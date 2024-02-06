До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.6 комментариев
Мужчину смыло в море во время шторма в Сочи
Мужчину смыло волной в море во время шторма в Сочи
В Сочи мужчина пренебрег действующим в течение нескольких дней штормовым предупреждением, забрался на волнорез и был смыт в море огромной волной.
Как отмечает портал «Сочи Экспресс», высота волн в этот день достигала четырех с половиной метров. К счастью, все закончилось благополучно – мужчине удалось самостоятельно выбраться из воды.
Ранее в Сочи из-за сошедшего на железнодорожные пути селя отменили десять поездов.