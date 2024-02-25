Власти Колумбии обвинили президента Аргентины в неуважении

Власти Колумбии обвинили лидера Аргентины Хавьера Милея в неуважении из-за слов о президенте Густаво Петро

Tекст: Денис Тельманов

«Колумбия отвергает эти звучащие не в первый раз неуважительные заявления, которые подрывают исторические узы дружбы между двумя странами и представляют собой оскорбление чести президента Колумбии, который был демократически избран колумбийским народом», – говорится в заявлении МИД страны, которое приводит ТАСС.

Ранее Милей сказал журналистам, что Петро «тянет ко дну колумбийцев». Он также называл его «смертельным бедствием» для жителей страны.

В январе Колумбия отозвала для консультаций посла страны в Аргентине после того, как Милей в интервью назвал Петро «убийцей-коммунистом, который топит Колумбию».

Густаво Петро в молодости был членом леворадикальной организации М-19, которая вела вооруженную борьбу против правительства. В 2022 году он стал первым президентом Колумбии, представляющим левые силы.

Ранее Петро заявил, что в секторе Газа «происходит геноцид, убивают тысячи детей, женщин и стариков». По его словам, вся Латинская Америка должна объединиться, чтобы «немедленно остановить насилие в Палестине»