указа об утверждении обновленной Стратегии научно-технологического развития должен быть предоставлен в недельный срок. Такое поручение дал президент Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

    «На прошлом заседании совета мы договорились внести изменения в Стратегию научно-технологического развития. Сегодня предлагаю обсудить ее обновленную редакцию. С учетом нашей дискуссии прошу внести необходимые уточнения и дополнения. И в недельный срок предоставить на подпись проект указа об утверждении этого ключевого документа», – передает ТАСС слова главы государства.

    Он подчеркнул, что этот документ приравнен к Стратегии национальной безопасности. Путин отметил, что в этой связи решение о корректировке стратегии было принято «с учетом тех глубоких политических, технологических трансформаций, которые происходят в мире, а также беспрецедентного санкционного давления на страну».

    Ранее в Кремле сообщили о доработке стратегии технологического развития России.

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