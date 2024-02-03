Во Франции обвинили Макрона в провоцировании ядерной войны с Россией

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, ранее Макрон в Швеции заявил, что Париж несет ответственность за то, чтобы предоставить свой ядерный потенциал сдерживания в распоряжение ЕС, передает РИА «Новости».

Филиппо назвал это госизменой, так как слова президента противоречат военной доктрине страны.

Ранее в Норвегии призвали готовиться к войне с Россией.