Шеф Пентагона допустил нанесение новых ударов по йеменским хуситам

Шеф Пентагона Ллойд Остин допустил нанесение новых ударов по йеменским хуситам

Tекст: Денис Тельманов

«Мы продолжим давать понять хуситам, что они столкнутся с последствиями, если не прекратят свои беззаконные нападения, которые вредят экономике стран Ближнего Востока, наносят ущерб окружающей среде и нарушают доставку гуманитарной помощи в Йемен и другие страны», – приводит ТАСС заявление Остина.

«Ансар Аллах» после обострения конфликта в секторе Газа заявило, что не позволит связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока не прекратится израильская операция в секторе Газа.



12 января Вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, начали наносить удары по объектам хуситов в ряде городов Йемена, включая Сану и Эль-Ходейду. Их целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников.

Ранее сообщалось, что США и союзники нанесли авиаудары по восьми подземным объектам хуситов в Йемене, поражено 18 целей, связанных с подземными складами хуситов, хранилищем ракет, БПЛА, системами ПРО, радарами и вертолетом.