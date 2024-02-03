Спекуляция тезисом о международной природе науки используется для утверждения космополитизма и пацифизма. Обвинения в космополитизме обычно вызывают гомерический хохот у либералов, как некий анахронизм – для них космополитизм вещь сама собой разумеющаяся.12 комментариев
Умер актер сериалов «Универ» и «Склифосовский» Овчинников
Российский актер театра и кино Дмитрий Овчинников, снявшийся в таких популярных сериалах, как «Универ» и «Склифосовский», скончался на 51-м году жизни.
О смерти актера сообщил Московский музыкальный театр «Геликон-Опера», передает РИА «Новости».
«Наш театр скорбит – сегодня утром после тяжелой, продолжительной болезни скончался солист «Геликон-оперы», наш друг и коллега Дмитрий Овчинников», – говорится в сообщении на сайте театра.
На счету Овчинникова роли Дона Бартоло в «Севильском цирюльнике», Варлаама в «Борисе Годунове», cвященника в «Леди Макбет Мценского уезда», Малюты Скуратова в «Царской невесте», Додона в «Золотом петушке», Лепорелло в «Каменном госте», Нарумова «Пиковой даме» и другие.
Участвовал в проектах «Достоевский», «Москва. Три вокзала», «Молодежка», «Универ. Новая общага», «Заповедник», «Катя-Катя», «Ивановы-Ивановы», «Полярный», «Склифосовский», «Триггер», «История болезни».
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