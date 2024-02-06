Глава Евросовета оказался «шокирован» заявлениями о будущем Крыма и Луганска

Глава Евросовета Мишель заявил, что «шокирован» заявлениями о российских Крыме и Луганске

Tекст: Ольга Никитина

Мишель признался, что его «ошеломляют» заявления «крайне левых» о необходимости прекратить поставки вооружений Украине. «Вы что хотите? Чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей?» – приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что «погружается в состояние глубокого шока», когда о Луганске говорят как о российской территории. Любые заявления, противоречащие тому, что «Луганск – это Украина, что Крым – это Украина», Мишель считает шокирующими.

Поставки вооружений Киеву он считает «моральным долгом Европы» и «обязанностью каждого европейца».

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Донбасс, Запорожье и Херсонщина издавна входили в состав Российского государства и являются для России историческими территориями.

Кроме того, Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Глава государства назвал воссоединение полуострова с Россией историческим выбором.