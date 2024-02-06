До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.17 комментариев
Эксперты ЦБ спрогнозировали рост зарплат в российской промышленности
Зарплаты в промышленности могут продолжить рост на фоне недостатка квалифицированных работников и ускоренных темпов создания новых рабочих мест, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.
В это же время, говорится в бюллетене, возможности для расширения предложения товаров и услуг темпами, достаточными для удовлетворения спроса, отсутствуют. Эксперты считают, что это может потребовать поддержания жесткости денежно-кредитных условий продолжительное время для сохранения высокой нормы сбережений и охлаждения проинфляционного давления со стороны внутреннего спроса, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что данные о росте заработных плат и занятости в промышленности страны указывают на то, что она «набирает ход».